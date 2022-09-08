İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için dünya liderleri taziye mesajları paylaştı

Jesus'tan Kiev kalecisine görülmemiş ayar! Herkes maç sonu yaptığı hareketi konuşuyor

İngiltere'de yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle doktor kontrolüne alınan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 96 yaşındaki Elizabeth'in ölümüyle ilgili resmi açıklama Buckingham Sarayı'ndan yapıldı.

TRUSS: YENİ KRAL CHARLES'E SADAKATİMİZİ SUNUYORUZ

Elizabet'in ölümünün ardından dünya ülkelerinin liderleri de üzüntülerini dile getiren paylaşımlarda bulundu. İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss, kraliçenin ölümünün kendileri için büyük bir üzüntü olduğunu belirtti. Truss ayrıca, "Kraliçe modern İngiltere'nin inşa edildiği dönemin temel taşıydı. Ölümü için büyük bir yas tutuyoruz. Kral Prens Charles'a da sadakatimizi sunuyoruz" dedi.

LİDERLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAĞDI

İşte liderlerin yayınladıkları başsağlığı mesajları:

İsrail Başkanı Lapid: İsrail Halkı adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ardından benzersiz bir liderlik örneği bıraktı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ukrayna halkı adına en içten başsağlığı taziyelerimi iletiyorum.

Kanada Başbakanı Trudeau: En sevdiğim insanlardan biriydi, çok üzüntülüyüm.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Onu ve espri anlayışını çok özleyeceğiz.

İtalya Başbakanı Draghi: Son 70 yılda dünya tarihinde en önemli oyunculardan biriydi.

ABD Başkanı Biden, kraliçenin ölümü için başsağlığı dileklerinde bulundu. Günlük programlarını iptal etti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah: Ürdün, kraliçenin ölümü için yas tutuyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Ülkesinde ve dünyasında iz bırakmış biri olarak hatırlanacak.

BM Genel Sekreteri Guterres: Derinden üzüntü yaşıyorum.

İngiltere Eski Başbakanı Boris Johnson: Herkes derin bir üzüntü ve acı içerisinde.