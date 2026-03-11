İran cephesinden Trump\'ı küplere bindirecek sözler

ABD Başkanı Donald Trump, ABD medyasına İran hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, İran'da vurulacak hedef kalmadığını belirtti ve savaşın yakında sona erebileceğini söyledi.

EĞER DÜŞMAN SAVAŞI KAZANMIŞ OLSAYDI..."

Tüm dünyanın gözü bölgedeki savaşa çevrilmişken Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Ali Fadavi'den ise "Dün itibariyle Trump bizzat ateşkes ilan etmeye çalışıyor. Eğer düşman savaşı kazanmış olsaydı, ateşkes için tüm dünyadan arabuluculuk istemezdi" açıklaması geldi.

İRAN: HAMANEY HAFİF YARALANDI

Tahran'dan yapılan açıklamada, İran'ın yeni dini Lideri Mücteba Hamaney'in düzenlenen saldırılarda hafif yaralandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, 28 Şubat'ta gerçekleşen ve eşi de dâhil olmak üzere ailesinden altı kişinin öldüğü saldırıda "hafif" yaralandığı belirtildi. Açıklamada, Mücteba Hamaney'in görevinin başında olduğu vurgulandı.

İRAN: AĞIR FÜZELERLE SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİK

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada ise Sadık Vaat-4 Operasyonu'nun 39. dalgasının ABD- İsrail saldırısında hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi ile diğer isimler adına düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Bu dalgada, Fars (Basra) Körfezi bölgesindeki suçlu ve terörist Amerikan ordusunun üsleri Kadr, Hürremşehr ve İmad sistemleri ile imha edilmiştir." denildi. Misillemede, bölgedeki hangi ABD üslerinin hedef alındığına ilişkin detay verilmedi.

ROMANYA'DAN ABD'YE ONAY

Romanya, ABD'nin İran'a yönelik olası askeri operasyonlarına destek kapsamında asker sayısını artırma ve Romanya'daki hava üslerini kullanma talebini onayladı. Al Mayadeen'de yer alan habere göre, anlaşma kapsamında ABD, Karadeniz kıyısındaki stratejik Mihail Kogalniceanu Hava Üssü'ne savaş uçakları ve yüzlerce asker konuşlandırabilecek. Habere göre söz konusu adımın, ABD'nin bölgedeki askeri operasyonlarına lojistik destek sağlamak amacı taşıdığı ifade edildi. Romanya Cumhurbaşkanı Nicu?or Dan, ABD'nin askeri ekipman sevkiyatının savunma amaçlı olduğunu ve İran saldırısı sırasında yakıt ikmal uçaklarının, izleme ekipmanlarının ve uydu iletişiminin Romanya üslerini kullanacağını söyledi.