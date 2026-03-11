İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler

Haberin Videosunu İzleyin
İran cephesinden Trump\'ı küplere bindirecek sözler
11.03.2026 19:40  Güncelleme: 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran cephesinden Trump\'ı küplere bindirecek sözler
Haber Videosu

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta 12 gün geride kaldı. İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'e saldırı düzenlendi. İran Hamaney'in durumunun iyi olduğunu duyurdu. Tüm dünyanın gözü bölgeye çevrilmişken Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Ali Fadavi'den ''Dün itibariyle Trump bizzat ateşkes ilan etmeye çalışıyor. Eğer düşman savaşı kazanmış olsaydı, ateşkes için tüm dünyadan arabuluculuk istemezdi'' açıklaması geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD medyasına İran hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, İran'da vurulacak hedef kalmadığını belirtti ve savaşın yakında sona erebileceğini söyledi.

EĞER DÜŞMAN SAVAŞI KAZANMIŞ OLSAYDI..."

Tüm dünyanın gözü bölgedeki savaşa çevrilmişken Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Ali Fadavi'den ise "Dün itibariyle Trump bizzat ateşkes ilan etmeye çalışıyor. Eğer düşman savaşı kazanmış olsaydı, ateşkes için tüm dünyadan arabuluculuk istemezdi" açıklaması geldi.

İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler

İRAN: HAMANEY HAFİF YARALANDI

Tahran'dan yapılan açıklamada, İran'ın yeni dini Lideri Mücteba Hamaney'in düzenlenen saldırılarda hafif yaralandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, 28 Şubat'ta gerçekleşen ve eşi de dâhil olmak üzere ailesinden altı kişinin öldüğü saldırıda "hafif" yaralandığı belirtildi. Açıklamada, Mücteba Hamaney'in görevinin başında olduğu vurgulandı.

İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler

İRAN: AĞIR FÜZELERLE SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİK

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada ise Sadık Vaat-4 Operasyonu'nun 39. dalgasının ABD- İsrail saldırısında hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi ile diğer isimler adına düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Bu dalgada, Fars (Basra) Körfezi bölgesindeki suçlu ve terörist Amerikan ordusunun üsleri Kadr, Hürremşehr ve İmad sistemleri ile imha edilmiştir." denildi. Misillemede, bölgedeki hangi ABD üslerinin hedef alındığına ilişkin detay verilmedi.

İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler

ROMANYA'DAN ABD'YE ONAY

Romanya, ABD'nin İran'a yönelik olası askeri operasyonlarına destek kapsamında asker sayısını artırma ve Romanya'daki hava üslerini kullanma talebini onayladı. Al Mayadeen'de yer alan habere göre, anlaşma kapsamında ABD, Karadeniz kıyısındaki stratejik Mihail Kogalniceanu Hava Üssü'ne savaş uçakları ve yüzlerce asker konuşlandırabilecek. Habere göre söz konusu adımın, ABD'nin bölgedeki askeri operasyonlarına lojistik destek sağlamak amacı taşıdığı ifade edildi. Romanya Cumhurbaşkanı Nicu?or Dan, ABD'nin askeri ekipman sevkiyatının savunma amaçlı olduğunu ve İran saldırısı sırasında yakıt ikmal uçaklarının, izleme ekipmanlarının ve uydu iletişiminin Romanya üslerini kullanacağını söyledi.

Uluslararası İlişkiler, Devrim Muhafızları, Siyaset, İsrail, Sözler, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler - Son Dakika

Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi
Pınar Altuğ’a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir
Sivas’ta Hayır Bakkalı İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor Sivas'ta Hayır Bakkalı İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor
Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı 26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı

18:27
ABD, Irak’ın Musul şehrini vurdu
ABD, Irak'ın Musul şehrini vurdu
18:11
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü
17:42
Umman’da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
Umman'da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
17:18
Trump: İran’da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
17:17
Gazze’de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ’’açız’’ diyerek yardım istedi
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ''açız'' diyerek yardım istedi
16:41
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
16:33
Rojin Kabaiş’in babasından çağrı: Üniversitedeki tüm erkeklerin...
Rojin Kabaiş'in babasından çağrı: Üniversitedeki tüm erkeklerin...
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
15:33
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney’le ilgili iddiaları doğruladı
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
13:19
İçişleri Bakanı Çiftçi: TŞOF tarafından verilen plakalara cezai işlem uygulanmayacak
İçişleri Bakanı Çiftçi: TŞOF tarafından verilen plakalara cezai işlem uygulanmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 19:51:27. #.0.4#
SON DAKİKA: İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.