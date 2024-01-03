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İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı - Son Dakika
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İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı

İran Devlet Televizyonu, General Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında arka arkaya patlamalar meydana geldiğini duyurdu. Patlamalarda en az 73 kişi can verdi. Patlamada 170 kişinin de yaralandığı belirtildi.

03.01.2024 - 14:53,  Güncelleme: 15:03
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Eski İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, 3. ölüm yıldönümünde İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen törenlerle anılıyor. Süleymani'nin mezarının bulunduğu bölgede kalabalığın toplandığı sırada art arda 2 patlama meydana geldi. Patlamalarda en az 73 kişinin hayatını kaybettiği, 170 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama! En az 20 kişi can verdi

SÜLEYMANİ'NİN MEZARINA YAKIN BÖLGEDE ART ARDA PATLAMALAR

Dün İsrail'in Lübnan'da Hamas yöneticilerinden birine suikast düzenlemesinin ardından bir patlama haberi de İran'dan geldi. İran devlet medyası ülkenin üst düzey komutanı Kasım Süleymani'nin 2020 yılında Bağdat Havaalanı'nda bir ABD insansız hava aracı saldırısında öldürülmesi nedeniyle düzenlenen tören sırasında bir patlama meydana geldiğini duyurdu.

İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama! En az 20 kişi can verdi

73 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Patlama Kasım Süleymani'nin mezarının bulunduğu Kirman bölgesinde gerçekleşti. Görüntülerde anma etkinliğine katılanların kaçıştığı ve ambulansların olay yerine gittiği görülüyor. İran devlet televizyonu olayda en az 53 kişinin yaşamını yitirdiğini, 170 kişinin yaralandığını duyurdu.

İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama
Kasım Süleymani

4 YIL ÖNCE BUGÜN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İranlı general Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 4 yıl önce bugün dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Irak'ın başkenti Bağdat'ta suikast sonucu öldürülmüştü. Saldırıda her iki komutanla Irak ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. Bunun ardından İran da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki iki üssünü balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda ABD askerlerinden ölen olmamış ancak daha sonra 109 askerin saldırı sırasında travmatik beyin hasarına uğradığı açıklanmıştı.

Süleymani, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2007'de getirilen uluslararası seyahat yasağına rağmen Suriye ve Irak başta olmak üzere bir çok noktada İran'ın askeri operasyonlarını yönetiyordu.

İran\'da Kasım Süleymani\'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı
YORUMLAR (3)
  • Necati Kaya: Bir toplumu dinle fazla uyuşturmayacaksın. Yoksa sonuç felaket. Yanıtla 34 30
  • Kalemdar: Din ab-ı hayattır. Güneşi istemek ve güneşten keyf almaktır. Asıl uyuşturucu olan dinsizlik Güneşi balçıkla sivamaya çalışmak. Güneşi sevmediğinden gözünü yummaktir Yanıtla 29 19
  • Kalemdar: Din hayâtın hayâtı hem nûru hem esâsı. İhyây-ı din ile olur bu milletin ihyâsı Yanıtla 12 9

Devrim Muhafızları, Kasım Süleymani, Kudüs, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı - Son Dakika
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