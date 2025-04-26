İran\'da limandaki patlama anı kamerada: 4 ölü, 516 yaralı

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 516 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlama anında çekilen görüntüler ise, facianın boyutunu gözler önüne serdi.

İRAN'DAKİ PATLAMADA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Teşkilatı Başkanı Babek Mahmudi, patlamaya ilişkin İran devlet televizyonuna konuştu. Mahmudi, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'ndaki patlamada 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bölgeye ulaştığını açıklayan Mahmudi, patlamadan sonra çıkan yangının söndürülmesi için çalışmaların devam ettiğini aktardı. Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 516 kişi yaralandı.

Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi. Ülke medyasına yansıyan haberlerde, patlamanın şiddetinden limandaki bir binanın hasar gördüğü ve çevredeki binaların da camlarının kırıldığı belirtildi.

PATLAMA KİMYASAL MADDELERİN TUTULDUĞU ALANDA MEYDANA GELDİ

Yarı resmi Fars Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan bir kaynak, olayın limandaki kimyasal maddelerin tutulduğu bir alanda meydana geldiğini söyledi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Hürmüzgan Valisi Muhammed Aşuri de patlamanın neden kaynaklandığının henüz bilinmediğini ancak çeşitli yanıcı maddelerle ilgili olma ihtimali üzerinde durulduğunu kaydetti.

Aşuri, "Limanların güvenliği düzenli olarak izleniyor ancak Şehid Recai Limanı çeşitli malların bulunduğu bir yer. Ciddi uyarılar yapıldı ve sonuçları sonraki soruşturmalarda duyuracağız." dedi.

SABOTAJ İHTİMALİ

Hürmüzgan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade de daha önce limandaki güvenlik konusunda yetkililere uyarıda bulunduklarını ifade etti.

İran Kriz Yönetimi Sözcüsü Hüseyin Zeferi de limanın konteyner sahası olduğunu ve buradaki çok sayıda konteynerde kimyasal madde depolandığını aktardı.

İranlı yetkili, "Patlamanın konteynerlerin içindeki kimyasallardan kaynaklandığı belirlendi. Daha önce Kriz Yönetimi Genel Müdürü de ziyaretleri sırasında bu limana ilişkin uyarılarda bulunmuş ve tehlike ihtimaline dikkat çekmişti." ifadelerini kullandı.

Zeferi, patlamanın sabotajdan kaynaklanmış olma ihtimalinin ise zayıf olduğunu belirtti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi de olayın bir terör veya sabotaj olduğu yönünde ortaya atılan iddiaların medyadaki spekülasyonlardan ibaret olduğunu söyleyerek şu anda sabotaj ihtimalini reddetti.

LİMANDAKİ FAALİYETLER DURDU

Ülke ihracatının önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği stratejik limandaki faaliyetlerin de tamamen durdurulduğu açıklandı.

İran Gümrük Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar Şehid Recai Limanı'ndaki ihracat sevkiyatlarının askıya alındığı bildirildi.

Patlamanın ardından İçişleri Bakanı İskender Mumini, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın talimatıyla olayın boyutlarını yerinde incelemek üzere Bender Abbas kentine gitti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da patlamanın boyutlarının incelenmesi için özel soruşturma talimatı verdi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail basınına göre, İsrailli yetkililer İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'ndaki patlamayla ilgileri olmadığını iddia etti.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu yetkilileri paylamayla ilişkileri olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Haberde, Bender Abbas Limanı'ndaki patlamanın İran'ın nükleer programına ilişkin ABD ile müzakerelerin üçüncü turunun Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirildiği sırada meydana geldiğine dikkati çekildi.

İsrail ordusu kaynaklarının, İran'daki patlamayla İsrail ordusunun bir ilgisinin olmadığını iddia ettiği aktarıldı.

LİMAN STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı, İran'ın en önemli ticari ve lojistik merkezlerinden biri. Bu nedenle limanda yaşanan herhangi bir aksaklık, ülkenin dış ticaretini ve nakliye hatlarını doğrudan etkileyebiliyor.

PATLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan patlama anı İranlıların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patlamayla birlikte gökyüzüne alevlerin yükseldiği görüldü.