İran Daimi Temsilcisi BMGK\'da dünyaya seslendi: Hürmüz Boğazı\'nı kapatmadık

12.03.2026 01:05
İran'ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde dünyaya seslendi. Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı iddialarını reddeden İrevani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için "suçlu" diyerek, yanıtlarının ölçülü ve hukuki olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Rusya'nın Orta Doğu'da devam eden çatışmalardaki "trajik can kayıplarına" ilişkin karar tasarısı oylandı.

9 ÜYE ÇEKİMSER KALINCA REDDEDİLDİ

Konsey üyelerinden 4'ü Rusya'nın teklifini desteklerken, 2 üye aleyhte oy kullandı, 9 üye ise çekimser kalmayı tercih etti. Rusya'nın bölgedeki tüm tarafları "askeri faaliyetlerini derhal durdurmaya, Orta Doğu'da ve ötesinde daha fazla gerginliğe yol açabilecek her türlü adımdan kaçınmaya" çağırdığı tasarı yeterli oy sayısına ulaşamadı.

RUSYA, TASARININ KABUL EDİLMEMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, oylama sonrası yaptığı konuşmada, sonucu BMGK üyelerinin "hukuka, BM Şartı'na ve barışa ne kadar bağlı oldukları" bağlamında eleştirdi. Nebenzia, "Bu (sonuç), söz konusu ülkelerin uluslararası hukuka, BM Şartı'na ve barışa ne kadar bağlı olduklarına dair yüksek sesli açıklamalarının boş bir retorikten başka bir şey olmadığını bir kez daha çok açık bir şekilde göstermektedir." dedi.

Rus büyükelçi, söz konusu devletlerin, pozisyonlarını "tamamen kısa vadeli siyasi çıkarları, dayanışmayı engelleme ve yaşlı dostlarıyla aralarının bozulmasından duydukları korku üzerine" belirlediğini ileri sürdü. "Rusya, Orta Doğu'daki çatışmanın mümkün olan en kısa sürede sona ermesi ve her türlü anlaşmazlığın barışçıl yollarla çözülmesi için mümkün olan tüm çabayı göstermeye devam edecektir." diyen Nebenzia, makul ve yapıcı düşünen üye devletlerden de benzer bir yaklaşım beklediklerini dile getirdi.

ABD, RUSYA'NIN İRAN'I KORUMAYA ÇALIŞTIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Nebenzia'dan sonra söz alan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Rusya'nın, karar tasarısı için yeterli oya sahip olamayacağını bildiği halde "bu konuda ısrar ettiğini" söyledi. "Rusya, burada, Güvenlik Konseyi'nde bir kez daha ortağı İran'ı korumak için hareket ediyor." diyen Waltz, ABD'nin İran rejimini "hesap verebilir kılmak ve eylemlerini gün yüzüne çıkarmak için" çalışmaya devam edeceğini belirtti. Waltz, Rusya'nın BMGK'nin temel ilkelerine uygun hareket etmesini engelleme girişimlerinin ABD'yi caydırmayacağını ifade etti.

İRAN: HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATTIĞIMIZ İDDİASI DOĞRU DEĞİLDİR

BMGK'nın 5 daimi üye ülkesinin temsilcilerinin ardından konuşan İran'ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, ABD ve İsrail'in İran'a devam eden saldırılarında şu ana kadar 1,348'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini belirten İrevani, 9 bin 669 sivil yerleşim yerinin de yok edildiğini söyledi. İrevani, "Bu sivil yerlerinin içinde 7 bin 943 konut, 1617 ticari ve hizmet merkezi, 32 sağlık ve ilaç tesisi, 65 okul ve eğitim kurumu, 13 Kızılhaç binası ve çeşitli enerji tedarik tesisleri bulunuyordu." dedi.

Saldırılar sürdükçe bu rakamların her geçen gün artmaya devam edeceğini belirten İrevani, bölgedeki gelişmelere BM Güvenlik Konseyi'nin sessiz kalmasını eleştirdi. İrevani, "BM tüzüğü uyarınca uluslararası barış ve güvenliği koruma konusundaki birincil sorumluluğuna rağmen, bu ciddi ihlallere göz yumuyor. Bunun yerine, bazı konsey üyeleri mağdurların ve saldırganların rollerini ve konumlarını tersine çevirmeye çalışıyor. Saldırganları ödüllendirmeyi ve mağdurları cezalandırmayı amaçlıyorlar." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "suçlu" olduğunu belirten İrevani, ülkesinin Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını derhal durdurmasını öngören kararı kabul edilmesine ilişkin ise "Cevabımız ölçülü ve hukukidir" dedi. İrevani, ABD ve İsrail'in saldırılarını başlattığı 28 Şubat tarihinden bu yana geçişlere kapalı vaziyette olan Hürmüz Boğazı'na da değindi. İran Temsilcisi, "Hürmüz Boğazı'nı kapattığımız iddiası doğru değildir" dedi.

