İran'dan ABD'ye Harg Adası uyarısı: Aklınızdan bile geçirmeyin
12.03.2026 13:27
İran Parlamentosu Başkanı Qalibaf, ABD'nin Basra Körfezi'ndeki İran adalarına saldırması halinde Tahran'ın "tüm kısıtlamaları kaldıracağını" açıkladı. ABD'nin İran petrolünün büyük bölümünün işlendiği Harg Adası'nı ele geçirme seçeneğini değerlendirdiği iddia edildi.

ABD-İsrail ve İran arasında süren savaşın bölgedeki gerilimi artırdığı bir dönemde Tahran'dan Basra Körfezi'ne ilişkin sert bir uyarı geldi. İran Parlamentosu Başkanı Mohammad Baqer Qalibaf, ABD'nin Körfez'deki İran adalarına yönelik olası bir saldırısının ciddi sonuçlar doğuracağını söyledi.

"TÜM KISITLAMALARI BIRAKIRIZ"

Qalibaf, Perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a ait adalara saldırması halinde Tahran'ın "tüm kısıtlamaları bir kenara bırakacağını" ifade etti. Açıklama, Basra Körfezi'ndeki enerji altyapısının ve askeri noktaların hedef alınabileceği yönündeki endişeleri artırdı.

KRİTİK ENERJİ NOKTALARI

Basra Körfezi'ndeki bazı İran adaları, ülkenin enerji ihracatı açısından stratejik öneme sahip bulunuyor. Özellikle Harg Adası, İran'ın ham petrol ihracatının büyük bölümünün gerçekleştirildiği ana terminal olarak biliniyor. Uzmanlara göre İran petrolünün yaklaşık yüzde 90'ı bu ada üzerinden dünya piyasalarına gönderiliyor. Körfez'deki diğer bazı adalarda ise İran Devrim Muhafızları'na ait askeri üsler ve savunma tesisleri bulunuyor. Bu durum, söz konusu adaları hem ekonomik hem de askeri açıdan kritik hedefler haline getiriyor.

ABD'NİN PLANI İDDİASI

ABD basınında yer alan haberlere göre Washington yönetimi, İran kıyılarına yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Harg Adası'na yönelik olası bir operasyon senaryosunu değerlendirdi. Söz konusu iddiaya göre ABD yönetimi, İran'ın petrol ihracatını ciddi şekilde etkileyebilecek bir hamle olarak adanın kontrol altına alınmasını tartıştı. Bu gelişme, Körfez'de enerji güvenliği ve deniz ticareti açısından risklerin arttığı yönünde yorumlara yol açtı.

BÖLGEDE GERİLİM YÜKSELİYOR

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından Orta Doğu'da çatışma alanı genişlemeye devam ediyor. İran da buna karşılık İsrail ve ABD üslerinin bulunduğu bazı Körfez ülkelerine füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenledi.

Uzmanlar, Basra Körfezi'ndeki enerji terminallerinin veya askeri noktaların hedef alınmasının küresel petrol piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

HARG ADASI

Harg Adası (Kharg Island), İran'ın Basra Körfezi'nde bulunan ve ülkenin petrol ihracatı açısından en kritik noktalarından biri olan stratejik bir adadır.

Harg Adası, İran kıyılarına yaklaşık 25–30 kilometre uzaklıkta yer alır ve İran'ın ham petrol ihracatının büyük kısmının gerçekleştirildiği ana terminal olarak bilinir. Uzmanlara göre İran'ın deniz yoluyla yaptığı petrol ihracatının yaklaşık yüzde 85–90'ı bu ada üzerinden dünya piyasalarına gönderilmektedir.

Ada üzerinde büyük petrol depolama tesisleri, yükleme terminalleri ve tanker limanları bulunur. İran, petrolünü burada dev tanker gemilerine yükleyerek Asya ve dünya pazarlarına sevk eder. Bu nedenle Harg Adası, İran ekonomisi ve enerji altyapısı açısından hayati bir öneme sahiptir.

Ayrıca adada İran Devrim Muhafızları ve İran ordusuna ait bazı askeri tesislerin de bulunduğu biliniyor. Bu durum Harg Adası'nı sadece ekonomik değil, aynı zamanda askeri açıdan da stratejik bir hedef haline getiriyor.

İran-Irak Savaşı sırasında (1980–1988) Harg Adası sık sık saldırıların hedefi olmuş ve petrol tesisleri ciddi zarar görmüştü. Buna rağmen İran, ada üzerindeki altyapıyı yeniden inşa ederek petrol ihracatının ana merkezi haline getirdi.

Bugün Harg Adası, Basra Körfezi'ndeki enerji güvenliği ve küresel petrol ticareti açısından kritik noktalardan biri olarak görülüyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
