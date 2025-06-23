İran\'dan misilleme! Füze yağmuru sonrası İsrailliler sığınaklara kaçıyor

İsrail- İran savaşına ABD'nin de dahil olmasıyla yeni bir aşamaya geçildi. Savaşın 10. gününde İran'daki 3 nükleer tesisi Tomahawk füzeleriyle vuran ABD, İran'a ait nükleer programın tamamen yok edildiğini iddia etti.

İSRAİL 6 HAVAALANINI VURDU

ABD'nin savaşa dahil olması dünyayı ciddi anlamda tedirgin ederken savaşın 11. günü de İsrail'in düzenlediği kanlı bir saldırıyla başladı. İsrail ordusu, İran'ın batı, doğu ve merkezindeki en az 6 havaalanına hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. İsrail, X'teki İbranice hesabında yayınlanan bir bildiride, uzaktan kumandalı uçakların 15 İran uçağını ve helikopterini imha ettiğini söyledi. Gönderiye eklenen bir görüntüde, hedef alınanlar arasında Mehrabad, Meşhed, Dezful havaalanları listelendi.

"İRAN REJİMİNE AİT ÇOK SAYIDA UÇAK HASAR GÖRDÜ"

Açıklamada, "Saldırılarda pistler, yer altı sığınakları, bir yakıt ikmal uçağı ve İran rejimine ait F-14, F-5 ve AH-1 tipi uçaklar hasar gördü. Hava kuvvetleri bu havaalanlarından kalkış yapma kabiliyetini ve İran ordusunun hava kuvvetlerinin buralardan operasyonunu aksattı" ifadelerine yer verildi.

İRAN'DAN JET MİSİLLEME

İsrail'in saldırısına İran'dan ise jet misilleme geldi. İsrail'in pek çok bölgesini füze yağmuruna tutan İran'ın saldırıları sonrası çok sayıda bölgede siren sesleri yükseldi.

HALKA "SIĞINAKLARA İNİN" ÇAĞRISI YAPILDI

Saldırının ardından alarm durumuna geçen İsrail'de halka "Sığınaklara inin" çağrısı yapılırken bölgeden servis edilen görüntülerde kalabalık grupların panikle sığınaklara kaçtıkları görüldü.

AŞDOD ELEKTRİK SANTRALİ DE VURULDU

Sirenlerin çaldığı bölgelerdeki sivillere, ikinci bir duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları talimatı verildi. Öte yandan İsrail'in güneyindeki Aşdod kentinde bulunan elektrik santrali de İran balistik füzeleri ile vuruldu.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

İsrail ordusu, İran saldırıları sonrası yaptığı açıklamada "Kısa bir süre önce, İran'dan İsrail Devleti'ne doğru fırlatılan füzelerin tespit edilmesinin ardından İsrail'in çeşitli bölgelerinde sirenler çaldı. Halkın İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uyması rica olunur.

"İÇ CEPHE KOMUTANLIĞI'NIN TALİMATLARI İZLENMELİ"

Şu anda, IAF tehdidi ortadan kaldırmak için gerekli yerlerde müdahale etmek ve vurmak için faaliyet göstermektedir. Savunma kapalı değildir, bu nedenle İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarını izlemeye devam etmek esastır" ifadeleri kullanıldı.