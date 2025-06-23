İran'dan misilleme! Füze yağmuru sonrası İsrailliler sığınaklara kaçıyor - Son Dakika
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İran'dan misilleme! Füze yağmuru sonrası İsrailliler sığınaklara kaçıyor

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İran\'dan misilleme! Füze yağmuru sonrası İsrailliler sığınaklara kaçıyor
23.06.2025 10:22
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İran\'dan misilleme! Füze yağmuru sonrası İsrailliler sığınaklara kaçıyor
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İsrail'in 6 havaalanını hedef alan saldırısına İran'dan misilleme gecikmedi. İran ordusu, İsrail'e çok sayıda füze fırlatırken ülkenin neredeyse her yerinden siren sesleri duyuluyor. Patlamaların ardından İsrail'de halka "Sığınaklara inin" çağrısı yapıldı. Öte yandan İran'ın Aşdod'u vurduğu bir füzenin düşüş anı araçtaki bir sürücünün cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

İsrail- İran savaşına ABD'nin de dahil olmasıyla yeni bir aşamaya geçildi. Savaşın 10. gününde İran'daki 3 nükleer tesisi Tomahawk füzeleriyle vuran ABD, İran'a ait nükleer programın tamamen yok edildiğini iddia etti.

İSRAİL 6 HAVAALANINI VURDU

ABD'nin savaşa dahil olması dünyayı ciddi anlamda tedirgin ederken savaşın 11. günü de İsrail'in düzenlediği kanlı bir saldırıyla başladı. İsrail ordusu, İran'ın batı, doğu ve merkezindeki en az 6 havaalanına hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. İsrail, X'teki İbranice hesabında yayınlanan bir bildiride, uzaktan kumandalı uçakların 15 İran uçağını ve helikopterini imha ettiğini söyledi. Gönderiye eklenen bir görüntüde, hedef alınanlar arasında Mehrabad, Meşhed, Dezful havaalanları listelendi.

İran'dan misilleme! Füze yağmuru sonrası İsrailliler sığınaklara kaçıyor

"İRAN REJİMİNE AİT ÇOK SAYIDA UÇAK HASAR GÖRDÜ"

Açıklamada, "Saldırılarda pistler, yer altı sığınakları, bir yakıt ikmal uçağı ve İran rejimine ait F-14, F-5 ve AH-1 tipi uçaklar hasar gördü. Hava kuvvetleri bu havaalanlarından kalkış yapma kabiliyetini ve İran ordusunun hava kuvvetlerinin buralardan operasyonunu aksattı" ifadelerine yer verildi.

İran'dan misilleme! Füze yağmuru sonrası İsrailliler sığınaklara kaçıyor

İRAN'DAN JET MİSİLLEME

İsrail'in saldırısına İran'dan ise jet misilleme geldi. İsrail'in pek çok bölgesini füze yağmuruna tutan İran'ın saldırıları sonrası çok sayıda bölgede siren sesleri yükseldi.

İran'dan misilleme! Füze yağmuru sonrası İsrailliler sığınaklara kaçıyor

HALKA "SIĞINAKLARA İNİN" ÇAĞRISI YAPILDI

Saldırının ardından alarm durumuna geçen İsrail'de halka "Sığınaklara inin" çağrısı yapılırken bölgeden servis edilen görüntülerde kalabalık grupların panikle sığınaklara kaçtıkları görüldü.

İran'dan misilleme! Füze yağmuru sonrası İsrailliler sığınaklara kaçıyor

AŞDOD ELEKTRİK SANTRALİ DE VURULDU

Sirenlerin çaldığı bölgelerdeki sivillere, ikinci bir duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları talimatı verildi. Öte yandan İsrail'in güneyindeki Aşdod kentinde bulunan elektrik santrali de İran balistik füzeleri ile vuruldu.

İran'dan misilleme! Füze yağmuru sonrası İsrailliler sığınaklara kaçıyor

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

İsrail ordusu, İran saldırıları sonrası yaptığı açıklamada "Kısa bir süre önce, İran'dan İsrail Devleti'ne doğru fırlatılan füzelerin tespit edilmesinin ardından İsrail'in çeşitli bölgelerinde sirenler çaldı. Halkın İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uyması rica olunur.

"İÇ CEPHE KOMUTANLIĞI'NIN TALİMATLARI İZLENMELİ"

Şu anda, IAF tehdidi ortadan kaldırmak için gerekli yerlerde müdahale etmek ve vurmak için faaliyet göstermektedir. Savunma kapalı değildir, bu nedenle İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarını izlemeye devam etmek esastır" ifadeleri kullanıldı.

İran'dan misilleme! Füze yağmuru sonrası İsrailliler sığınaklara kaçıyor

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Politika, İsrail, Dünya, Aşdod, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'dan misilleme! Füze yağmuru sonrası İsrailliler sığınaklara kaçıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Mevlut Emre:
    Adamlar 2 ülkeye karşı savaşıyor 1 tane devlet ayaklanip bizde varız diyemedi 209 8 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    İran köşeye sıkıştı gibi 18 158 Yanıtla
  • ahmet3131:
    kaçtıkları yer yıkıla inşallah 145 2 Yanıtla
  • pfy2zy8h86:
    sizin yeriniz zaten yerin altı 141 3 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    mal bunlar vur hava alanını askerî üstü 92 6 Yanıtla
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