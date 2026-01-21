İran\'dan sert uyarı: Hamaney\'e saldırı olursa cihat ilan ederiz

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 519'a yükseldiğini duyurdu.

GÖZALTI SAYISI 26 BİNİ AŞTI

HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 26 bin 314 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda 197 güvenlik görevlisi dahil 4 bin 519 kişi yaşamını yitirdi. HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 4 bin 29'a çıktığını duyurmuştu.

TAHRAN YÖNETİMİNDEN KRİTİK UYARI

İran'daki protestolar 25. gününde devam ederken Tahran yönetiminden kritik bir açıklama geldi. İran Parlamentosu'nun Ulusal Güvenlik Komisyonu, ülkenin Yüksek Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik herhangi bir saldırının "cihat ilanı" ile yanıtlanacağını bildirdi. Bu uyarı, İran'ın ABD ve diğer dış aktörlerle mevcut gergin ilişkisini daha da sertleştiriyor.

Komisyon, Hamaney'e yapılacak herhangi bir saldırının sadece İran'a değil, tüm İslam dünyasına karşı savaş anlamına geleceğini belirtti ve bu durumda İslam bilim insanlarının fetva vermesiyle "cihat ilanı" sürecinin başlayacağını söyledi.

TRUMP'IN ÇAĞRISININ ARDINDAN GELDİ

Bu sert tepki, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamaney'in neredeyse 40 yıllık yönetimine son verilmesi çağrısının ardından geldi ve İran'daki protesto dalgasının ardından dış baskıların artmasıyla birlikte bölgesel gerilimi tırmandırdı. Gerilim, İran'daki geniş çaplı protestolar ve sert hükümet baskısı ile zaten yükselmiş durumda. Gösterilerde ekonomik sıkıntıların tetiklediği öfke, rejim karşıtı adımlara dönüşürken, hükümetin sert müdahalesi yüzlerce hatta binlerce ölümle sonuçlandı. Tüm bu gelişmeler, İran'ın uluslararası izole pozisyonunu daha da derinleştiriyor.

İran ordusunun sözcüsü generallerden biri de Trump'ın askeri tehditlerini "gürültü" olarak nitelendirerek, Hamaney'e yönelik herhangi bir saldırı girişiminin "dünyalarını ateşe verecek" şekilde yanıtlanacağını söyledi. Bu son açıklama, İran-ABD ilişkilerinin yeni bir çatışma eşiğine yaklaştığı yorumlarına yol açarken, Ortadoğu'da hem diplomatik hem de güvenlik alanında belirsizliği artırdı.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı. İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi, internet erişimini engellemişti. Son günlerde ise internet erişiminin kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlandığı bildiriliyor.

İRANLI YETKİLİLERDEN RESMİ AÇIKLAMA YOK

İran'da gösteriler sönümlenmiş olsa da ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor. İranlı yetkililer ise gösterilerde çıkan olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapmazken 3 bin 700'den fazla güvenlik görevlisinin yaralandığını ve terör örgütlerine mensup olduğu öne sürülen veya olayları provoke eden 3 bin kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

HAMANEY'DEN TEPKİ ÇEKEN İTİRAF

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada, gösteriler sırasında "İsrail ve ABD ile bağlantılı kişilerin büyük hasara yol açtığını ve birkaç bin insanı öldürdüğünü" söylemişti.