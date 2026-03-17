İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail basınından gündem yaratacak iddia

17.03.2026 11:16  Güncelleme: 11:21
İsrail basını, İran'ın en kritik isimlerinden biri olan Güvenlik Şefi Ali Laricani'nin dün gece düzenlenen saldırıda öldürülmüş olabileceğini iddia etti. Bazı haber sitelerinde yer alan iddia büyük ses getirirken, İran tarafından da şu ana kadar iddiayı doğrulayan resmi bir açıklama gelmedi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, İran'ın en kritik isimlerinden biri olan Ali Laricani'nin düzenlenen saldırıda hedef alındığı öne sürüldü. Haberlere göre Laricani'nin öldürülüp öldürülmediği ya da yaralanıp yaralanmadığı henüz netlik kazanmadı. İran tarafından da şu ana kadar iddiayı doğrulayan resmi bir açıklama gelmedi.

İddia, İsrail'in son günlerde Tahran başta olmak üzere İran'daki askeri ve güvenlik altyapısına yönelik saldırılarını genişlettiği bir dönemde gündeme geldi. Associated Press'in son aktardığı gelişmelere göre İsrail salı günü de Tahran, Şiraz ve Tebriz'de İran'ın askeri altyapısını hedef alan yeni saldırılar düzenledi. Bölgedeki çatışmaların bilançosunun 2 bini aşkın can kaybına ulaştığı belirtiliyor.

LARİCANİ SON DÖNEMİN EN KRİTİK İSİMLERİNDEN BİRİYDİ

Ali Laricani, son haftalarda İran'daki güç dengelerinde öne çıkan isimlerden biri olarak gösteriliyordu. İsrail basını ve uluslararası yayın organlarında yer alan değerlendirmelere göre Laricani, Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünden sonra İran'ın güvenlik ve karar alma mekanizmasında daha da etkili hale geldi. Bazı haberlerde, geçiş sürecinde oluşturulan yapının en önemli aktörlerinden biri olduğu belirtildi.

Times of Israel'in daha önce aktardığına göre Laricani, son günlerde kamuoyu önüne de çıkmış, Tahran'daki Kudüs Günü gösterilerinde görüntülenmişti. Bu nedenle şimdi ortaya atılan "hedef alındı" iddiası, İran yönetiminin üst kademesine yönelik saldırı zincirinin yeni halkası olarak değerlendiriliyor.

DAHA ÖNCE DE HEDEFTEYDİ

Laricani'nin adı, savaşın ilk günlerinden bu yana hedef alınan üst düzey İranlı isimler arasında geçiyordu. İsrail medyasında ve bölgesel yayınlarda, daha önce de Laricani'nin vurulmuş olabileceğine dair haberler çıkmış, ancak ardından yayımlanan açıklamalar ve görüntülerle hayatta olduğu anlaşılmıştı. Bu nedenle son iddia da şimdilik bağımsız şekilde doğrulanmış değil.

Öte yandan ABD'nin de son günlerde Laricani hakkında bilgi sağlayanlara para ödülü vadeden adımlar attığı yönünde haberler yayımlandı. Bu durum, Laricani'nin yalnızca İran iç siyasetinde değil, savaşın bölgesel seyrinde de stratejik bir isim olarak görüldüğünü ortaya koydu.

İRAN CEPHESİNDEN HENÜZ SES YOK

Haberde en dikkat çekici nokta, İran tarafının sessizliği oldu. Tahran yönetimi henüz Laricani'nin sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Bu da "öldürüldü mü, yaralandı mı, yoksa saldırıdan sağ mı kurtuldu?" sorularını gündemde tuttu. Şu aşamada kamuoyuna yansıyan bilgi, İsrail medyasındaki iddialarla sınırlı.

İran medyasından veya resmi makamlardan gelecek açıklamalar, iddianın doğruluğu açısından belirleyici olacak. Bölgedeki savaşın son günlerde Körfez ülkelerine, hava sahalarına ve enerji hatlarına da sıçraması nedeniyle Laricani'ye yönelik bu iddia, zaten yüksek olan gerilimi daha da artırabilecek bir gelişme olarak görülüyor.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 11:22:31.
