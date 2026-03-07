İran, Tel Aviv'i vuruyor! İşte Demir Kubbe'nin etkisiz kaldığı anlar - Son Dakika
İran, Tel Aviv'i vuruyor! İşte Demir Kubbe'nin etkisiz kaldığı anlar

İran, Tel Aviv\'i vuruyor! İşte Demir Kubbe\'nin etkisiz kaldığı anlar
07.03.2026 01:59
İran, Tel Aviv\'i vuruyor! İşte Demir Kubbe\'nin etkisiz kaldığı anlar
İran, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yönelik yeni bir hava saldırısı başlattı. Gönderilen çok sayıda füzeyle gökyüzü adeta aydınlanırken, bölgeden gelen görüntülerde İsrail hava savunma sistemlerinin İran füzelerini engellemekte başarısız olduğu ve çok sayıda füzenin Tel Aviv'e isabet ettiği görüldü.

ABD ile İsrail'in saldırısı altındaki İran'ın misillemeleri devam ediyor.

İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ FÜZE SALDIRISI

Son olarak İsrail ordusu, İran'dan yeni füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, İran misillemesi nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi. Misillemenin hedef aldığı bölgelerde cep telefonlarına uyarı mesajları gönderildiğine dikkat çekilen açıklamada, halka sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldığının altı çizildi.

DEMİR KUBBE ETKİSİZ KALDI, TEL AVİV'E FÜZE YAĞDI

Söz konusu açıklamadan kısa bir süre sonra ise İran füzeleri, İsrail semalarına ulaştı. Bölgeden gelen görüntülerde İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin İran füzelerini engellemekte başarısız olduğu ve çok sayıda mühimmatın başkent Tel Aviv'e isabet ettiği görüldü. Sirenleri çaldığı kentte çok sayıda güçlü patlama sesi de duyuldu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde İran'dan fırlatılan çok başlıklı bir füzenin etkisiz hale getirilmesi için çok sayıda önleyici füzenin ateşlendiği bildirildi. Kanal 12 televizyonu, bir füzenin açık alana düştüğünü iddia etti.

DEVRİM MUHAFIZLARI: ÜÇ FARKLI FÜZE KULLANILDI

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada ise "Gerçek Vaat 4 Operasyonu" kapsamında 23. dalga füze saldırısının gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıda, "Kheibar", "Hürremşehr-4" ve "Fettah" gibi yeni nesil katı/sıvı yakıtlı füzeler ile İHA'ların kullanıldığı kaydedildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

