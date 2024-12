Iron Maiden Davulcusu Nicko McBrain Emekli Oldu

Dünya

IRON Maiden grubu üyesi Nicko McBrain, 42 yılın ardından grupla turneye çıkmayı bıraktığını açıkladı.

İngiliz heavy metal grubu Iron Maiden'ın üyesi Nicko McBrain, emekli olacağını duyurdu. 2023 yılında felç geçiren McBrain, yoğun bir tedaviyle yüzde 70'e yakın iyileşti. Grubun internet sitesi ve sosyal medya üzerinden açıklama yapan McBrain, "Uzun süre düşündükten sonra, hem üzüntü hem de sevinçle, kapsamlı ve zorlayıcı turne yaşam tarzından geri adım atma kararımı açıklıyorum. Gruba bundan sonra başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Iron Maiden ailesinin parçası olmaya devam edeceğini belirten McBrain, "Uzun zamandır menajerim olan Rod Smallwood ve Andy Taylor'ın benim için düşündüğü çeşitli projeler üzerinde çalışacağım. Ayrıca çeşitli kişisel projeler üzerinde çalışacağım. The British Drum Company, Nicko McBrain's Drum One, Titanium Tart ve tabii ki Rock-N-Roll Ribs dahil mevcut işlerime ve girişimlerime odaklanacağım! Ne diyebilirim ki? Son 42 yıldır Maiden'la turneye çıkmak inanılmaz bir yolculuktu" dedi.

Ailesine ve tüm sevenlerine teşekkür eden McBrain, "Sadık hayran kitleme, her şeyi değer kıldınız ve sizi seviyorum! Sadık eşim Rebecca'ya, her şeyi sonsuz derecede kolaylaştırdın ve seni seviyorum. Çocuklarım Justin ve Nicholas'a, yokluğumu anlayışla karşıladığınız için teşekkür ederim ve sizi seviyorum! Her zaman yanımda olan arkadaşlarıma, sizi seviyorum! Grup arkadaşlarıma, bir rüyayı gerçeğe dönüştürdünüz ve sizi seviyorum. Geleceğe büyük bir heyecan ve umutla bakıyorum. Yakında görüşmek üzere, Tanrı hepinizi kutsasın ve tabii ki 'Yaşasın Iron'lar'!" ifadelerine yer verdi.

Iron Maiden grubu tarafından yapılan açıklamada ise "Maiden her zaman kendi adamını bulur ve zaten seçilmiş olan yeni davulcumuz çok kısa süre içinde duyurulacak" denildi.