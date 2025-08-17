İsrail, Gazze\'de ailesine su taşımaya çalışan küçük kız çocuğunu katletti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim 2023'ten bu yana sürüyor. Ordunun hedefi hala tanklar değil; siviller, özellikle de çocuklar, kadınlar ve yaşlılar.
Son olarak Gazze'nin kuzeyine düzenlenen hava saldırısında, ailesine su götürmeye çalışan küçük bir kız çocuğu İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.
Bölgedeki bir kameraya yansıyan görüntülerde, kız çocuğunun elinde plastik bir bidonla enkaz ve toz bulutları arasında yürümeye çalıştığı, sadece birkaç saniye sonra ise gerçekleşen patlamayla birlikte yere yığıldığı görülüyor.
Patlamanın ardından iki kişi hemen yardıma koşsa da, ağır yaralanan çocuk kurtarılamadı ve olay yerinde hayatını kaybetti.
