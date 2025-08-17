İsrail, Gazze'de ailesine su taşımaya çalışan küçük kız çocuğunu katletti - Son Dakika
İsrail, Gazze'de ailesine su taşımaya çalışan küçük kız çocuğunu katletti

17.08.2025 22:42
İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana katliamlarını sürdürdüğü Gazze'de ailesine su taşımaya çalışan küçük bir kız çocuğunu hedef aldı. Çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği saldırı bölgedeki bir kameraya yansıdı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim 2023'ten bu yana sürüyor. Ordunun hedefi hala tanklar değil; siviller, özellikle de çocuklar, kadınlar ve yaşlılar.

AİLESİNE SU GÖTÜRMEYE ÇALIŞAN KÜÇÜK ÇOCUĞU HEDEF ALDILAR

Son olarak Gazze'nin kuzeyine düzenlenen hava saldırısında, ailesine su götürmeye çalışan küçük bir kız çocuğu İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

KAMERAYA YANSIDI

Bölgedeki bir kameraya yansıyan görüntülerde, kız çocuğunun elinde plastik bir bidonla enkaz ve toz bulutları arasında yürümeye çalıştığı, sadece birkaç saniye sonra ise gerçekleşen patlamayla birlikte yere yığıldığı görülüyor.

KURTARILAMADI

Patlamanın ardından iki kişi hemen yardıma koşsa da, ağır yaralanan çocuk kurtarılamadı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

