İsrail, Gazze'de yardım operasyonlarına ateş açtı - Son Dakika
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Dünya

İsrail, Gazze'de yardım operasyonlarına ateş açtı

İsrail, Gazze\'de yardım operasyonlarına ateş açtı

DÜNYA Gıda Programı (WFP), Gazze'de yardım operasyonları sonrasında merkezlerine dönerken İsrail tarafından yardım çalışanlarının bulunduğu araca ateş açıldığını duyurdu. Saldırıda kimse yaralanmazken, WFP bölgedeki operasyonlarını ikinci bir duyuruya kadar askıya aldığını açıkladı.

29.08.2024 11:13
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DÜNYA Gıda Programı (WFP), Gazze'de yardım operasyonları sonrasında merkezlerine dönerken İsrail tarafından yardım çalışanlarının bulunduğu araca ateş açıldığını duyurdu. Saldırıda kimse yaralanmazken, WFP bölgedeki operasyonlarını ikinci bir duyuruya kadar askıya aldığını açıkladı.

WFP'den dün yapılan açıklamada, "Ekip, Gazze'nin merkez bölgesine gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan kamyon konvoyuna eşlik ettikten sonra iki adet WFP zırhlı aracıyla Kerem Şalom/Karam Ebu Salem'e yaptıkları görevden dönüyordu. İsrail makamları tarafından açıkça işaretlenmiş ve yaklaşmak için birden fazla izin alınmış olmasına rağmen, araç İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından silahla vuruldu. En az on kurşun aldı: beşi sürücü tarafında, ikisi yolcu tarafında ve üçü aracın diğer kısımlarında. Arabadaki çalışanlardan hiçbiri fiziksel olarak zarar görmedi. Savaş sırasında meydana gelen ilk güvenlik olayı olmasa da, standart protokole göre gerekli izinler alınmış olmasına rağmen bir WFP aracının bir kontrol noktasının yakınında doğrudan vurulması ilk kez yaşanıyor. Olay, Gazze Şeridi'ndeki hızla ve sürekli daralan insani yardım alanının çarpıcı bir hatırlatıcısı; burada artan şiddet, hayat kurtarıcı yardım ulaştırma yeteneğimizi tehlikeye atıyor. Zaten kritik olan durum, kısıtlı erişim ve artan risklerle daha da kötüleşiyor ve bu da umutsuzca ihtiyaç duyanlara ulaşan gıda kaynaklarının azalmasına yol açıyor" denildi.

Gazze'deki yardım operasyonlarıno ikinci bir duyuruya kadar askıya aldığını belirten WFP, "Geçtiğimiz hafta, WFP Gazze'nin orta bölgesindeki üçüncü ve son operasyonel deposuna erişimini kaybetti ve WFP'nin işlettiği beş toplum mutfağı boşaltılmak zorunda kaldı. Bu hafta, 25 Ağustos Pazar günü, tahliye emirleri Deir Al Balah'taki ana WFP operasyon merkezini etkiledi ve ekibimizi savaş başladığından beri üçüncü kez yer değiştirmeye zorladı" ifadelerini kullandı.

TAHLİYE EMİRLERİ SONRASI YARDIM OPERASYONLARI ASKIYA ALINMIŞTI

Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA) Planlama Direktörü Sam Rose, Salı günü yaptığı açıklamada İsrail'in Filistin'in merkezindeki tahliye emirleri nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki yardım operasyonlarını geçici olarak askıya almak zorunda kaldıklarını duyurmuştu. Rose, Ağustos başından bu yana İsrail güçleri tarafından Gazze'ye 13 kere verilen tahliye emirleri ile ilgili olarak, "BM'nin ana operasyon merkezinin bulunduğu Deir al-Balah kasabası ve çevresindeki İsrail tarafından belirlenen insani yardım bölgesinin bazı kısımlarını kapsayan tahliye emirleri, personelin hızla yer değiştirmesini ve ekipmanları geride bırakmasını zorunlu kıldı" dedi.

YARDIM KONVOYUNA DÜZENLENEN İLK SALDIRI DEĞİL

İsrail güçlerinin 1 Nisan'da Gazze'de düzenlediği saldırıda World Central Kitchen'ın (WCK) 7 çalışanı hayatını kaybetmişti. Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, saldırıda ölenlerin Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilmişti. Açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti. Saldırının ardından uluslararası kamuoyu, İsrail'e tepki göstererek soruşturma talep etmiş, WCK bölgedeki tüm faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İsrail, Gazze'de yardım operasyonlarına ateş açtı - Son Dakika

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