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Dünya ateşkese odaklanırken katil İsrail gece boyunca onlarca sivili katletti - Son Dakika

Dünya ateşkese odaklanırken katil İsrail gece boyunca onlarca sivili katletti

Dünya kamuoyu 4 günlük geçici ateşkesin başlamasına odaklanırken İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde bulunan sivil yerleşim yerlerine gece boyunca saldırılar düzenledi. Bombardımanlar sonucunda onlarca kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

23.11.2023 - 08:19,
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İsrail savaş uçakları, gece boyunca Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde sivil yerleşim yerlerini bombaladı. Bombardıman sonucunda birçok kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

SİVİL YERLEŞİM YERLERİNİ BOMBALADI

İsrail savaş uçakları, gece boyunca kuzeyde Beyt Lahiye'den güneyde Mısır sınırında bulunan Refah kentine kadar Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde sivil yerleşim yerlerini bombaladı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesine akşam saatlerinden itibaren yoğun saldırılar yapılırken, Beni Suheyla semtinde sivillerin yaşadığı 3 konuta düzenlenen hava saldırılarında bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan bir çocuk Nasır Hastanesine kaldırıldı.

ONLARCA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bombardımandan dolayı bölgeye sivil savunma, arama-kurtarma ekiplerinin ulaşımında sıkıntı yaşandığı, harap olan 3 evin enkazında onlarca kişinin bulunduğu belirtildi. Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye, Beyt Hanun ve Cibaliya bölgelerindeki yerleşim yerlerine düzenlenen hava bombardımanlarında onlarca kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

HAVA BOMBARDIMANINDA 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yerleşim yerlerinin savaş uçaklarının yanı sıra topçu atışlarıyla da gece boyunca vurulduğu, İsrail askerleri tarafından hareket eden her şeye ateş edildiği belirtildi. Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah bölgesinde Ebu er-Rus ve el-Kürd ailelerinin evlerine düzenlenen hava bombardımanında 7 kişi hayatını kaybetti.

MÜLTECİ KAMPINDA BİR DAİREYİ HEDEF ALDILAR

Yine kentin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir apartman dairesinin roketle vurulduğu, ölen ve yaralananların olduğu ifade edildi. Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde de sivillere ait evlerin İsrail uçakları tarafından hedef alındığı kaydedildi.

HAYIR CEMİYETİNE YÖNELİK HAVA SALDIRISI

Mısır sınırına paralel Refah kentinde bulunan Kuveyt Hastanesi yakınındaki hayır cemiyetine yönelik hava saldırısında da hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Dünya ateşkese odaklanırken katil İsrail gece boyunca onlarca sivili katletti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya ateşkese odaklanırken katil İsrail gece boyunca onlarca sivili katletti - Son Dakika
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