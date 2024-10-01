İsrail'in Lübnan Saldırısında Can Kayıpları Artıyor - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan Saldırısında Can Kayıpları Artıyor

İsrail\'in Lübnan Saldırısında Can Kayıpları Artıyor

İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara harekatında son 24 saatte 95 kişi hayatını kaybetti.

01.10.2024 16:51
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İsrail’in Lübnan’a başlattığını açıkladığı "kısıtlı" kara harekatı, sınırın iki tarafındaki sivillerin hayatını tehdit ediyor.

Salı günü erken saatlerde açıklama yapan Lübnan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte ülkenin güneyi ile doğusundaki Bekaa Vadisi’ni kapsayan saldırılarda en az 95 kişinin öldürüldüğünü kaydetti.

Yaralı sayısı 172 olarak açıklandı.

Lübnan’ın başkentine gece saatlerinde yapılan saldırıların yarattığı yıkım da yeni günle birlikte görünür oldu.

BBC Arapça muhabiri Sally Nail, Hizbullah’ın kalesi konumunda olan Dahiye’de birçok dükkanın kapalı olduğunu aktarıyor.

Mahallelerde farklı noktalara Nasrallah dahil öldürülen Hizbullah liderlerinin fotoğrafları asıldı. İsrail en az 20 örgüt yöneticisini öldürdüğünü duyurdu.

BBC’ye konuşan bir Dahiye sakini, "İsrail uyarı yayımladıktan 10 dakika sonra saldırı başlıyor. Nereye kaçabiliriz ki?" diyor.

Dahiye’den kaçarak başkentte başka bir sokağa kaçan bir aile, evlerinden edilenler için kurulan merkezlere gitmek istemediklerini söylüyor. Buraların çok kalabalık olduğunu aktarıyor.

BBC’ye konuşan anne, "Keşke duş alabilseydim" diyor.

Lübnan’ın güneyinde bulunan BBC ekibinden Orla Guerin, sahildeki Sur kentinde "daha kötü bir durumun beklentisinin hakim olduğunu" aktarıyor:

"Kente girerken bazıları burayı terk ediyordu. Üzerlerine eşya yığılmış birkaç araba gördük, ancak bu büyük bir göç değildi.

"Görünüşe göre, kaçmak isteyenler geçen hafta İsrail'in kapsamlı hava saldırılarının başlamasının ardından gitti.

"Sur'a yaklaşırken yakın zamanda gerçekleşen bir saldırının izlerine rastlıyoruz. Şehre girdiğimizde, tahtalarla kapatılmış dükkanların ve iş yerlerinin önünden geçtik. Birçok pencere kırılmıştı.

"Sur'da açık durumdaki tek otele vardığımızda, bina dışında park etmiş halde iki Birleşmiş Milletler zırhlı personel taşıyıcısı vardı.

"Sahildeki otelde yalnızca üç personel kaldı. Otelin yakınındaki altın rengi kumsal ıssızdı."

Lübnan’dan atılan roketler de İsrail’e ulaşıyor, birçok yerleşimde sirenler çalıyor.

Tel Aviv yakınındaki Kfar Kasım’a yapılan saldırıda bir sivil yaralandı.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, ülkedeki bir milyon kişinin evlerinden ayrılmak zorunda kaldığını söylüyor.

İsrail tarafında da 7 Ekim'den bu yana yapılan saldırılar nedeniyle 60 bin kadar kişi sınır bölgesindeki evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Binyamin Netanyahu yönetimi Eylül ayı ortasında bu halkın evlerine dönmesini savaş hedefi olarak belirledi ve Hizbullah hedeflerine saldırmaya başladı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İsrail'in Lübnan Saldırısında Can Kayıpları Artıyor - Son Dakika

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