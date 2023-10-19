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İsrail, bu kez Gazze'yi değil Lübnan sınırını vurdu! Ölen Hizbullah üyelerinin sayısı 12 oldu - Son Dakika

İsrail, bu kez Gazze'yi değil Lübnan sınırını vurdu! Ölen Hizbullah üyelerinin sayısı 12 oldu

Son Güncelleme: 19.10.2023 10:07

İsrail ordusu, Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurduğunu açıkladı. Lübnan'dan İsrail tarafına yapılan atışlara karşılık olarak gerçekleştirilen saldırıda, Hizbullah'a ait bir gözlem noktası da hedef alındı. Öte yandan 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda ölen Hizbullah üyelerinin sayısı 12'ye yükseldi.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 13 gündür bomba yağdırırken, Lübnan sınırındaki çatışmalar da devam ediyor. İsrail ordusu bu sabah yaptığı açıklamada Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedeflerin vurulduğunu ifade ederken, Hizbullah bu saldırılarda 2 üyesinin öldüğünü duyurdu. Böylelikle 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden Hizbullah üyelerinin sayısı 12'ye yükseldi.

HİZBULLAH MEVZİLERİNİ VURDULAR

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, dün Lübnan'dan sınırın İsrail tarafına atışlar yapıldığı belirtildi. Bu atışlara karşılık İsrail ordusunun Hizbullah mevzilerini vurduğu, hedefler arasında Hizbullah'a ait bir gözlem noktasının da bulunduğu kaydedildi.

ÇATIŞMALARDA 2 HİZBULLAH ÜYESİ ÖLDÜ

Öte yandan Lübnan'daki Hizbullah da İsrail ile yaşanan çatışmalarda 2 üyesinin daha öldüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada Hizbullah üyesi Taha Abbas ve Ali Muhammed Mermer'in Lübnan'ın güneyindeki Aytarun bölgesinde İsrail güçleriyle çıkan çatışmalarda öldüğü belirtildi.

ÖLEN HİZBULLAH ÜYELERİNİN SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Gelişmeyle birlikte Lübnan İsrail sınırındaki çatışmalarda 8 Ekim'den bu yana ölen Hizbullah üyelerinin sayısı 12'ye yükseldi. İsrail- Filistin çatışması abluka altındaki Gazze Şeridi'nde şiddetli savaş halini alırken İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı. Bölge son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İsrail, bu kez Gazze'yi değil Lübnan sınırını vurdu! Ölen Hizbullah üyelerinin sayısı 12 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, bu kez Gazze'yi değil Lübnan sınırını vurdu! Ölen Hizbullah üyelerinin sayısı 12 oldu - Son Dakika
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