İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek

ABD- İsrail ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş üçüncü haftasına girerken bölgede gerilim giderek büyüyor. İsrail ordusu İran'a yönelik hava saldırılarını gece boyunca sürdürürken, İran da füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla karşılık verdi.

İsrail ordusu sözcüsü Yarbay Nadav Shoshani, pazartesi günü yaptığı açıklamada İran ile savaş için en az üç haftalık ayrıntılı operasyon planı hazırlandığını duyurdu. İsrail ordusunun ayrıca daha uzun vadeli askeri planlar üzerinde de çalıştığı belirtildi.

İsrail, savaşın hedefinin İran'ın İsrail'i tehdit etme kapasitesini zayıflatmak olduğunu açıkladı. İsrail ordusu özellikle balistik füze altyapısı, nükleer tesisler ve güvenlik kurumlarına ait hedefleri vurduklarını bildirdi. Şu ana kadar 110 binden fazla yedek askerin seferber edildiği ve İran içinde vurulacak binlerce hedef bulunduğu ifade edildi.

İRAN'DA SİVİL KAYIPLAR

İran basını, gece düzenlenen saldırılarda Markazi eyaletinde en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 7 kişinin yaralandığını duyurdu. Mehr haber ajansı, Arak kenti çevresindeki yerleşim bölgelerinin ve Mahallat ilçesindeki bir konut binasının vurulduğunu bildirdi.

Ayrıca Hümeyn kentinde bir erkek okulunun hedef alındığı ve çevrede hasar oluştuğu aktarıldı. İran'ın Fars haber ajansı ise ABD ve İsrail savaş uçaklarının Tahran'ın doğusundaki bazı bölgeleri hedef aldığını yazdı.

DUBAİ HAVALİMANI KAPANDI

İran'ın drone saldırıları Körfez'de de etkisini gösterdi. Bir insansız hava aracının Dubai yakınlarındaki bir yakıt deposunu vurmasının ardından Dubai Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar birkaç saatliğine durduruldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin önemli petrol çıkış noktalarından biri olan Fujairah Limanı'ndaki petrol yükleme faaliyetleri de İran drone saldırısı nedeniyle askıya alındı. Liman normalde günlük yaklaşık 1 milyon varil petrolün dünya piyasalarına gönderildiği kritik bir merkez olarak biliniyor. Suudi Arabistan da doğu bölgesinde bir saat içinde 34 İran dronunu düşürdüğünü açıkladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPALI

Savaşın küresel enerji piyasaları üzerindeki etkisi büyüyor. Dünya petrol ve LNG ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiği büyük ölçüde durdu. Petrol fiyatları pazartesi günü yükselerek Brent petrolün varil fiyatı 104 doların üzerine çıktı. Enerji fiyatlarındaki artış, küresel enflasyonun yeniden yükselmesi endişesini güçlendirdi.

TRUMP KOALİSYON ÇAĞRISI YAPTI

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için uluslararası bir koalisyon kurulması çağrısı yaptı. Trump, Körfez petrolüne bağımlı ülkelerin boğazın güvenliği için sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Trump ayrıca NATO ülkelerini de uyararak müttefiklerin destek vermemesi halinde ittifakın "çok kötü bir gelecekle" karşı karşıya kalabileceğini ifade etti. ABD yönetimi bu kapsamda Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore ve İngiltere dahil birçok ülke ile temas kurduğunu açıkladı.

ÇATIŞMA BÖLGEYE YAYILIYOR

Savaş yalnızca İran ile sınırlı kalmadı. İsrail ordusu aynı zamanda Lübnan ve Gazze'de İran destekli Hizbullah ve Hamas hedeflerine saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı. İsrail ordusu güney Lübnan'da Hizbullah mevzilerine karşı sınırlı kara operasyonu başlatıldığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise Tahran yönetiminin ne ateşkes talep ettiğini ne de ABD ile görüşme yürüttüğünü söyledi.