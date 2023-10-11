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İsrail ordusu eski komutanı: Gazze'yi işgal ederseniz korkunç sonuçlar olur - Son Dakika

İsrail ordusu eski komutanı: Gazze'yi işgal ederseniz korkunç sonuçlar olur

Son Güncelleme: 11.10.2023 20:29

İsrail ordusunun eski komutanlarından Yitzhak Brick, Gazze'ye olası bir kara saldırısının sonuçlarına karşı uyarıda bulundu. Brick, Filistinli grupların tünellerde gizlendiğini ve ateş açtığını belirterek, Gazze'yi işgal etmenin korkunç bir güç erozyonu ve kayıplara yol açacağını söyledi. Ayrıca Brick, istihbaratın Gazze'deki saldırıları fark etmediğini ve bu durumun 1973 savaşından daha tehlikeli olduğunu savundu.

İsrail ordusunun eski komutanlarından, emekli Tümgeneral Yitzhak Brick, ülkesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik olası bir kara saldırısının sonuçlarına karşı uyardı.

Mısır ve Suriye'nin 6 Ekim 1973'te başlattığı ve İsrail ile Arap ülkelerinin karşı karşıya geldiği son savaş olan Yom Kippur'da komutanlık yapan Brick, İsrail merkezli "103 FM" radyosuna, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"SAVAŞ BU ŞEKİLDE KAZANILMAZ"

Filistinli grupların mensuplarının tünellerin derinliklerinde bulunduğunu ve bunların sayısının 30 ile 40 bin arasında olduğunu iddia eden Brick, "Onlar yüzeyde değil, gizlenmişler durumdalar ve ateş açıyorlar." ifadesini kullandı. İsrail ordusuna "Gazze'yi işgal ederseniz, sizi öldürmeye ve ateş etmeye devam edeceklerdir" diye seslenen Brick, "Korkunç bir güç erozyonu ve kayıplar olacak. Savaş bu şekilde kazanılmaz." dedi.

"BUNUN BİR EĞİTİM OLDUĞUNU ANLAMADIK"

Hamas ve Filistinli grupların Gazze Şeridi çevresindeki yerleşimlere düzenlediği saldırı konusunda istihbaratın başına gelenlerin kendisini şaşırttığını söyleyen Brick, şunları kaydetti: "İstihbarat bir yıl boyunca burada bir eylem hazırlandığını fark etmedi, muhtemelen onlar eş zamanlı bir şekilde eğitim yaptılar ve bunun bir eğitim olduğunu anlamadık. Böyle bir şey nasıl olur?"

"1973'TEKİ SAVAŞTAN DAHA TEHLİKELİ"

"Eğer İsrail ordusu Gazze'yi işgal etmeyi düşünüyorsa, şu anda her sokakta patlayıcılar ve mayınlar bulunduğunu ve evlerde patlamalar yaşanacağını bilmeli." ifadelerini kullanan Brick, bu olayın "1973'teki savaştan daha tehlikeli" olduğunu savundu.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

GAZZE'DE 1100, İSRAİL'DE 1200 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 24 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Ayrıca İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde çıkan olaylarda 2 Filistinliyi öldürmüştü.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ordusu eski komutanı: Gazze'yi işgal ederseniz korkunç sonuçlar olur - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail ordusu eski komutanı: Gazze'yi işgal ederseniz korkunç sonuçlar olur - Son Dakika
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