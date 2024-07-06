İsrail ve Hamas Arasında Ateşkes ve Rehine Anlaşması İçin Müzakereler Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail ve Hamas Arasında Ateşkes ve Rehine Anlaşması İçin Müzakereler Devam Ediyor

İsrail ve Hamas Arasında Ateşkes ve Rehine Anlaşması İçin Müzakereler Devam Ediyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile görüşmek üzere bir müzakereci ekibi görevlendirdi. İsrail Dış İstihbarat Servisi Başkanı David Barnea'nın Katar Başbakanı ile görüştüğü belirtildi. Müzakerelerin önümüzdeki hafta devam edeceği açıklandı. İsrail ve Hamas arasındaki görüş ayrılıklarını gidermeyi amaçlayan görüşmelerin ilk adımı olarak değerlendiriliyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın önerisi, kalıcı ateşkes ve müzakerelerin devamıyla sonuçlanmayı hedefliyor. İsrail'in tepkisi diğer tekliflere kıyasla daha olumlu olduğu belirtiliyor. Hamas'ın yanıtının içeriği henüz bilinmiyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun duruşu ise değişmediği ancak üzerindeki baskının arttığı ifade ediliyor. Gazze'deki sivil halkın umutsuzluğu artarken, arabulucuların sabrı tükeniyor ve bölge ülkeleri Hamas'a baskı uyguluyor.

06.07.2024 13:05
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İsrail ile Hamas arasında olası bir ateşkes ve rehine anlaşması konusunda yeniden hareketlenme yaşanıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Perşembe günü Hamas ile görüşmek üzere bir müzakereci ekibi görevlendirdi.

İsrail Dış İstihbarat Servisi (Mossad) Başkanı David Barnea'nın Doha'da Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Tani ile görüştüğü bildirildi.

Reuters'ın aktardığına göre İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Cuma günü yapılan açıklamada müzakerelerin önümüzdeki hafta devam edeceği belirtildi.

Bu, İsrail hükümeti ile Hamas arasındaki görüş ayrılıklarını nihai olarak gidermeyi amaçlayan bir dizi karmaşık görüşmenin ilk adımı olarak değerlendiriliyor.

Mossad Başkanı Barnea'nın Doha'dan ayrılmasının ardından İsrail'den yapılan açıklamada iki taraf arasındaki görüş ayrılıklarının devam ettiği aktarıldı. İsrailli yetkililer daha önce beklentilerin düşürülmesi gerektiğini söylemişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Gazze'deki savaşı sona erdirmek için üç aşamalı yeni bir öneri sunmuştu.

Hamas'ın kalıcı ateşkes talebi ile İsrail'in gerekirse Gazze'de savaşa devam etme özgürlüğüne sahip olması gerektiği yönündeki karşı talebi şimdiye kadar müzakerelerin sonuçlanmasına engel oldu.

Biden'ın teklifi bu çıkmaza çözüm sunmayı hedefliyor ve kalıcı ateşkese hemen olmasa da 6 haftalık geçici bir ateşkes ve müzakerelerin devamıyla ulaşılmasını öneriyor.

Hamas yetkililerinin bu öneriye yanıt verdiği bildirildi ancak bu yanıtın içeriği henüz kesin olarak bilinmiyor.

İsrail'in tepkisinin ise geçtiğimiz aylarda sunulan çeşitli diğer tekliflere kıyasla çok daha olumlu olduğu belirtiliyor.

İsrail'in müzakere ekibinden bir kaynak Hamas tarafından sunulan yanıtın "çok önemli bir atılım" içerdiğini söyledi.

Hamas'ın Biden'ın önerisinin kilit noktasını kabul etmiş olabileceği düşünülüyor.

Eğer bu bilgi doğruysa ve Hamas'ın gerçekten bu noktada taviz verdiği ortaya çıkarsa, top yeniden Netanyahu'nun sahasında olacak.

Netanyahu, Hamas'ın tamamen yok edilmesi ve İsrail'in Gazze'de savaşmaya devam etme hakkı konusundaki duruşundan şimdiye kadar hiç geri adım atmadı.

Ancak İsrail başbakanının üzerindeki baskı giderek artıyor.

New York Times'ta yayınlanan ve ismi açıklanmayan mevcut ve eski güvenlik yetkililerine dayandırılan bir haberde, İsrail'in üst düzey generallerinin "Hamas'ı şimdilik iktidarda tutsa bile Gazze'de bir ateşkes başlatmak istedikleri" belirtildi.

Öte yandan Hamas'ın üzerindeki baskı da sürüyor.

Gazze'deki sivil halkın savaşın devam etmesinden duyduğu umutsuzluğun arttığı aktarılıyor.

Uluslararası alanda ise Mısır ve Katar gibi arabulucuların sabrı tükeniyor olabilir.

Filistin'i destekleyen bölge ülkelerinin de Hamas'a ateşkes anlaşmanı kabul etmesi için giderek daha fazla baskı uyguladığı bildiriliyor.

İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmanın topyekûn bir savaşa dönüşme ihtimali ise uluslararası toplumun geri kalanını endişelendiriyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlenen ve çoğu sivil olmak üzere yaklaşık 1200 kişinin öldürüldüğü ve 251 kişinin de rehin alındığı saldırıya yanıt olarak Hamas'ı "yok etmek için" savaş başlattı.

2006'dan bu yana Hamas'ın kontrolünde olan Gazze'de Sağlık Bakanlığı'na göre, o tarihten bu yana Gazze'de 38 binden fazla kişi öldürüldü.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İsrail ve Hamas Arasında Ateşkes ve Rehine Anlaşması İçin Müzakereler Devam Ediyor - Son Dakika

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