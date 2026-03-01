İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar

Haberin Videosunu İzleyin
İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar
01.03.2026 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar
Haber Videosu

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları devam ederken, dini lider Ali Hamaney ve üst düzey kritik isimlerin öldürülmesi savaşta tansiyonun yükselmesine neden oldu. İsrail, Tebriz havaalanında "kalkışa hazır" durumda olan İran'a ait F-4 ve F-5 savaş uçaklarını imha etti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları sürerken, Ayetullah Ali Hamaney ile üst düzey kritik isimlerin öldürülmesi savaşta tansiyonu daha da yükseltti. Son olarak İsrail, Tebriz Havaalanı'nda kalkışa hazır durumda bulunan İran'a ait F-4 ve F-5 savaş uçaklarını hedef aldı. Operasyonda pist başındaki uçakların imha edildiği bildirildi.

İsrail kaynakları, saldırının İran'ın hava gücünü sahaya sürmesini engellemeye yönelik "önleyici bir hamle" olduğunu açıkladı. Tebriz'deki askeri altyapının ve hangar alanlarının da vurulduğu, pistte ağır hasar oluştuğu aktarıldı. Uydu görüntülerinde, apron bölgesinde yanan uçak enkazları ve hasar gören tesisler yer aldı.

İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar

F-4 VE F-5 FİLOSU HEDEFTE

İran envanterinde bulunan F-4 Phantom II ve F-5 Tiger II uçakları, her ne kadar eski nesil platformlar olsa da, ağır mühimmat taşıma kapasitesi ve yer hedeflerine yönelik operasyon kabiliyeti nedeniyle aktif tutuluyor. F-4'ler Mach 2'ye yakın hızlara ulaşabiliyor ve 8 tona kadar mühimmat taşıyabiliyor. F-5'ler ise daha hafif, çevik ve özellikle kısa pist operasyonlarına uygun yapısıyla biliniyor.

İran son günlerde F-4 jetleriyle ABD üslerine yönelik hazırlık görüntüleri yayımlamıştı. Tebriz'deki saldırının, bu hazırlıklara doğrudan yanıt niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE

İsrail'in Tebriz'e yönelik saldırısının ardından İran hava savunma sistemleri aktif hale getirildi. Tahran ve kuzeybatı bölgesinde radar hareketliliği arttı. İran, saldırıya karşılık verileceğini açıkladı ve "hava üstünlüğü mücadelesinin başladığını" duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı ise bölgedeki üslerde alarm seviyesini yükseltti. Patriot ve THAAD sistemlerinin tam kapasiteyle devrede olduğu, Körfez'deki Amerikan üslerinde personelin sığınaklara yönlendirildiği bildirildi.

İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar

KOMUTA KADEMESİNE DARBE, CEPHEDE GENİŞLEME

Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran'ın askeri ve siyasi liderliğinde ciddi bir boşluk oluştu. Güvenlik Konseyi Başkanı, Devrim Muhafızları komutanları ve Genelkurmay Başkanı'nın da hayatını kaybetmesiyle komuta zinciri ağır darbe aldı. Buna rağmen İran, hem hipersonik füze hem de klasik hava gücü unsurlarını devreye sokarak misilleme kapasitesini koruduğunu göstermeye çalışıyor.

Uzmanlar, İsrail'in Tebriz'deki saldırısını İran'ın hava unsurlarını devre dışı bırakma ve çatışmayı tek taraflı hava üstünlüğü üzerinden yürütme stratejisinin parçası olarak değerlendiriyor. Çatışmanın kara unsurlarına yayılmadan hava ve füze savaşı şeklinde ilerlemesi ihtimali öne çıkıyor.

BÖLGESEL ETKİLER

Tebriz'deki saldırı sonrası İran'ın kuzeybatı hava sahası geçici olarak kapatıldı. Türkiye sınırına yakın bölgelerde hava trafiği yeniden düzenlendi. Enerji piyasaları gelişmelere sert tepki verdi; petrol fiyatları yükseldi, altın talebi arttı.

Uluslararası toplumdan ise art arda itidal çağrıları geliyor. Birleşmiş Milletler, çatışmanın bölgesel savaşa dönüşmemesi için diplomatik girişimlerin sürdüğünü açıkladı.

Sahadaki gelişmeler, savaşın yeni bir evreye geçtiğini gösteriyor. İran'ın hava gücünün hedef alınması, çatışmanın daha geniş çaplı bir hava savaşı boyutuna taşınabileceği değerlendirmelerini güçlendiriyor.

Hizb-i İslami Partisi, Ali Hamaney, Güvenlik, Politika, Tebriz, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Saldırılar sürerken Mossad’dan İranlılara skandal çağrı Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
Pereira’dan Fenerbahçe’nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?
Manchester United iftar yemeği düzenledi Manchester United iftar yemeği düzenledi
Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Görenler inanamıyor Cagliari’nin yıldızından inanılmaz bir gol Görenler inanamıyor! Cagliari'nin yıldızından inanılmaz bir gol
Gözaltına alınan Züber’in sahiplerinin test sonuçları negatif çıktı Gözaltına alınan Züber'in sahiplerinin test sonuçları negatif çıktı

15:46
Savaş Körfez’e sıçradı Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
15:39
İsrail’i savaş alanına çeviren saldırı Taş üstünde taş kalmadı
İsrail'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı
15:03
Trump mesaj mı verdi Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
14:51
Neden sığınakta değildi Hamaney’in son kararı hayatına mal oldu
Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu
14:44
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
14:09
İran, ABD’yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
13:30
Putin’den Hamaney’in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
Putin'den Hamaney'in öldürülmesi sonrası ilk açıklama
12:55
Hamaney’in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
12:49
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
12:41
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
12:25
Hamaney’i CIA buldu, İsrail vurdu İşte saldırının perde arkası
Hamaney'i CIA buldu, İsrail vurdu! İşte saldırının perde arkası
12:15
Tahran’ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
Tahran'ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
11:39
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı Tahran’da büyük patlama
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama
11:10
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
11:03
Pakistan da karıştı ABD Başkonsolosluğu’na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
Pakistan da karıştı! ABD Başkonsolosluğu'na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
10:53
İran dini lideri Hamaney öldürüldü İşte ortak saldırının detayları
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 16:14:10. #.0.5#
SON DAKİKA: İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.