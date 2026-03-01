İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları sürerken, Ayetullah Ali Hamaney ile üst düzey kritik isimlerin öldürülmesi savaşta tansiyonu daha da yükseltti. Son olarak İsrail, Tebriz Havaalanı'nda kalkışa hazır durumda bulunan İran'a ait F-4 ve F-5 savaş uçaklarını hedef aldı. Operasyonda pist başındaki uçakların imha edildiği bildirildi.

İsrail kaynakları, saldırının İran'ın hava gücünü sahaya sürmesini engellemeye yönelik "önleyici bir hamle" olduğunu açıkladı. Tebriz'deki askeri altyapının ve hangar alanlarının da vurulduğu, pistte ağır hasar oluştuğu aktarıldı. Uydu görüntülerinde, apron bölgesinde yanan uçak enkazları ve hasar gören tesisler yer aldı.

F-4 VE F-5 FİLOSU HEDEFTE

İran envanterinde bulunan F-4 Phantom II ve F-5 Tiger II uçakları, her ne kadar eski nesil platformlar olsa da, ağır mühimmat taşıma kapasitesi ve yer hedeflerine yönelik operasyon kabiliyeti nedeniyle aktif tutuluyor. F-4'ler Mach 2'ye yakın hızlara ulaşabiliyor ve 8 tona kadar mühimmat taşıyabiliyor. F-5'ler ise daha hafif, çevik ve özellikle kısa pist operasyonlarına uygun yapısıyla biliniyor.

İran son günlerde F-4 jetleriyle ABD üslerine yönelik hazırlık görüntüleri yayımlamıştı. Tebriz'deki saldırının, bu hazırlıklara doğrudan yanıt niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE

İsrail'in Tebriz'e yönelik saldırısının ardından İran hava savunma sistemleri aktif hale getirildi. Tahran ve kuzeybatı bölgesinde radar hareketliliği arttı. İran, saldırıya karşılık verileceğini açıkladı ve "hava üstünlüğü mücadelesinin başladığını" duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı ise bölgedeki üslerde alarm seviyesini yükseltti. Patriot ve THAAD sistemlerinin tam kapasiteyle devrede olduğu, Körfez'deki Amerikan üslerinde personelin sığınaklara yönlendirildiği bildirildi.

KOMUTA KADEMESİNE DARBE, CEPHEDE GENİŞLEME

Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran'ın askeri ve siyasi liderliğinde ciddi bir boşluk oluştu. Güvenlik Konseyi Başkanı, Devrim Muhafızları komutanları ve Genelkurmay Başkanı'nın da hayatını kaybetmesiyle komuta zinciri ağır darbe aldı. Buna rağmen İran, hem hipersonik füze hem de klasik hava gücü unsurlarını devreye sokarak misilleme kapasitesini koruduğunu göstermeye çalışıyor.

Uzmanlar, İsrail'in Tebriz'deki saldırısını İran'ın hava unsurlarını devre dışı bırakma ve çatışmayı tek taraflı hava üstünlüğü üzerinden yürütme stratejisinin parçası olarak değerlendiriyor. Çatışmanın kara unsurlarına yayılmadan hava ve füze savaşı şeklinde ilerlemesi ihtimali öne çıkıyor.

BÖLGESEL ETKİLER

Tebriz'deki saldırı sonrası İran'ın kuzeybatı hava sahası geçici olarak kapatıldı. Türkiye sınırına yakın bölgelerde hava trafiği yeniden düzenlendi. Enerji piyasaları gelişmelere sert tepki verdi; petrol fiyatları yükseldi, altın talebi arttı.

Uluslararası toplumdan ise art arda itidal çağrıları geliyor. Birleşmiş Milletler, çatışmanın bölgesel savaşa dönüşmemesi için diplomatik girişimlerin sürdüğünü açıkladı.

Sahadaki gelişmeler, savaşın yeni bir evreye geçtiğini gösteriyor. İran'ın hava gücünün hedef alınması, çatışmanın daha geniş çaplı bir hava savaşı boyutuna taşınabileceği değerlendirmelerini güçlendiriyor.