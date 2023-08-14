İsveç'te Irak asıllı bir kişi Kur'an-ı Kerim'e saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

İsveç'te Irak asıllı bir kişi Kur'an-ı Kerim'e saldırdı

Son Güncelleme: 14.08.2023 16:13

İsveç'te Irak asıllı Salwan Momika, parlamento binası önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenleyerek, İslam dini ülkede yasaklanana kadar provokasyonlarına devam edeceğini söyledi. Momika, çevredekilerin tepkisine rağmen Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın fotoğraflarının bulunduğu bir kağıtla ayaklarını sildi. Bu provokasyonlar, İsveç ve Danimarka'da son dönemde artarken, toplumun tepkisini çekiyor.

İsveç'te Irak asıllı Salwan Momika, parlamento binası önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenleyerek, İslam dini ülkede yasaklanana kadar provokasyonlarına devam edeceğini söyledi.

İsveç Parlamentosu önüne geniş polis koruması altında gelen Momika, çevredekilerin tepkisine rağmen Kur'an-ı Kerim'in üzerine bastı. İslam'a hakaret içeren sözler sarf eden Momika, Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi.

Momika, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın fotoğraflarının bulunduğu bir kağıtla ayaklarını sildi.

Momika'ya, Salwan Najem isimli bir Irak vatandaşı yardım etti.

Bölgede toplanan ve sosyal medyada üzerinden örgütlenen "Kur'an'ı yakmayı durdurun" isimli grup, Momika ve Najem'e tepki gösterdi. İsveçli aktivistler tarafından kurulan grubun üyeleri, itfaiye erlerinin baretlerinden giyerek, "Irkçı eylemi durdurun" sloganları attı.

Göstericilerden birinin Momika'yı engellemeye çalışmasına polis sert tepki gösterdi. Polis memurları üzerine kapaklandıkları göstericiyi gözaltına alarak karakola götürdü.

Provokasyon sonrası olay yerinden zırhlı polis aracıyla ayrılan Momika ve Najem'e, 10'u zırhlı olmak üzere 20 polis aracı ve yaklaşık 150 polis eşlik etti.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika da Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz'da İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

İsveç, İran, Irak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsveç'te Irak asıllı bir kişi Kur'an-ı Kerim'e saldırdı - Son Dakika


Son Dakika
17:00 Galatasaray'a soğuk duş! Shakhtar Donetsk, Tete transferinin iptali için FIFA'ya başvurdu
16:49 Galatasaray'a soğuk duş! Yıldız futbolcunun transferi için FIFA'ya başvurdular
16:37 Hükümetin zam teklifi memnun etmedi! KESK'ten grev kararı
16:36 Taraftarın yüreği ağzına gelmişti! Osayi Samuel ve Becao'nun sağlık durumu belli oldu
16:32 KESK'ten hükümetin zam teklifi sonrası grev kararı! 16 Ağustos'ta iş bırakacaklar
16:32 Taraftarın yüreği ağzına gelmişti! Osayi Samuel ve Becao'nun sağlık durumu belli oldu
16:15 Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Cengiz Ünder kanlar içinde kaldı
16:10 Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Cengiz Ünder, kanlar içinde kaldı! Son halini paylaşıp, "Hoş bulduk" dedi
16:06 Denize kaçan terliğini kurtarmak isterken boğularak can verdi
16:04 Denize kaçan terliğini kurtarmak isterken boğularak can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2023 17:08:25. #1.11#
SON DAKİKA: İsveç'te Irak asıllı bir kişi Kur'an-ı Kerim'e saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement