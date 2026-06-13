İsviçre'de Nüfus Sınırı Oylaması - Son Dakika
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İsviçre'de Nüfus Sınırı Oylaması

İsviçre\'de Nüfus Sınırı Oylaması
13.06.2026 17:31
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İsviçre, nüfusunu 10 milyonla sınırlama teklifini oyluyor; görüşler keskin biçimde ayrışıyor.

Bir ülke nüfusuna sabit bir üst sınır koyabilir mi? İsviçre'de seçmenler, Pazar günü sandık başına giderek bu soruya yanıt verecek.

Oylamada, ülke nüfusunun 10 milyonla sınırlandırılmasını öngören bir teklif değerlendirilecek. Öneri, Alp ülkesinde göç konusunda yaşanan görüş ayrılıklarını da gözler önüne seriyor.

Teklif, sağcı İsviçre Halk Partisi tarafından destekleniyor. Parti, girişimi konut, kamu hizmetleri ve çevre üzerindeki baskıyı azaltmayı amaçlayan bir "sürdürülebilirlik girişimi" olarak tanımlıyor.

Hükümet, diğer siyasi partiler, iş dünyası temsilcileri ve sendikalar ise öneriyi "kaos girişimi" olarak nitelendiriyor. Onlara göre bu plan, hastaneler ve oteller gibi sektörleri ihtiyaç duydukları çalışanlardan mahrum bırakacak, Avrupa Birliği ile yıllar içinde kurulan ilişkileri zedeleyecek ve AB üyesi olmayan İsviçre'yi riskli bir dönemde yalnızlaştıracak.

İsviçre'nin nüfusu 2002 yılından bu yana hızlı bir şekilde arttı. O tarihte 7,3 milyon olan nüfus bugün 9,1 milyona ulaştı. Nüfusun yüzde 27'sini, yurt dışında doğmuş ancak İsviçre'de yaşayan kişiler oluşturuyor.

İsviçre'nin doğrudan demokrasi sistemi nedeniyle önemli kararlar halk oylamalarıyla alınıyor. Ülke çapında bir referandum yapılabilmesi için kampanyacıların yalnızca 100 bin imza toplaması yeterli.

Birçok seçmen kalabalık trenlerden, yüksek kira fiyatlarından ve artan sağlık maliyetlerinden endişe duyuyor.

Son kamuoyu yoklamaları oylamanın başa baş geçebileceğini gösteriyor.

Anketlere göre seçmenler çok küçük bir farkla "hayır" yönüne kayıyor. Katılımcıların yüzde 52'si öneriye karşı çıkarken, yüzde 45'i destek veriyor. Ancak hâlâ önemli sayıda kararsız seçmen bulunuyor.

Helin Genis ve Nils Fiechter'ın birçok ortak noktası var. Ancak İsviçre nüfusuna sınır getirilmesi konusundaki tamamen zıt görüşleri, referandumun ne kadar kutuplaştırıcı olduğunu gösteriyor.

Her ikisi de göçmen kökenli ailelerden gelen genç siyasetçiler. Nils Fiechter 29, Helin Genis ise 31 yaşında. Helin Genis'in ailesi Türkiye kökenli. Nils Fiechter'in annesi Kanadalı ve kendisi çifte vatandaşlığa sahip.

Bern kantonu parlamentosunda İsviçre Halk Partisi'ni temsil eden Fiechter, "Kontrolü kaybettik" diyor.

"Kontrolsüz göç, İsviçre'nin artık İsviçre olmaktan çıkmasına yol açıyor."

Fiechter'a göre ülkedeki sorunların temel nedeni göç. Konut sıkıntısı, trafik tıkanıklığı, aşırı yük altındaki okullar ve zorlanan sosyal hizmetlerin doğrudan göçten kaynaklandığını savunuyor.

Bern kent meclisinde görev yapan Sosyal Demokrat siyasetçi Genis ise bu görüşleri günah keçisi yaratma girişimi olarak değerlendiriyor.

BBC News'e konuşan Genis, "Kiraları belirleyen göçmenler değil" diyor.

"Sağlık sigortası primlerini artıran da göçmenler değil. Konut, altyapı veya sosyal yatırımlarla ilgili siyasi kararları verenler de göçmenler değil."

Sorunlara "göç merceğinden bakmanın çözüm değil, bölünme yarattığını" da sözlerine ekliyor.

Kararını henüz vermemiş seçmenler için temel sorulardan biri, nüfus sınırının pratikte nasıl uygulanacağı.

Nüfusa kesin bir üst sınır getirmek, şimdiye kadar başka hiçbir ülkenin denemediği bir uygulama. Çin ise daha sonra vazgeçtiği tek çocuk politikasıyla nüfus artışını yavaşlatmaya çalışmıştı.

İsviçre'deki öneri, nüfusun 2050 yılına kadar 10 milyonu aşmamasını öngörüyor. Ayrıca nüfus 9,5 milyona ulaştığında hükümetin önlem almasını zorunlu kılıyor.

Bu önlemler arasında İsviçre'de iltica hakkı elde edenlerin sayısının sınırlandırılması ve yabancı çalışanlar için aile birleşimi haklarının sona erdirilmesi gibi uygulamalar yer alabilir.

Nüfusun 10 milyona ulaşması halinde ise İsviçre'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların, bunlar arasında AB ile serbest dolaşım anlaşmasının da bulunduğu bazı düzenlemelerin sona erdirilmesi gerekecek.

Bu ihtimal, İsviçre'nin iş dünyası örgütü Economiesuisse'de endişe yaratıyor.

Kuruluşun baş ekonomisti Rudolf Minsch, teklif kabul edilirse İsviçre'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde sorunlar yaşayabileceğini söylüyor.

Bunun nedeni, Brüksel'in uzun süredir AB üyesi olmayan ülkelere, tek pazarın avantajlarından yararlanırken serbest dolaşım gibi yükümlülüklerden kaçamayacakları yönünde uyarılarda bulunması.

Minsch, "AB hâlâ İsviçre'nin açık ara en önemli ticaret ortağı" diyor.

"En büyük ticaret ortağımızla istikrarlı ve net ilişkilere sahip olmak bizim çıkarımıza."

İsviçreli işverenler de iş gücü sıkıntısından ve Avrupa genelindeki nitelikli çalışan havuzuna erişimi kaybetmekten kaygı duyuyor.

Ülkedeki otellerde çalışanların yarısı göçmenlerden oluşuyor. Hastaneler ve bakım evleri de yabancı çalışanlara büyük ölçüde bağımlı.

İsviçre Halk Partisi ise göçün, daha fazla hastane yatağına ve okul kontenjanına ihtiyaç doğurarak talebi sürekli artırdığını savunuyor. Parti, göçün sınırlandırılmasının bu baskıyı azaltacağını ileri sürüyor.

Muhalifler ise bunun gerçekçi olmadığını düşünüyor ve İsviçre nüfusunun yüzde 20'sinin artık 65 yaşın üzerinde olduğuna dikkat çekiyor.

Yaşlanan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak ve finanse etmek için genç çalışanlara ve genç vergi mükelleflerine ihtiyaç duyulduğunu belirtiyorlar. İsviçre'nin bu genç iş gücünü kendi başına yeterli ölçüde yaratamadığını da vurguluyorlar.

Sosyal Demokrat Parti milletvekili Jon Pult, nüfus sınırının yaratacağı en büyük riskin İsviçre'nin "istikrarsız ve tehlikeli bir dünyada yalnız kalması" olduğunu söylüyor.

İsviçre, Avrupa'daki komşuları gibi savunma harcamalarını artırıyor. Tarafsızlık politikasını sürdürmesine rağmen komşularıyla daha yakın savunma ilişkileri kurmayı planlıyor.

Ülke, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve İran'daki çatışmalar nedeniyle yükselen enerji fiyatlarından etkilendi. Ayrıca ürünleri ABD'nin uyguladığı cezalandırıcı gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kaldı.

Pult'a göre İsviçre, AB ile yaptığı anlaşmaları tehlikeye atabilir ve bununla birlikte Brüksel'in iyi niyetini de kaybedebilir.

Fiechter ise bu görüşü korku siyaseti olarak nitelendiriyor.

AB'nin buna izin vermeyeceğinden "emin" olduğunu söylüyor ve İsviçre ile yapılan anlaşmaların "tamamen AB'nin de çıkarına" olduğunu savunuyor.

Ancak bazı seçmenler için yalnız kalma korkusu belirleyici olabilir.

Washington yönetiminin İsviçre ürünlerine yüzde 39 gümrük vergisi uygulaması ülkede büyük tepki yaratmıştı. Bu oranı yüzde 15'e düşürmeye yönelik anlaşma ise hâlâ sonuçlandırılamadı.

Bu nedenle nüfus sınırına karşı çıkan kampanyanın afişlerinde, arkalarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in siluetleri bulunan ABD Başkanı Donald Trump tasvir ediliyor.

Afişlerin başlığında şu soru yer alıyor:

"Tam da böyle bir dönemde Avrupa'yla bağları koparmak mı?"

Fiechter ise nüfus sınırının yaşam biçimini korumakla ilgili olduğunu savunuyor.

"İsviçre'yi seven herkes, ister göçmen kökenli olsun ister olmasın, ülkenin yaşanabilir, güvenli ve müreffeh bir yer olarak kalmasını ister. Bu girişimin amacı tam olarak budur."

Genis ise girişimde olumlu hiçbir yön görmediğini söylüyor:

"Asıl soru insanları nasıl dışlayacağımız değil; yeterli sayıda uygun fiyatlı konut nasıl yaratacağımız, iyi çalışma koşullarını nasıl sağlayacağımız ve güçlü kamu hizmetlerine nasıl yatırım yapacağımızdır.

"Bu nedenle bu girişimin İsviçre'ye faydadan çok zarar vereceğine inanıyorum."

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

İsviçre, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsviçre'de Nüfus Sınırı Oylaması - Son Dakika

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