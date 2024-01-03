 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Japonya'da meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremin etkisi - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Japonya'da meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremin etkisi

Japonya'da meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremin gücü, yerin ne kadar hareket ettiğinden anlaşılıyor. Bazı yerlerde zemin, 4 metreden fazla yükseldi ve 1 metreden fazla yanlara doğru hareket etti. Tahminlere göre can kaybının en fazla 100'e çıkması bekleniyor. Japonya'nın depremlere hazırlıklı olması ve gelişmiş erken uyarı sistemlerine sahip olması, can kaybını minimize etmekte etkili oluyor.

Japonya\'da meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremin etkisi
03.01.2024 - 14:41,
Abone Ol

Japonya'da meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremin gücü, yerin ne kadar hareket ettiğinden anlaşılıyor.

Bazı yerlerde zemin, 4 metreden fazla yükseldi ve 1 metreden fazla yanlara doğru hareket etti.

Tek bir ölüm bile fazla. Enkaz altında kalanları arama çalışmaları devam ediyor; ancak yine de bu kadar az can kaybının meydana gelmesi dikkate değer.

Tahminler, can kaybının en fazla 100’e çıkacağını gösteriyor.

Bu depremi, geçen yıl Türkiye'de yaşanan 7,8 büyüklüğündeki depremle karşılaştırabiliriz.

İki deprem, açığa çıkan enerji açısından genel olarak benzerdi, ancak Türkiye ve Suriye'deki ölü sayısı 50 bini geçti.

2010'a gidersek, Haiti'de 7 büyüklüğündeki deprem aklımıza gelebilir.

Bu felakette 100 binden fazla kişi öldü.

Farkın nedeni basit: Hazırlıklı olmak.

Japonya dört büyük tektonik plakanın kesiştiği noktada bulunuyor.

Dünya üzerinde sismik açıdan en aktif bölgelerden biri; 6 veya üzeri büyüklükteki depremlerin yaklaşık %20'si burada meydana geliyor.

Sismometreler ortalama her beş dakikada bir, bir sarsıntıyı kaydediyor. Bu nedenle Japonya, altyapısını ve nüfusunu depremlere hazırlamak için büyük yatırımlar yaptı.

Binaların yönetmeliklere uygun inşa edilip edilmedikleri sıkı bir şekilde denetleniyor ve vatandaşlar deprem öncesi, sırası ve sonrasında ne yapmaları gerektiği konusunda eğitimden geçiriliyor.

Japonya ayrıca dünyadaki en gelişmiş erken uyarı sistemlerinden birine sahip.

Bilim insanları bir sarsıntının zamanlamasını ve büyüklüğünü tahmin edemiyor ancak sarsıntı başladığında cihazlar televizyon, radyo ve cep telefonu ağlarına bildirim gönderiyor.

Bu uyarılar merkez üssünden uzaktaki bazı kişilere, şiddetli sarsıntıların başlangıcından 10 ila 20 saniye önce ulaşabiliyor.

Bu çok uzun bir zaman gibi gelmeyebilir, ancak yerel itfaiye istasyonunun kapısını açmak, hızlı trende frene basmak ve herkesin “çökmesi, kapanması ve tutunması" için yeterli bir süre.

Hassas ölçümler nasıl yapılıyor?

Depremler, Japonya’da hayatın bir parçası ve ileri teknoloji sayesinde yer sarsıntılarının yarattığı etkiler takip ediliyor. Bu yüzden bu kadar hassas ölçümler yapılabiliyor.

Ülke genelinde stratejik noktalara yerleştirilmiş GPS istasyonları ağı var.

Bir deprem meydana geldiğinde, bilim insanları her birinin ne kadar hareket ettiğini tam olarak söyleyebiliyor, bu da yeryüzünün maruz kaldığı kuvvet karşısında nasıl şekil değiştirdiğini ve ne kadar kaydığını gösteriyor.

Bu sistem, Pazartesi günü yaşanan depremden sonra zeminin 130 cm kadar batıya kaydığını gösteriyor.

Bu arada bilim insanları, depremden önce ve sonra çekilen uydu görüntülerini de karşılaştırıyor.

ALOS-2 uydusu son geçişinde, depremin ortaya çıkardığı kuvvet sonucu yer kabuğunun yükselmesi nedeniyle, kendisiyle yeryüzü arasındaki mesafenin kısaldığını bildirdi.

Yeryüzü en çok Noto Yarımadası’nın batı kısmında hareket etti. Okyanus tabanı hareket etti ve bu hareket yaklaşık 80 cm yüksekliğinde tsunami dalgaları yarattı.

Kaynak: BBC
YORUMLAR

Türkiye, Japonya, Deprem, Haiti, Suriye, Deprem, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Japonya'da meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremin etkisi - Son Dakika

BBC

15:24
Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım
15:22
Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor
14:53
İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 50 kişi hayatını kaybetti İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 50 kişi hayatını kaybetti
14:52
Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı
14:32
İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı
14:29
Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:10
Sakarya'da katliam gibi kazaya neden olan sis bulutunun uydu fotoğrafı ortaya çıktı Sakarya'da katliam gibi kazaya neden olan sis bulutunun uydu fotoğrafı ortaya çıktı
14:03
90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi

Son Dakika
15:24 Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım
15:22 Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor
14:53 İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 50 kişi hayatını kaybetti
14:52 Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı
14:32 İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı
14:29 Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:10 Sakarya'da katliam gibi kazaya neden olan sis bulutunun uydu fotoğrafı ortaya çıktı
14:03 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51 Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
13:37 Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 16:14:50. #1.12#
SON DAKİKA: Japonya'da meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremin etkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement