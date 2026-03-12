Kadın-erkek eşitliği için iş birliği protokolü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın-erkek eşitliği için iş birliği protokolü

Kadın-erkek eşitliği için iş birliği protokolü
12.03.2026 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Göktaş, fırsat eşitliğini güçlendirmek için TÜRKONFED ile protokol imzaladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TÜRKONFED ile imzalanan iş birliği protokolüyle, kadın ve erkek için fırsat eşitliğini esas alan iş ve satın alma uygulamalarını güçlendireceklerini, iş dünyasında kalıcı ve yapısal dönüşümü destekleyeceklerini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu'nun (KSK) 70'inci oturumu kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Arasında İş Birliği Protokolü İmza Töreni ve Bakanlık ile Sırbistan ortaklığındaki 'Kadınların Kritik Rolü: Güçlendirme İçin Stratejik Ortaklıklar' yan etkinliğine katıldı.

Bakan Göktaş, kadınların ekonomik ve sosyal güçlenmesi, kadın-erkek fırsat eşitliğine duyarlı iş ve tedarik uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla imzalanan iş birliği protokolü imza törenin ardından TÜRKONFED tarafından düzenlenen 'Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Tedarik Yoluyla Adalete Erişim: Küresel Tedarik Zincirlerinde Yapısal Engellerin ve Ayrımcı Uygulamaların Aşılması' yan etkinliğinde konuştu. Burada yaptığı konuşmada, adalete erişimin sadece hukuki süreçten ibaret olmadığını kaydeden Göktaş, adalete erişimin kadının emeğinin karşılığını alabilmesi olduğunu söyledi.

Bu nedenle tedarik zincirlerine eşitlik perspektifiyle bakmanın önem taşıdığını aktaran Göktaş, "Eğer bu alanda kapsayıcı yaklaşım kurulmazsa, kadınlar üretimin içinde yer alsalar bile karar mekanizmalarının dışında kalabilirler" dedi.

Göktaş, kadının girişimcilikte, istihdamda, üretimde ve karar alma süreçlerinde daha görünür olduğu bir yapının refahı büyüttüğünü, toplumsal dayanıklılığı artırdığını belirtti.

'İŞ DÜNYASINDA KALICI VE YAPISAL DÖNÜŞÜMÜ DESTEKLEYECEK ADIMLAR ATACAĞIZ'

Kadınların güçlenmesi, haklara erişimin kolaylaşması, koruyucu hizmetlerin yaygınlaşması ve kurumlar arası iş birliğinin temel öncelikler olduğunu vurgulayan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda somut politika, program ve projeleri hayata geçiriyoruz. TÜRKONFED ile iş birliğimizi bu oturum vesilesiyle başlatıyoruz. Bu adımı, KSK'nin ortaya koyduğu küresel sorumluluğun somut bir yansıması olarak görüyoruz. Bugün imzaladığımız iş birliği protokolüyle, kadın ve erkek için fırsat eşitliğini esas alan iş ve satın alma uygulamalarını güçlendireceğiz, iş dünyasında kalıcı ve yapısal dönüşümü destekleyecek adımlar atacağız."

Göktaş, istihdamı artırmanın yanı sıra, kadınların liderlikte, yönetimde ve karar alma mekanizmalarında daha güçlü yer almasını hedeflediklerini dile getirdi. Kadın dostu iş yeri politikalarının yaygınlaşmasını bu dönüşümün temel unsurlarından biri olarak gördüklerini vurgulayan Göktaş işe alım, ücretlendirme, terfi ve performans değerlendirme süreçlerinde eşitliği esas alan, yazılı ve şeffaf kurumsal uygulamaları teşvik ettiklerinin altını çizdi.

Kadın istihdamını güçlendirmek için gönüllü bir taahhüt mekanizması oluşturacaklarını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu taahhütleri üstlenen işletmeler, iyi uygulama örnekleri olarak tanınacak. Kadın istihdamını artıran işletmeleri desteklemek amacıyla 'Kadın Dostu KOBİ Modeli' geliştiriyoruz. Kadın istihdamı yüksek KOBİ'leri belirleyip öncelikli aktörler olarak konumlandırmayı amaçlıyoruz. Bu yılın KSK teması, ekonomik ve kurumsal yapılarımızı daha kapsayıcı ve adil hale getirme çağrısı yapmaktadır. Biz bu çağrıyı, yalnızca bir ilke beyanı olarak değil eşitliği ekonomik sistemlerin işleyişine yansıtma sorumluluğu olarak görüyoruz. Çünkü kadınların güvenli biçimde üretim yaptığı, yönetime katıldığı ve ekonomik hayatta güçlü biçimde yer aldığı bir yapı toplumun bütünü için hayati önemdedir. Bu yapı, dayanıklılığı artırır, sürdürülebilir kalkınmayı güçlendirir."

İmza töreninin ardından TÜRKONFED, 7 Mart tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi İlkeleri Niyet Beyanını da imzaladı.

'AİLEYİ, DEĞERLERİNİ YAŞATAN BİR VİZYONLA DESTEKLİYORUZ'

Bakan Göktaş, ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sırbistan ortaklığıyla düzenlenen 'Kadınların Kritik Rolü: Güçlendirme İçin Stratejik Ortaklıklar' yan etkinliğine katıldı.

Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, kadınların hayatın her döneminde güçlü olduğu toplumların daha dirençli bir yapıya, daha adil bir düzene ve daha kapsayıcı bir geleceğe sahip olduğunu bildirdi. Kadınların güçlenmesine yönelik politikaların, yaşamın sadece belirli bir dönemini değil, çocukluktan yaşlılığa uzanan her evreyi kuşatan kapsamlı bir perspektifle oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Kadınların görünürlüğünün arttıkça toplumların üretim kapasitesinün güçlendiğini, refah tabanının genişlediğini ve toplumsal bağların daha sağlam hale geldiğini belirten Göktaş, "Aileyi, değerlerini yaşatan ve kuşaklar arası dayanışmayı güçlendiren bir vizyonla destekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle ilan ettiğimiz '2025 Aile Yılı' ve 'Aile ve Nüfus On Yılı' bu anlayışı daha ileri taşıyan önemli bir iradeyi yansıtmaktadır. Ortaya koyduğumuz bu stratejik çerçeve kadın başta olmak üzere tüm aile bireylerinin refahını artırmaya odaklanmaktadır" dedi.

'YAŞLILIK MESELESİNİ AYRI DEĞERLENDİRMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Göktaş, aile bağlarının güçlü tutulması ve toplumsal dayanışma mekanizmalarının canlı kalmasının, yaşlıların yalnızlaşmasının önlenmesinde belirleyici rol oynadığını vurguladı.

Günümüzde yaşlanmanın artık geleceğe ilişkin bir projeksiyon değil, toplumların halihazırda yüzleştiği yapısal gerçeklik olduğuna dikkati çeken Göktaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu tablonun önemli bir boyutunu ise yaşlı nüfus içinde kadınların daha yüksek oranda yer alması oluşturuyor. Dijital dönüşüm süreçlerinde yaşanan dışlanma riski de eklendiğinde, mevcut kırılganlıklar daha da derinleşebilmektedir. Bu nedenle yaşlılık meselesini, kadınların statüsü ve güçlenmesi başlığından ayrı değerlendirmek mümkün değildir. Yaşlı kadınların güçlenmesi, sadece sosyal destek alanına ilişkin bir konu değildir. Bu mesele, kuşaklar arası adaletin, toplumsal dayanıklılığın ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biridir. Devletler, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum arasında, bu konuda daha güçlü iş birliklerinin tesis edilmesi büyük önem taşımaktadır."

Etkinlikte Azerbaycan, Nijerya, Slovakya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Finlandiya, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Konseyi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı.

Kaynak: DHA

Sivil Toplum, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kadın-erkek eşitliği için iş birliği protokolü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu
Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı
İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı
Fiyatlar fırladı, Yunanistan’dan önlem geldi Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler Fiyatlar fırladı, Yunanistan'dan önlem geldi! Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler
Burası Dubai Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar Burası Dubai! Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar
Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak
Hürmüz geriliminin bilançosu 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı Hürmüz geriliminin bilançosu! 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı
Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray’ın da böyle bir talebi varmış Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray'ın da böyle bir talebi varmış
Trump: İran’da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
Osimhen’i ağlatan duygu dolu koreografi dünya basınında gündem oldu Osimhen'i ağlatan duygu dolu koreografi dünya basınında gündem oldu
Ünlü çift evlilik yıldönümünü tribünde kutladı Ünlü çift evlilik yıldönümünü tribünde kutladı
Umman’da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı Umman'da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
ABD ve İsrail, İran’ın donanma üssünü hedef aldı ABD ve İsrail, İran'ın donanma üssünü hedef aldı
İran’ın başkenti Tahran’da art arda patlamalar İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar
Üst üste 12 maçtır kazanan Erzurumspor’u 11 dakikada darmadağın ettiler Üst üste 12 maçtır kazanan Erzurumspor'u 11 dakikada darmadağın ettiler
Babaannesini dövüp, ziynet eşyalarını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı Babaannesini dövüp, ziynet eşyalarını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı
Dün gece yaşanan tarihi zaferin bedeli Dün gece yaşanan tarihi zaferin bedeli
“Eşim intihar etti“ demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti "Eşim intihar etti" demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
Rusya’dan İran’a savaş kazandıracak destek İHA taktikleri vermişler Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı MSB açıklık getirdi İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi

12:09
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı MSB açıklık getirdi
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
12:05
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
11:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkarak veriler işte en yaşlı il
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkarak veriler! işte en yaşlı il
11:37
Rusya’dan İran’a savaş kazandıracak destek İHA taktikleri vermişler
Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler
11:35
Bahçeli ’’Ocak dışısın’’ dedi: İşte MHP’li vekilin başını yakan sözler
Bahçeli ''Ocak dışısın'' dedi: İşte MHP'li vekilin başını yakan sözler
11:21
“Eşim intihar etti“ demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
"Eşim intihar etti" demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
11:16
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
10:43
Türkiye’nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
10:29
İBB davasında 4. gün Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu’ndan sert tepki
İBB davasında 4. gün! Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu'ndan sert tepki
10:22
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı Dubai’de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı! Dubai'de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
10:19
Halil Umut Meler’in verdiği penaltı Şampiyonlar Ligi’ni karıştırdı
Halil Umut Meler'in verdiği penaltı Şampiyonlar Ligi'ni karıştırdı
08:45
Kimse beklemiyordu Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı
Kimse beklemiyordu! Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı
07:55
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
07:37
İran’ı vururken fark ettiler İsrail’in aklını alan Türkiye gerçeği
İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği
07:04
Türkiye’nin yanı başında büyük saldırı Komşudan jet hamle
Türkiye'nin yanı başında büyük saldırı! Komşudan jet hamle
06:06
Savaşta 13. gün İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
05:49
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti Hepsini tek tek vurdular
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Hepsini tek tek vurdular
05:40
ABD ve İsrail’i sarsan istihbarat
ABD ve İsrail'i sarsan istihbarat
02:00
İran’ın can damarı içindeki insanlarla vuruldu İntikam yemini geldi
İran'ın can damarı içindeki insanlarla vuruldu! İntikam yemini geldi
01:47
Trump’tan skandal itiraf Gemiyi batıran general bakın ne söylemiş
Trump'tan skandal itiraf! Gemiyi batıran general bakın ne söylemiş
01:26
Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı Limon ithalatında yeni karar
Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı! Limon ithalatında yeni karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 13:02:45. #7.12#
SON DAKİKA: Kadın-erkek eşitliği için iş birliği protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.