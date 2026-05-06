Körfez'de Ateşkes Krizi Derinleşiyor

06.05.2026 03:01
ABD ve İran arasındaki gerilim artarken, Hürmüz Boğazı'nın kontrolü kritik bir mesele haline geliyor.

Körfez'deki ateşkes dört haftalık ve artık yorgunluk belirtileri gösteriyor. ABD ile İran'ın birbirlerine baskı yapma konusundaki kararlılığı, ateşkesi ciddi biçimde tehlikeye atmış durumda. Bu, tehlikeli bir an.

Ateşkes, kısa bir süre için ilerleme kaydedebilecekmiş gibi görünen bir diplomasi fırsatı açtı. Amerikalılar ve İranlılar Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir konferans masasının iki yanında karşı karşıya geldi ancak elleri boş ayrıldılar.

Pakistanlılar süreci yeniden canlandırmaya çalışıyor fakat şu ana kadar fazla başarı sağlanabilmiş değil. Hem Amerika hem de İran bir anlaşma istiyor. Ancak zihinlerindeki anlaşmalar farklı ve her iki taraf da kırmızı çizgilerine sıkı sıkıya bağlı.

Taraflardan biri ya da tercihen her ikisi de birden taviz vermeye karar verene kadar, yeniden topyekûn çatışmaya dönülmesi yalnızca bir olaylık mesafede.

Niyetlerin ve sonuçların yanlış algılanması ve yanlış hesaplanması riski her zamankinden daha yüksek. Bunların her ikisi de krizlerin kontrolden çıkmasının ve savaşların tırmanmasının klasik yolları.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan iki gemiye eşlik etme kararı, İran'dan bir tepki gelmesini zaten kaçınılmaz kılıyordu. Bu haftanın acil sorusu şu: Bu noktada mı duracak yoksa karşılıklı adımlar ve tepkiler, yeniden tam bir savaşa doğru bir kayışı mı hızlandıracak?

Hürmüz Boğazı'nın kontrolü krizin merkezindeki mesele haline geldi. ABD ve İsrail'in İran'a saldırdığı 28 Şubat'a kadar, boğaz herhangi bir kısıtlama ya da geçiş ücreti olmaksızın deniz ulaşımına açıktı.

Şimdi İran, boğazı kapatmanın hem saldırı aracı hem gelir kaynağı hem de bir tür sigorta işlevi görebileceğini gösterdi. Bu hafta İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, milletvekillerine yaptığı açıklamada eski statükoya dönüş olmayacağını söyledi.

ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı Tahran'ın kontrol ettiği ve gemilerden milyonlarca dolar geçiş ücreti talep edebileceği "iç sulara" dönüştürmesine izin veremez, aksi takdirde İran'ın silahlı güçlerine karşı elde edilen taktik zaferin stratejik bir yenilgiye dönüştüğünü kabul etmek zorunda kalır.

Boğazın kapatılmasının küresel ekonomik sonuçları var. Ne kadar süre kapalı kalacağı, savaşın dünya genelindeki insanlar üzerindeki etkisinin ne kadar ağır olacağını belirleyecek.

Petrol ve gazın yanı sıra yüksek teknoloji endüstrileri için gerekli helyum ve gübre üretiminde kullanılan hammaddelerde yaşanan kıtlıklar, savaş bölgesinden çok uzakta yaşayan milyonlarca insan üzerinde giderek daha ağır bir etki yaratıyor. Gübre krizinin, gıda güvenliği olmayan ülkelerde açlığa yol açma riski bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hem açıkladığı hem de açıklamadığı motivasyonları her zaman karmaşık ve değişken. Sosyal medya üzerinden petrol tüccarlarını Amerikan sürücüler için benzin fiyatlarını artırmamaya ikna etmeye çalıştı.

Aynı zamanda İran rejiminin dayanıklılığı ve ABD ile İsrail'in ülkeye ne kadar acı çektirirse çektirsin direnme kararlılığı karşısında hayal kırıklığı yaşıyor olmalı. Ocak ayında bir kez daha olduğu gibi sokaklarda protesto eden kendi vatandaşlarını vurabilen bir rejim, en azından iktidarını korumayı etkilemediği sürece halkın refahı konusunda fazla kaygı duymayacaktır.

Trump'ın hayal kırıklığı, kolay bir zafer varsayımıyla ve sonuçlarını yeterince düşünmeden savaşa girme yönündeki aceleci kararının bir sonucu. ABD son derece etkili ordusunun gücünü gösterdi, ancak başkanın dalgalı karar alma süreci ülkeyi stratejik bir çıkmaza soktu.

Trump'ın ABD Donanması'na boğazdan geçen birkaç gemiye eşlik etme talimatı vermesi, seyrüsefer serbestisini yeniden tesis etmiyor. ABD ile İsrail savaşa girmeden önce her gün 40 ila 60 gemi boğazdan geçiş yapıyordu.

İran, savaşa geri dönmeye hazır olduğunu gösterdi ve hatta tırmanmanın temposunu belirlemeye de hazır olabilir. Bu, büyük riskler barındıran bir strateji, ancak eski dini liderin ve ABD ile İsrail tarafından öldürülen üst düzey yöneticilerin yerini alan isimler için alınmaya değer bir risk.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın Körfez'deki Arap komşuları arasında ana hedefi gibi görünüyor. Buna karşılık BAE, ABD ve İsrail ile olan ittifaklarını daha da güçlendirdi. İsrail, BAE'ye bir Demir Kubbe füze savunma sistemi gönderdi ve sistemi işletmek üzere İsrail askerleri konuşlandırdı. Bu, Ukrayna'ya sunmayı reddettikleri önemli bir jest.

İran'ın BAE'nin Fuceyre limanını dikkat çekici. Bu liman, Hürmüz Boğazı'nın ötesinde, Umman Körfezi'ne bakan sınırlı bir kıyı şeridi üzerinde bulunuyor.

Fuceyre, BAE'nin petrolü Hürmüz'den geçmeden ihraç etmesini sağlayan bir boru hattının son noktası ve büyük petrol depolama tesislerine ev sahipliği yapıyor. Bu da onu Emirlikler için hem stratejik hem ekonomik açıdan hayati kılıyor. İran'ın atacağı bir sonraki adımlar konusunda ciddi endişe duyuyorlar.

Tahran'a yönelik sert kamuoyu uyarılarına ve güçlü silahlı kuvvetlere rağmen, Emirlikler doğrudan saldırılara dahil olmaktan kaçınmayı tercih ediyor. Ancak ateşkesin çökmesi halinde bu politikanın sürmesi zor olabilir. Uzun vadede ise milyarlarca dolarlık Amerikan silahına yatırım yapmayı sürdürüyor.

Trump hâlâ İran rejiminin ABD baskısı ve askeri gücü karşısında çökeceğine inanıyor gibi görünüyor. Bir anlaşmayı vitrine çıkarmak isterdi, ancak eleştirmenlerinin Barack Obama'nın imzasını taşıyan nükleer anlaşmadan daha kötü olduğunu söyleyebileceği bir anlaşmayı kabul etmeyecektir.

Trump, ilk başkanlık döneminde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun güçlü teşvikiyle JCPOA olarak bilinen bu anlaşmadan çekilmişti. Yerine "maksimum baskı" adını verdiği bir politika getirdi; bu politika İran'ın uranyum zenginleştirmesini durduramadı ve şimdi ABD ile İran'ı kolay çıkışı olmayan bir savaş yoluna sokmuş gibi görünüyor.

Kaynak: BBC

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

