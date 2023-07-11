Kritik görüşme öncesi ilk fotoğraf! Erdoğan ile Biden ayaküstü kısa bir görüşme yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Kritik görüşme öncesi ilk fotoğraf! Erdoğan ile Biden ayaküstü kısa bir görüşme yaptı

11.07.2023 16:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında bugün saat 18.00'de ABD Başkanı Biden ile bir araya gelecek. Erdoğan kritik zirveye dakikalar kala koridorda karşılaştığı Biden ile kısa bir sohbet gerçekleştirirken, o anlara ilişkin görüntüler objektiflere yansıdı.

Litvanya'nın Vilnius kentinde gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı İki gün sürecek zirvede ilk olarak aile fotoğrafı çektirildi. Dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile üçlü görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarını bugün de sürdürdü.

GÖRÜŞMEYE DAKİKALAR KALA AYAKÜSTÜ SOHBET

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün NATO zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme gerçekleştirecek. Kritik görüşmeye dakikalar kala iki liderden ilk fotoğraf geldi. Aile fotoğrafı sonrası Joe Biden ile karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan tokalaşıp ayaküstü sohbet etti. Biden ve Erdoğan'ın sohbet esnasında çekilen fotoğrafı basına servis edildi.

"TÜRKİYE'NİN KARARINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM"

Dün Erdoğan, Stoltenberg ve Kristersson arasında yapılan İsveç'in NATO üyeliğinin ele alındığı üçlü görüşmeden mutabakat kararı çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğini TBMM'ye göndereceği belirtilirken, ABD'den de açıklama gelmişti. Kararı memnuniyetle karşıladığını belirten ABD Başkanı Biden, "Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya girişi konusundaki onayını memnuniyetle karşılıyorum. Avrupa-Atlantik bölgesinde savunma ve caydırıcılığın güçlendirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırım. İsveç'i 32. NATO Müttefikimiz olarak karşılamayı dört gözle bekliyorum" demişti.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: F-16 SATIŞINI DESTEKLEYECEĞİZ

Erdoğan-Biden görüşmesinde F-16'lar da konu başlıkları arasında yer alacak. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışını açıktan desteklediklerini ve Türkiye'nin Avrupa Birliği hedeflerini desteklemeye devam edeceklerini bildirmişti.

"BİR GRUP KONGRE ÜYESİ VAR"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "F-16'ların satışı konusunda bir süredir Türkiye'yi desteklediğimizi kamuya açıkladığımız gibi, özel görüşmelerde onlara da söylüyoruz. Fakat biz her ne kadar inanmasak da bu konunun oradaki NATO üyeliğiyle bağlantılı olması gerektiğine inanan bir grup Kongre üyesi var." ifadelerine yer vermişti.

YORUMLAR
500
NATO Liderler Zirvesi, çekilen aile fotoğrafıyla birlikte başladı! İşte liderlerin masaya yatıracağı 2 önemli konu NATO Liderler Zirvesi, çekilen aile fotoğrafıyla birlikte başladı! İşte liderlerin masaya yatıracağı 2 önemli konu

Joe Biden, Nato, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kritik görüşme öncesi ilk fotoğraf! Erdoğan ile Biden ayaküstü kısa bir görüşme yaptı - Son Dakika


Son Dakika
16:47 Trendyol, Süper Lig ve 1. Lig'in yeni isim sponsoru oldu
16:47 Kritik görüşme öncesi ilk fotoğraf! Erdoğan ile Biden ayaküstü kısa bir görüşme yaptı
16:43 Süper Lig ve 1. Lig'in adı değişti! Trendyol resmen isim sponsoru oldu
16:43 Kritik görüşme öncesi ilk kare! Erdoğan ile Biden ayaküstü kısa bir sohbet gerçekleştirdi
16:26 Pazarlıklar çok uzun sürse de bu iş tamam! Galatasaray, Paredes'e imzayı attırıyor
16:22 Anlaşmaları çok uzun sürdü ama hikaye mutlu bitti! Paredes, Galatasaray'a imza atıyor
15:56 Mehmet Ali Erbil'den olay yaratacak ifadeler: 20 yaşında bir kızla cinsel olarak birlikte olabilirim
15:52 Mehmet Ali Erbil'den çok konuşulacak sözler: Cinsel anlamda sağlıklıyım, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim
15:47 Kılıçdaroğlu AB'nin yolunu, saydığı isimlere bağlayarak Erdoğan'a çağrı yaptı: Onları serbest bırakmandan geçiyor
15:44 Kılıçdaroğlu tek tek isim sayıp Erdoğan'a seslendi: AB'nin yolu onları serbest bırakmandan geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2023 17:02:19. #1.13#
SON DAKİKA: Kritik görüşme öncesi ilk fotoğraf! Erdoğan ile Biden ayaküstü kısa bir görüşme yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement