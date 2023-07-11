Kritik görüşme öncesi ilk fotoğraf! Erdoğan ile Biden ayaküstü kısa bir görüşme yaptı

Litvanya'nın Vilnius kentinde gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı İki gün sürecek zirvede ilk olarak aile fotoğrafı çektirildi. Dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile üçlü görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarını bugün de sürdürdü.

GÖRÜŞMEYE DAKİKALAR KALA AYAKÜSTÜ SOHBET

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün NATO zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme gerçekleştirecek. Kritik görüşmeye dakikalar kala iki liderden ilk fotoğraf geldi. Aile fotoğrafı sonrası Joe Biden ile karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan tokalaşıp ayaküstü sohbet etti. Biden ve Erdoğan'ın sohbet esnasında çekilen fotoğrafı basına servis edildi.

"TÜRKİYE'NİN KARARINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM"

Dün Erdoğan, Stoltenberg ve Kristersson arasında yapılan İsveç'in NATO üyeliğinin ele alındığı üçlü görüşmeden mutabakat kararı çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğini TBMM'ye göndereceği belirtilirken, ABD'den de açıklama gelmişti. Kararı memnuniyetle karşıladığını belirten ABD Başkanı Biden, "Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya girişi konusundaki onayını memnuniyetle karşılıyorum. Avrupa-Atlantik bölgesinde savunma ve caydırıcılığın güçlendirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırım. İsveç'i 32. NATO Müttefikimiz olarak karşılamayı dört gözle bekliyorum" demişti.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: F-16 SATIŞINI DESTEKLEYECEĞİZ

Erdoğan-Biden görüşmesinde F-16'lar da konu başlıkları arasında yer alacak. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışını açıktan desteklediklerini ve Türkiye'nin Avrupa Birliği hedeflerini desteklemeye devam edeceklerini bildirmişti.

"BİR GRUP KONGRE ÜYESİ VAR"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "F-16'ların satışı konusunda bir süredir Türkiye'yi desteklediğimizi kamuya açıkladığımız gibi, özel görüşmelerde onlara da söylüyoruz. Fakat biz her ne kadar inanmasak da bu konunun oradaki NATO üyeliğiyle bağlantılı olması gerektiğine inanan bir grup Kongre üyesi var." ifadelerine yer vermişti.