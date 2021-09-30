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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore'yle 'kırmızı hat' için yeşil ışık yaktı - Son Dakika
BBC

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore'yle 'kırmızı hat' için yeşil ışık yaktı

30.09.2021 12:26
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore'yle 'kırmızı hat' için yeşil ışık yaktı, System.String[]

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore yönetimiyle aralarındaki iletişimi sağlayan "kırmızı hattın" yeniden oluşturulmasına yeşil ışık yaktı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore yönetimiyle aralarındaki iletişimi sağlayan "kırmızı hattın" yeniden oluşturulmasına yeşil ışık yaktı. Kim, ABD'den gelen diyalog sinyallerini ise "aldatmaca" olarak niteledi.

Son yıllarda defalarca kez oluşturulan ve yeniden kesilen "kırmızı hat", Güney ve Kuzey Kore yönetimleri arasındaki barış görüşmelerinde önemli bir aşama olarak görülüyor.

Pyongyang yönetimi, Ağustos ayında Güney Kore ile ABD'nin ortak askeri tatbikatını protesto ederek kırmızı hattı kesmişti.

Pyongyang'daki yıllık parlamento oturumunda konuşan Kim, Washington yönetiminin, Kuzey Kore'ye yönelik "düşmanca politikalarını" değiştirmeksizin diyalog teklifinde bulunduğunu söyledi.

Devlet haber ajansı KCNA'nın haberine göre Kim yaptığı konuşmada, "ABD'nin 'diplomatik ilişki' söylemi, uluslararası kamuoyunu aldatmak ve düşmanca adımlarını gizlemek için başvurduğu bir ayak oyunundan başka bir şey değil" dedi.

Öte yandan Kim, Güney Kore'ye "şartlı" da olsa zeytin dalı uzattı ve iki ülke arasındaki iletişimi sağlayan 'kırmızı hattın' yeniden oluşturulabileceğinin sinyalini verdi.

KCNA bu gelişmeyi, "[Kim Jong-un], Kuzey-Güney iletişim hatlarının Ekim başında yeniden kurulması yönündeki niyetini ifade etti. Ancak bu, Güney Kore yöneticilerinin Kore içi ilişkileri yeniden kurmaya yönelik tavırlarına bağlı olacak" cümleleriyle aktardı.

Kim'in mesajları, kız kardeşi Kim Yo-jong'un geçen hafta yaptığı açıklamalarla paralellik taşıyor.

Kim Yo-jong,"düşmanca politikalarına son verdiği takdirde" Güney Kore ile yeniden müzakere yapabileceklerini söylemiş, Güney Kore'den gelen müzakerelere başlama tekliflerine olumlu yaklaşmıştı.

Kim Yo-jong, "İki taraflı oynamaktan, mantıksız önyargılardan, kötü alışkanlıklardan ve düşmanca tutumdan vazgeçilmesi gerekiyor. Sadece, bu ön koşullar yerine getirildiğinde yüz yüze masaya oturmak ve savaşın sona erdiğini ilan etmek mümkün olacaktır" demişti.

Kore Yarımadası'nı ikiye bölen savaş 1953 yılında bir ateşkes anlaşması ile sona ermiş ama Güney Kore ve Kuzey Kore arasıda bir barış anlaşması imzalanmamıştı.

Teknik olarak bu yüzden hala savaş halinde sayılan iki ülke arasındaki ilişkiler zaman zaman gerginleşiyor.

Kim Jong-un neden şimdi 'zeytin dalı' uzatıyor?

BBC Seul Muhabiri Laura Bicker'in analizi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un neden şimdi Güney'e "zeytin dalı" uzatıyor?

Hesaba katılması gereken birkaç nedeni var.

Öncelikle, ABD ve Güney Kore arasındaki askeri tatbikat bu yıl sona erdi. Askeri güç gösterisi dönemi bitti.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, iki tarafında Kore savaşını resmen bitirmek üzerine müzakerelere dönmesine açık kapı bıraktı. Bunun etkisi olmuş görünüyor.

Pyongyang'ın yeniden diplomasi kartını oynaması için de iyi bir zamanlama oldu.

Kuzey Kore ekonomisi güç durumda. Kim, yaptırımların gevşemesini istiyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump ile anlaşmayı umuyordu ancak bu olmadı. Covid-19 nedeniyle sınırların kapanması kötü durumu daha da pekiştirdi.

Bir yandan "geri sayım" da sürüyor: Güney Kore'de devlet başkanlığı seçimleri ufukta göründü. Şimdiki durumda Kim en azından neyle karşı karşıya olduğunu ve Güney Kore lideri Moon'un ilişki kurmaktan yana olduğunu biliyor. Bir sonraki liderin görüşmelere nasıl yaklaşacağı bir muamma.

Analistler, Pyongyang'ın Washington ile Seul bağlantısını koparmaya istekli olduğunu hatırlatarak, Kim'den gelen sinyallerin bu amacı taşıyabileceğini de belirtiyor.

Füze denemeleri ve tatbikatlar

Güney Kore bu ayın başlarında, Kuzey Kore'nin son füze denemesinden sadece birkaç saat sonra denizaltıdan fırlatılan ilk nükleer füze denemesini yaptı.

Kuzey Kore sık sık Güney Kore'nin ABD ile her yıl askeri tatbikatlar yapmasını eleştiriyor.

İki ülke arasındaki ilişkilerde, 2019 yılında, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki Pyongyang'ın nükleer silahlarından vazgeçmesi müzakerelerinin tıkanmasından bu yana olumlu bir gelişme olmadı.

Kuzey ile diyaloğu başkanlığının en önemli önceliği haline getiren Güney Kore lideri Moon, savaşın resmen son bulduğunun ilan edilmesinin Kuzey'i nükleer silahsızlanmaya teşvik edeceğini söylemişti.

Kuzey Kore ise öncelikle ülke ekonomisini felce uğratan yaptırımlara son verilmesi çağrısı yapmıştı.

Buna karşılık ABD de defalarca yaptırımların kaldırılması için önce Kuzey Kore'nin nükleer silahlarından vazgeçmesini şart koşmuştu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore'yle 'kırmızı hat' için yeşil ışık yaktı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore'yle 'kırmızı hat' için yeşil ışık yaktı

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Son Dakika Dünya Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore'yle 'kırmızı hat' için yeşil ışık yaktı - Son Dakika Dünya

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