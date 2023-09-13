Lampedusa Adası'nda Göçmen Akını: Belediye Meclisi Acil Durum İlan Etti - Son Dakika

Lampedusa Adası'nda Göçmen Akını: Belediye Meclisi Acil Durum İlan Etti

Son Güncelleme: 13.09.2023 23:53

İtalya'nın Akdeniz'de düzensiz göç akınına uğrayan Lampedusa Adası'nda belediye meclisi, son 36 saatte 6 binden fazla göçmenin gelmesi sebebiyle 'acil durum' ilan etti. Ada'daki göçmen sayısı 6 bin 762'ye ulaşırken, İçişleri Bakanlığı tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ise Avrupa Birliği'ni eleştirerek, İtalya'nın yalnız bırakıldığını belirtti.

İtalya'nın Akdeniz'de düzensiz göç akınına uğrayan Lampedusa Adası'nda belediye meclisi, dünden bu yana 6 binden fazla göçmen gelmesi sebebiyle "acil durum" ilan ettiği bildirildi.

Afrika'dan Avrupa'ya geçişte Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası'na son 36 saatte 6 binden fazla göçmenin gelmesi ülke gündemindeki yerini koruyor.

Bir grup Lampedusalının göçmen akınını belediye binası önünde oturma eylemi yaparak protesto etmesinin ardından olağanüstü toplanan Lampedusa Belediye Meclisi, Ada'da "acil durum" ilan etti.

Kararı, Lampedusa Belediye Başkanı Filippo Mannino duyurdu.

Son 36 saatte yaşadıkları göçmen yoğunluğunun, Ada'daki göçmen karşılama sistemini ve yardım imkanlarını zorladığını söyleyen Mannino, hükümetin yapısal çözümlerle müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

Rainews24 kanalının haberine göre, son göçmen gelişlerinin ardından Ada'da bulunan göçmen sayısı gün içinde 6 bin 762'ye kadar ulaştı. Ada'daki duruma ilişkin adım atan İçişleri Bakanlığı ise bugün 1650 göçmenin Lampedusa'dan anakaraya götürüldüğünü, yarın 3 bin 750 göçmenin, cuma günü 2 bin 270 göçmenin tahliye edileceğini bildirdi.

Bu arada, Ada'ya ulaşan göçmenlerle güvenlik güçleri arasında zaman zaman tansiyonun yükseldiği belirtildi.

Hükümetten AB'ye Lampedusa tepkisi

Göç karşıtı görüşleriyle bilinen Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini, Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde düzenlediği basın toplantısında "Lampedusa'daki yaşananlar Avrupa adına başarısızlıktır." dedi.

Aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri de olan Salvini, Avrupa Birliği'ni ve göç konusunda dayanışma göstermeyen diğer üye ülkeleri eleştirerek, "İtalya yalnız bırakıldı. Sınırı kapatıyorlar ama dayanışma nerede." diye konuştu.

Lampedusa'ya gelen çok sayıda göçmen teknesinin arkasında "organize bir suç sistemi" olduğuna inandığını dile getiren Salvini, şöyle devam etti:

"120 teknenin gelmesi, kendiliğinden olan bir olay değil, 3 tekne değil, 120 tekneden bahsediyoruz. Bu bir olay değil, bir savaş eylemidir. İtalyan toplumu için bir çöküştür, bu sadece Lampedusa'nın sorunu değildir. Bu göçün arkasında bir yönlendirme olduğunu düşünüyorum. Bunu İtalyan hükümeti içinde sakince konuşacağız."

Kaynak: AA

Lampedusa, Akdeniz, İtalya, Göçmenler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lampedusa Adası'nda Göçmen Akını: Belediye Meclisi Acil Durum İlan Etti - Son Dakika


Son Dakika
10:37 Pişirilip dışarıda bırakılan makarna yiyen genç hayatını kaybetti
10:26 Spider-Man, herkesin hedef tahtasına koyduğu İngiliz futbolcu Harry Maguire'a destek verdi
10:23 Türkiye'nin konuştuğu midyeci isyan etti: Dört tane babasız çocuğun hakkına girdiniz
09:59 Müge Anlı'nın canlı yayınında alıkonulan kadın kurtarıldı
09:53 Bomba iddia! Yerlikaya, Soylu döneminde rütbeleri sökülen eski emniyet müdürlerine haklarını iade etti
09:50 Adana'da AK-47 ile iş yerine saldırı girişimi bekçiler tarafından önlendi
09:30 Fas'taki depremde ölü sayısı 2 bin 946'ya yükseldi
09:28 ''Hoca çok kazanıyor'' diyen Sinan Engin, Ahmet Çakar'ın maaşını açıkladı
09:25 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'e sevgilisinden devasa doğum günü çiçeği
09:03 İngiltere'de okul müdürü, 2 kız öğrencisine cinsel istismarda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2023 10:58:17. #1.13#
SON DAKİKA: Lampedusa Adası'nda Göçmen Akını: Belediye Meclisi Acil Durum İlan Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement