Maduro sonrası sıra ona mı geliyor? 'Pedofil klanı' çıkışı yeniden gündeme geldi

Venezuela'da geniş çaplı hava saldırıları düzenleyen ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini kaçırarak New York'a getirdi. Yaşananlar dünya gündemine bomba gibi düşerken ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefindeki bir diğer ülke olan Kolombiya'nın Devlet Başkanı Gastavo Petro'nun geçtiğimiz aylarda sarf ettiği cümleler yeniden gündeme geldi.

Petro "Bir pedofil klanı, demokrasimizi yok etmek istiyor. Epstein'ın listesi ortaya çıkmasın diye balıkçıları öldürmek için savaş gemileri gönderiyor ve petrol için komşumuzu işgalle tehdit ediyor" demişti.

"BİR PEDOFİL KLANI KOLOMBİYA DEMOKRASİSİNİ YOK ETMEK İSTİYOR"

Petro, konuşmasında ülkesindeki siyasi müdahalelere ve eski Devlet Başkanı Andres Pastrana'nın adının "Jeffrey Epstein" bağlantılı listelerde geçtiği iddiasına sert tepki göstermişti. Petro konuşmasında "Pastrana o listede Epstein'ın dostu olarak görünüyor. Ve şimdi tablo tamamlanıyor. Bir pedofil klanı Kolombiya demokrasisini yok etmek istiyor" ifadelerini kullanmıştı.

"BALIKÇILARI ÖLDÜRMEK İÇİN SAVAŞ GEMİLERİ GÖNDERİYOR"

Devlet Başkanı Petro, belirli çıkar gruplarının "bu kirli ilişkilerin ortaya çıkmaması için ülkeye baskı yaptığını" savunarak, "O liste ortaya çıkmasın diye, bu kentin balıkçılarını öldürmek için savaş gemileri gönderiyorlar ve petrol için komşumuzu işgalle tehdit ediyor" demişti.

"BİZ NE ZAMAN BU KADAR HAİN OLDUK Kİ VENEZUELA'YI DÜŞMAN GÖRDÜK?"

Petro konuşmasında Venezuela'ya yönelik olası müdahale planlarına da karşı olduğunu belirtmiş, "Kolombiya halkı kardeşi Venezuela'ya saldırılmasını nasıl alkışlayabilir? Biz ne zaman bu kadar hain olduk ki kendi kanımızı, kardeş halklarımızı, Ekvador'u, Panama'yı, Venezuela'yı düşman gördük?" sözleriyle tepki göstermişti.

"KOLOMBİYA TOPRAKLARININ ÜS OLARAK VERİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Konuşmasının sonunda selefi Ivan Duque'ye de gönderme yapan Petro, Kolombiya topraklarının "kardeş bir ülkeyi işgal etmek için üs olarak verilmesine" karşı çıktığını ifade ederek, "Başkan'ın yapması istenen şey Duque'nin yapmak istediğidir. Kolombiya topraklarını kardeş bir ülkeyi işgal etmek için üs olarak vermek. Ama biz böyle bir ihanete izin vermeyeceğiz. Çünkü Bolivar orada doğdu ve burada öldü" sözleriyle ulusal birliğe vurgu yapmıştı.

Petro'nun bu konuşmasından yaklaşık 2 ay sonra ABD, Venezuela'nın başkenti Karakas'a hava saldırıları düzenleyerek Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşini kaçırıp New York'a götürdü.