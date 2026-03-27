Maduro ve Eşi İkinci Kez Mahkemede - Son Dakika
Maduro ve Eşi İkinci Kez Mahkemede

Maduro ve Eşi İkinci Kez Mahkemede
27.03.2026 13:32
Nicolas Maduro ve Cilia Flores, ABD'de uyuşturucu suçlamalarıyla yargılanmaya devam ediyor.

ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'da askeri operasyonla alıkoyduğu Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ikinci kez hakim karşısına çıktı.

ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'nın başkenti Karakas'a düzenlediği operasyonla alıkoyarak New York'a getirdiği Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yargılanma süreci devam ediyor. Uyuşturucu kaçakçılığı ve silah bulundurma suçlamalarıyla tutuklu bulunan Maduro ve eşi Flores, Manhattan'daki federal mahkemede dün yeniden hakim karşısına çıkarıldı.

Duruşmada, savunma makamı ile savcılık arasında hukuki masrafların karşılanması konusu ele alındı. Maduro'nun avukatları, ABD yaptırımları nedeniyle Venezuela devlet fonlarının savunma masrafları için kullanılamamasının anayasal hak ihlali olduğunu savundu. Savcılık makamı ise yaptırımları gerekçe göstererek söz konusu fonların yargılama sürecinde kullanılamayacağını öne sürdü.

Davaya bakan Yargıç Alvin Hellerstein, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başladığına işaret ederek, Maduro'nun mahkeme masrafları için gönderilen fonların serbest bırakılması gerektiği görüşünü paylaştı. Tarafları dinleyen Yargıç Hellerstein, fonların kullanımına ilişkin kesin bir hükme varmadan duruşmayı sonlandırdı ve kararı ile bir sonraki duruşma tarihini daha sonra bildireceğini ifade etti.

Mahkeme binasının önünde ise duruşma boyunca Maduro destekçileri ve karşıtları karşılıklı gösteriler düzenledi.

İLK DURUŞMA 5 OCAK'TA YAPILMIŞTI

ABD askeri güçlerinin operasyonuyla yakalanıp Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne konulan Maduro, 5 Ocak'taki ilk duruşmasında hakkındaki tüm suçlamaları reddetmişti. Maduro, ilk savunmasında masum olduğunu ve ülkesinin anayasal devlet başkanı sıfatını taşıdığını dile getirmişti.

Kaynak: DHA

Nicolas Maduro, Manhattan, Venezuela, Diplomasi, Mahkeme, Hakim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Maduro ve Eşi İkinci Kez Mahkemede - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Maduro ve Eşi İkinci Kez Mahkemede - Son Dakika
