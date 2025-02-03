Menbiç'te Bombalı Saldırı: 15 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Menbiç'te Bombalı Saldırı: 15 İşçi Hayatını Kaybetti

Menbiç\'te Bombalı Saldırı: 15 İşçi Hayatını Kaybetti

Suriye'nin Menbiç kentinde bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 15 tarım işçisi yaşamını yitirdi.

03.02.2025 15:06
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Suriye'nin Menbiç kenti dışındaki bir ana yolda bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 14'ü kadın, 15 tarım işçisi hayatını kaybetti. Saldırı, Suriye'de yönetimin değişmesinden bu yana yaşanan en kanlı eylem olarak kayıtlara geçti.

Suriye Sivil Savunma Kurumu'ndan yapılan açıklamada ölenlerin hepsinin tarım işçileri olduğu bildirildi. Reuters Haber Ajansına konuşan bir Sivil Savunma yetkilisi ölü sayısının artabileceğini söyledi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Menbiç'te son üç günde iki patlama oldu. Resmi SANA Haber Ajansına göre Cumartesi günü de kent merkezinde yine bombalı bir araçla düzenlenen saldırıda dört sivil öldü ve aralarında çocukların da bulunduğu dokuz kişi yaralandı.

Menbiç kenti Fırat Nehri'nin batısında. Kent, Suriye'deki iç savaş sırasında birçok kez el değiştirdi. Son olarak Aralık'ta Türkiye destekli gruplar, kenti Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) almıştı.

SDG'nin omurgasını Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) askeri kanadı Halk Koruma Birlikleri (YPG) oluşturuyor. Türkiye, PYD ve YPG'yi, " PKK'nın Suriye kolu" ve "terör örgütü" olarak nitelendiriyor.

SDG, 2016'da Menbiç'i IŞİD'den almıştı.

Esad yönetimi 8 Aralık'ta Hayat Tahrir eş- Şam (HTŞ) örgütü liderliğindeki saldırının ardından devrilmişti. HTŞ lideri Ahmed eş-Şera geçen hafta Suriye'nin geçiş dönemi devlet başkanı ilan edildi.

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Menbiç kenti, Türkiye'ye yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunuyor.

Ülkedeki iç savaş öncesi yapılan son nüfus sayımına göre, kentte yaklaşık 100 bin kişi yaşıyor.

Menbiç neden önemli?

Arap ve Kürtlerin yaşadığı Menbiç'te halkın çoğunluğunu Sünniler oluşturuyor.

Kent, 2012 yılında o zamanki adıyla muhalif Özgür Suriye Ordusu'nun denetimine geçti.

2014 yılında IŞİD, kentin kontrolünü ele geçirdi.

Ağustos 2016'da ise yaklaşık iki ay süren bir kuşatmanın ardından Menbiç Askeri Konseyi, ABD'nin de desteğiyle kenti IŞİD'den geri aldı.

Menbiç Sivil Konseyi kentte sivil idareyi yürütüyor, temel hizmetleri sağlıyordu,

Türkiye, YPG'nin Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde bulunmasına karşı çıkıyor.

Kürt gruplar ise Menbiç'i doğudaki Cezire ve Kobani kantonları ile batıdaki Afrin kantonunun birleştirilmesi için önemli bir geçiş noktası olarak görüyor.

Ankara'nın en önemli kaygılarından biri, Afrin ve Kobani kantonlarının birleşmesiyle birlikte Türkiye-Suriye sınırının güneyinde "Kürt koridorunun oluşturulması" ihtimaliydi.

Türkiye, Menbiç'in IŞİD'den geri alınmasından bu yana, YPG'nin kentten ayrılması çağrısı yapıyordu.

PYD lideri Salih Müslim 2017 yılında yaptığı açıklamada, Kürtler tarafından ilan edilen "Kuzey Suriye- Rojava Federasyonu"nun güvenliği ve burada kurulan yönetimin iyiliği açısından, Menbiç'in kontrol altında tutulmasının zorunlu olduğunu söylemişti.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Menbiç'te Bombalı Saldırı: 15 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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