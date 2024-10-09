MI5: Rusya ve İran Tehditleri Artıyor

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İngiltere iç istihbarat servisi MI5 Başkanı Ken McCallum, Rusya'nın istihbarat servisinin İngiltere ve Avrupa sokaklarında kargaşa çıkarmak için faaliyet halinde olduğunu açıkladı.

İngiltere'nin karşılaştığı güvenlik tehditleriyle ilgili yıllık konuşmasını yapan McCallum, Ukrayna'ya Rusya işgali sonrası verdiği destekten dolayı, İngiltere'nin Rus istihbaratı tarafından hedef alındığını dile getirdi.

MI5 Başkanı, Rus Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı en büyük dış istihbarat servisi olan GRU'ya bağlı ajanların, "kundaklama, sabotaj ve daha tehlikeli eylemleri, artan bir gözüpeklik göstererek gerçekleştirdiğini" kaydetti.

MI5, İran'ın da 2022'den bu yana istihbarat faaliyetlerini yoğunlaştırdığını, 2022'den bu yana 20 komplo girişimine yanıt verdiklerini açıkladı.

Öte yandan MI5, güvenlik tehditlerinin başında halen "radikal İslamcılığın" olduğunu, ikinci sırada ise aşırı sağcı terörizm geldiğini duyurdu.

McCallum, terörle ilişkili tehditlerle, devletlerden kaynaklanan tehditlerin iç içe geçmesinin kendileri için "oldukça zor bir iş" teşkil ettiğini dile getirdi.

Londra'daki MI5 terörle mücadele operasyon merkezinde konuşan MI5 Başkanı'nın konuşmasında şu noktalar öne çıktı:

McCallum, "Kariyerimin ilk 20 yılı terörizm tehditleriyle geçti. Şimdi bunun yanı sıra, Avrupa'da büyük bir kara savaşının perde arkasında yabancı devlet kaynaklı suikast ve sabotaj eylemleriyle karşı karşıyayız" dedi.

MI5 Başkanı, İngiltere'nin Ukrayna'ya destekte "öncü rol" üstlenmesinin, kendi topraklarında daha çok saldırgan eylemlerin beklenebileceği anlamına geldiğini dile getirdi.

Birleşik Krallık'ta mevcut terör tehdidi seviyesi, "Önemli" olarak belirlendi. Bu, saldırı ihtimali bulunduğu anlamına geliyor.

Terör tehdidi seviyeleri, en azdan en çoka doğru şöyle sıralanıyor: "Düşük, Orta, Önemli, Ciddi, Kritik."

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasının ardından 750'den fazla Rus diplomatın Avrupa'dan sınır dışı edildiğini hatırlatan McCallum, bunların büyük çoğunluğunun "ajan" olduğunu söyledi.

İngiliz istihabaratına göre bu durum, Rus istihbaratının eylemde bulunma kapasitesini etkiledi. İngiltere ve müttefikleri, birçok diplomatik vizeyi de Rus ajanlığı şüphesiyle reddetti.

Bu tablo, İngiliz istihbaratına göre, Rus devletinin "kirli işlerini yaptırmak için" özel istihabarat elemanlarına ve suçlulara yönelmesine neden oldu ve neticede Rusya'nın ajanlık faaliyetlerinde profesyonellik düzeyi düştü.

İngiliz istihbaratının önceki sunumlarında da Rusya ve İran tehditlerinden bahsedilmişti ancak son açıklama, Moskova'nın ilk kez bu kadar sert ifadelerle hedef alındığını ortaya koydu.

MI5, İngiltere'deki İran kaynaklı istihbarat eylemlerinin de iki katına çıktığını duyurdu.

2022'de İran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini bağlantılı eylemlerle birlikte, İngiltere'de çok sayıda İran kaynaklı güvenlik tehdidi kaydedildiği belirtildi.

Orta Doğu'da savaşın kızışması ve bölgesel çatışma ihtimalinin artması, bu tehdidin de artabileceği değerlendirmelerine neden oluyor.

MI5 Başkanı'na Çin'in İngiltere'yle ekonomik ilişkileri sayesinde Pekin kaynaklı güvenlik tehdidi daha düşük seviyede kalıyor.

Ancak İngiliz istihbaratı Çin Komünist Partisi'nin veri ve bilgi çalmak üzere bir plana sahip olduğunu da göz önünde tutuyor.

İçişleri Bakanlığı'na göre bu yıl Haziran ayına kadar 242 kişi terör şüphesiyle yakalandı. Bunların yüzde 17'si (40 kişi) 17 yaşın altında kişilerdi.