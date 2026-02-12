Putin'in olası yeni hedefi NATO'yu alarma geçirdi: Tepkimiz yıkıcı olacaktır - Son Dakika
Dünya

Putin'in olası yeni hedefi NATO'yu alarma geçirdi: Tepkimiz yıkıcı olacaktır

12.02.2026 00:04
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın Kaliningrad ile kara bağlantısı sağlamak için NATO topraklarına saldırması ihtimaline ilişkin, ''Kimse bize saldırabileceğini düşünmesin, çünkü tepkimiz yıkıcı olacaktır'' ifadelerini kullandı. Rutte ayrıca Artik bölgesi ve Kuzey Kutbu'nun ittifakın güvenliği için öneminin altını çizerek, Rusya'nın artan askeri faaliyetleri ve Çin'in Kuzey Kutbu'na artan ilgisi nedeniyle ''Arktik Gözcüsü'' misyonunun başlatıldığını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, yarın gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

"RUSYA'NIN ARALIKSIZ SÜREN SALDIRILARININ ETKİSİNİ GÖRDÜM"

Rutte yarın gerçekleştirilmesi beklenen toplantıya ilişkin, "Yarın bakanlardan, bu kararların nasıl hayata geçirildiğini ve her birinin ortak güvenliğimizi sağlamak için nasıl sonuç ürettiğini dinlemeyi dört gözle bekliyorum" dedi. Toplantıda savunma üretimi ve yatırımlar gibi konuların yanı sıra Ukrayna'ya olan desteğin de ele alınacağını ifade eden Rutte, "Geçen hafta oradaydım ve Rusya'nın aralıksız süren saldırılarının etkisini gördüm. Buna, kritik altyapıya yönelik saldırılar da dahil. Putin, bir kez daha Ukrayna halkının direncini kırmaya çalışıyor ve onların kararlılığını zayıflatmayı umuyor. Ama Ukrayna ve halkı, pes etmeyeceğini defalarca gösterdi" dedi.

NATO'DAN "ARKTİK GÖZCÜSÜ" MİSYONU

Arktik bölgesi ve Kuzey Kutbu'nun ittifakın kolektif güvenliği için giderek daha önemli hale geldiğini de vurgulayan Rutte, "Rusya'nın artan askeri faaliyetleri ve Çin'in Kuzey Kutbu'na artan ilgisi nedeniyle, daha fazlasını yapmamız önem arz ediyor. Bu yüzden, Arktik Gözcüsü misyonunu başlattık. Arktik Gözcüsü, ittifakın gücünden yararlanarak Kuzey Kutbu'ndaki NATO ve müttefik faaliyetlerini bölgede tek bir kapsamlı operasyonel yaklaşım altında bir araya getiriyor" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında Arktik Gözcüsü misyonu hakkında daha detaylı bilgi talebinde bulunan bir soruya cevap veren Rutte, "Burada yeni olan şey, ilk kez Arktik'te yaptığımız her şeyi tek bir komuta altında bir araya getiriyor olmamız. Bunu yaparak, daha önce Doğu Gözcüsü ve Baltık Gözcüsü operasyonlarında olduğu gibi sadece yaptıklarımızdan çok daha etkili bir şekilde yararlanmakla kalmayacak, aynı zamanda daha büyük bir etki oluşturacağız. Aynı zamanda hangi boşlukların bulunduğunu da tespit edeceğiz" dedi.

"KİMSE BİZE SALDIRABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMESİN"

Basın toplantısının soru cevap kısmında Rusya'nın Kaliningrad ile kara bağlantısı sağlamak için NATO açısından son derece kritik, dar bir kara şeridi olan Suwalki Koridoru'nu bloke etmesi halinde NATO'nun buna cevap vermeye hazır olup olmadığı yönünde bir soru alan Rutte, "NATO, düzenli olarak çeşitli senaryolar üzerine tatbikatlar yapıyor. Bunu tüm ilgili istihbarat verileri, ayrıca konuşlanmamız ve kabiliyetlerimizle ilgili somut veriler ışığında gerçekleştiriyoruz. Sizi temin ederim, hatlarımıza yönelik herhangi bir tehdide en iyi şekilde karşılık vermeye hazırız. Kimse bize saldırabileceğini düşünmesin, çünkü tepkimiz yıkıcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN NATO'YA MESAJ VERDİĞİ" İDDİASINI REDDETTİ

Rutte, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in yarınki toplantıya katılmayacak olmasının ABD'nin NATO'ya verdiği bir mesaj olup olmadığı şeklinde bir soruya, "Hayır, böyle bir şeye hiç inanmıyorum. Amerikan üst düzey liderliği, gerek Beyaz Saray, gerek Savunma Bakanlığı (Pentagon), gerek Dışişleri Bakanlığı ile olsun, her zamanki kadar yoğun. Bu kişiler dünya genelinde çalışıyorlar. Elbette NATO önemli ama onların batı yarımkürede de çalışmaları gerekiyor. Pasifik'te de çalışmaları gerekiyor. Bu nedenle en üst düzey bakanların her zaman burada olamamasını anlayışla karşılıyorum" dedi.

Avrupa ülkelerinin Rusya ile diyaloğu yeniden başlatmasını destekleyip desteklemedikleri yönünde bir soru alan Rutte, "Bu korkunç savaşı daha hızlı sona erdirebilecek her türlü girişimi teşvik ederim. Hepimiz, ABD yönetiminin burada kilit rol aldığını biliyoruz. Çıkmazı aşan ABD Başkanıydı. Ancak bu savaşı sona erdirecek ve bunu daha hızlı yapacak her girişim teşvik edilebilir" açıklamasını yaptı.

AVRUPA'NIN ABD OLMADAN KENDİSİNİ KORUYAMAYACAĞI AÇIKLAMASI SORULDU

Birkaç hafta önce yaptığı Avrupa'nın ABD olmadan kendisini savunamayacağı yönündeki açıklamaları kendisine hatırlatılan Rutte, "Bence Avrupa, ABD ve Kanada'da çoğumuz, birlikte kalmanın çok büyük bir değer taşıdığı konusunda hemfikiriz. Çünkü NATO, sadece Avrupa ve Kanada'yı değil, aynı zamanda ABD'yi de korumak için var. ABD'nin gelecekte güvende kalabilmesi için güvenli bir Arktik'e, güvenli bir Avrupa'ya ve güvenli bir Atlantik'e ihtiyacı var. Avrupa'nın güvende kalabilmesi için de elbette yakın bir transatlantik işbirliğine ihtiyacı var" dedi.

"AVRUPA HIZLA GÜÇLENİYOR"

Kendisinin de bir Avrupalı olarak Avrupa'nın son dönemde yaptıklarından gurur duyduğunu ifade eden Rutte, "Avrupa, gerçekten sorumluluk alıyor, hızla güçleniyor. Savunma yatırımları baş döndürücü bir hızla artıyor. Bu yıl ve önümüzdeki yıl, Lahey Zirvesi'nden çıkan ek yatırımlar devreye girmeye başladığında çok daha fazlasını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Arktik Gözcüsü girişimini ABD Başkanı Trump ile görüşüp görüşmedikleri sorusuna Rutte, "Davos'taki görüşmemizden sonra medyaya açıkladığım üzere, Başkanın burada önemli bir noktaya dikkat çektiğini anlamamız gerekiyor. Kendisi, Arktik güvenliği konusunda çok net. Açılan deniz yollarının riskleri konusunda da net. Bu durum, Rusya ve Çin'in bölgede daha aktif olacağı anlamına geliyor" açıklamasını yaptı.

Rutte, "Ayrıca, Danimarka, Grönland ve ABD arasında süren görüşmeler var. Bu görüşmeler, Grönland'a yapılacak yatırımların uzun vadeli güvenliğini sağlama ve Rusya ile Çin'in Grönland'a ekonomik erişim sağlamasını engelleme amacı taşıyor" ifadelerini kullandı.

"ABD, UKRAYNA'DAKİ KORKUNÇ DURUMUN TAMAMEN FARKINDA"

"ABD yönetiminin Ukrayna üzerindeki baskı ve Ukrayna'nın yaşadığı yıkımı tam olarak anladığını düşünüyor musunuz? Bunu Trump ile görüştünüz mü?" şeklinde bir soruya Rutte, "Evet, iki kez. Ancak görüşmelerimizin ayrıntılarını açıklayamam" ifadeleriyle cevap verdi. Rutte, "ABD, Ukrayna'daki korkunç durumun tamamen farkında. Düzenli temaslarla birbirimizi güncelliyoruz. ABD'de bu konuda mutlak bir netlik var" dedi.

"UZUN VADEDE AVRUPA'DA GÜÇLÜ BİR ABD VARLIĞI SÜRECEK"

ABD'nin Avrupa'daki askeri gücünü azaltma planlarına ilişkin bir soruya Rutte, "Bu yeni bir durum değil ve ABD, en büyük askeri güce sahip ülke olarak aynı anda birçok bölgeyle ilgilenmek zorunda. Avrupa, adım adım daha fazla sorumluluk üstleniyor ve bu, uzun vadede ABD'nin Hint-Pasifik'e daha fazla odaklanması anlamına gelebilir. Ancak uzun vadede Avrupa'da hem nükleer caydırıcılık hem de konvansiyonel kuvvetler bakımından güçlü bir ABD varlığı sürecektir" dedi.

"ANKARA ZİRVESİ'NDE ANA KONU, LAHEY'DE ALINAN KARARLARIN UYGULANMASI OLACAK"

NATO Genel Sekreteri, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nin gündemine ilişkin bir soruya ise, "Ankara Zirvesi'nde ana konu, Lahey'de alınan kararların uygulanması olacak. Savunma harcamalarının artışı ve savunma sanayi kapasitesinin güçlendirilmesi de temel başlıklar arasında olacaktır" şeklinde cevap verdi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Kaliningrad, Politika, Güvenlik, Rusya, Dünya, Nato, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • sait turk sait turk:
    Şimdi bizim aramız rusya ile iyi böyle bir saldırı olursa Türkiye ne yapacak? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
