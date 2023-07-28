Nijer'deki darbeden ilginç manzara! Dünya ülkelerinin tepkisi sürerken, sokağa inen halktan Rusya bayraklı provokasyon - Son Dakika
Üye Girişi

Nijer'deki darbeden ilginç manzara! Dünya ülkelerinin tepkisi sürerken, sokağa inen halktan Rusya bayraklı provokasyon

28.07.2023 09:05

Nijer'de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı güçleri Cumhurbaşkanı Bazoum'u devirerek darbe yaptı. Sınırların kapatıldığı ülkede darbe destekçileri ise sokağa inerek kutlama yaptı. BM, İngiltere, Tunus gibi birçok ülke darbeyi kınarken; sokağa inen darbe destekçilerinin ise Rusya bayrağı açmaları dikkat çekti.

Dünyanın en büyük uranyum yataklarından bazılarına sahip olan Batı Afrika ülkesi Nijer'de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurları tarafından darbe yapıldı. Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum alıkonulurken darbenin ardından sınırlar kapatıldı, sokağa çıkma yasağı ilan edildi. BM ve birçok ülkeden tepkiler gelirken darbe destekçileri ise sokağa inerek Rusya bayrakları açtı.

Nijer'de darbe! Dünyadan tepki yağarken sokağa inen halk Rusya bayrağı açtı

10 YILDIR KOMUTANLIK YAPIYORDU

Nijer'de Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum yönetimi, 26 Temmuz'da askeri darbe ile devrilmiş ve kendilerine "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" adı veren bir grup asker yönetime el koymuştu. Bazoum, dün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurları tarafından alıkonulmuştu. Halk, darbeyi engellemek için sokağa çıkmış ve Bazoum'un serbest kalması için protesto gösterisi düzenlemişti. Darbenin arkasında yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu ortaya çıkmıştı.

Nijer'de darbe! Dünyadan tepki yağarken sokağa inen halk Rusya bayrağı açtı

ORDU DA "KAN DÖKÜLMESİN" DİYEREK DESTEKLEDİ

Nijer Silahlı Kuvvetleri de ülkede kan dökülmemesi adına yönetime el koyan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına bağlı unsurları desteklediklerini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin farklı unsurları arasında kan dökülmesinin önüne geçmek, Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ve ailesinin fiziksel bütünlüğünü korumak için darbe bildirisini desteklemeye karar verdikleri belirtildi.

Nijer'de darbe! Dünyadan tepki yağarken sokağa inen halk Rusya bayrağı açtı

ART ARDA KINAMA MESAJLARI GELDİ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, "Nijer'deki askeri darbe girişimini en güçlü şekilde kınıyorum. Anayasal düzeni ve hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek için her türlü çaba gösterilmelidir." ifadesini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığında Kalkınma ve Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Andrew Mitchell, Nijer'deki darbeye ilişkin "İngiltere, Nijer'de demokrasi ve istikrarı zedeleyecek her türlü girişimi en sert biçimde kınamaktadır." ifadesini kullandı. Tunus, Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Katar, Libya ve Cezayir'den Nijer'deki darbeye kınama geldi.

Nijer'de darbe! Dünyadan tepki yağarken sokağa inen halk Rusya bayrağı açtı

RUSYA BAYRAĞI AÇIYOLAR

Nijer'de dün askerin yönetime el koyması sonrasında darbe destekçileri başkent Niamey ve Dosso'da gösteri yaptı. Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un askeri darbeyle devrilmesi sonucu darbe destekçileri sokağa çıktı. Niamey'de Ulusal Meclis etrafında toplanan yüzlerce kişi "Fransa defol", "Yaşasın Nijer ordusu" sloganları attı. Dosso'da toplanan grup da Fransız askerlerinin ülkeden derhal ayrılmasını talep etti. Her iki gösteride de eylemcilerin Rus bayrakları taşıması dikkati çekti. Öte yandan Niamey'de toplanan göstericiler Bazoum'un partisi "Nijer Demokrasi ve Sosyalizm Partisi (PNDS-TARAYA)" genel merkezini ateşe verdi.

Nijer'de darbe! Dünyadan tepki yağarken sokağa inen halk Rusya bayrağı açtı

RUSYA: TARTIŞMALARI DİYALOGLA ÇÖZMEYE ÇAĞIRIYORUZ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Nijerdeki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirterek, ülkedeki sorunların barışçıl ve yapıcı diyalog ile çözülmesi çağrısında bulundu. Zaharova, "Çatışmanın taraflarını güç kullanmaktan kaçınmaya ve tartışmalı tüm sorunları barışçıl ve yapıcı diyalogla çözmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Nijer halkının yararına iç barışı yeniden tesis etmek adına bu iç siyasi krizin hızlı şekilde çözülmesini beklediklerini kaydeden Zaharova, "Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un askerler tarafından derhal serbest bırakılmasını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Nijer'de darbe! Dünyadan tepki yağarken sokağa inen halk Rusya bayrağı açtı
YORUMLAR (1)
  • Murat Sarıal: fransa ve batılı güçleri afrikadan atıyorlar. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
500

Rusya, Nijer, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nijer'deki darbeden ilginç manzara! Dünya ülkelerinin tepkisi sürerken, sokağa inen halktan Rusya bayraklı provokasyon - Son Dakika


Son Dakika
10:14 Merkez Bankası Yardımcısı olarak atanan Cevdet Akçay'ın seçim öncesi yaptığı söyledikleri olay oldu
10:09 Merkez Bankası Yardımcısı olarak atanan Cevdet Akçay'ın seçim öncesi yaptığı açıklama gündem oldu
09:47 PKK terör örgütünün sözde Sincar eyalet sorumlusu Mesut Celal Osman etkisiz hale getirildi
09:44 PKK'nın sözde Sincar eyalet sorumlusu Mesut Celal Osman öldürüldü
09:40 Merkez Bankası'na 3 yeni başkan yardımcısı! Bakın hepsinin ortak özelliği ne?
09:35 Merkez Bankası'na 3 yeni başkan yardımcısı atandı! Hepsinin ortak bir özelliği var
09:19 Ağır hasarlı konutları, az hasarlıya çevirmek için her yolu denediler! Belediye başkanının sözleri ise daha utanç verici
09:19 Detaylar belli oldu! Ek MTV'yi ödemeyen aracını satamayacak
09:15 Belediye ağır hasarlı binaları az hasarlı diye raporlamış! Başkanın açıklaması daha skandal
09:14 Ek MTV'nin detayları belli oldu: Ödemeyen aracını satamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2023 10:52:01. #1.11#
SON DAKİKA: Nijer'deki darbeden ilginç manzara! Dünya ülkelerinin tepkisi sürerken, sokağa inen halktan Rusya bayraklı provokasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement