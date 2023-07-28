Nijer'deki darbeden ilginç manzara! Dünya ülkelerinin tepkisi sürerken, sokağa inen halktan Rusya bayraklı provokasyon

Dünyanın en büyük uranyum yataklarından bazılarına sahip olan Batı Afrika ülkesi Nijer'de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurları tarafından darbe yapıldı. Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum alıkonulurken darbenin ardından sınırlar kapatıldı, sokağa çıkma yasağı ilan edildi. BM ve birçok ülkeden tepkiler gelirken darbe destekçileri ise sokağa inerek Rusya bayrakları açtı.

10 YILDIR KOMUTANLIK YAPIYORDU

Nijer'de Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum yönetimi, 26 Temmuz'da askeri darbe ile devrilmiş ve kendilerine "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" adı veren bir grup asker yönetime el koymuştu. Bazoum, dün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurları tarafından alıkonulmuştu. Halk, darbeyi engellemek için sokağa çıkmış ve Bazoum'un serbest kalması için protesto gösterisi düzenlemişti. Darbenin arkasında yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu ortaya çıkmıştı.

ORDU DA "KAN DÖKÜLMESİN" DİYEREK DESTEKLEDİ

Nijer Silahlı Kuvvetleri de ülkede kan dökülmemesi adına yönetime el koyan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına bağlı unsurları desteklediklerini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin farklı unsurları arasında kan dökülmesinin önüne geçmek, Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ve ailesinin fiziksel bütünlüğünü korumak için darbe bildirisini desteklemeye karar verdikleri belirtildi.

ART ARDA KINAMA MESAJLARI GELDİ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, "Nijer'deki askeri darbe girişimini en güçlü şekilde kınıyorum. Anayasal düzeni ve hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek için her türlü çaba gösterilmelidir." ifadesini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığında Kalkınma ve Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Andrew Mitchell, Nijer'deki darbeye ilişkin "İngiltere, Nijer'de demokrasi ve istikrarı zedeleyecek her türlü girişimi en sert biçimde kınamaktadır." ifadesini kullandı. Tunus, Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Katar, Libya ve Cezayir'den Nijer'deki darbeye kınama geldi.

RUSYA BAYRAĞI AÇIYOLAR

Nijer'de dün askerin yönetime el koyması sonrasında darbe destekçileri başkent Niamey ve Dosso'da gösteri yaptı. Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un askeri darbeyle devrilmesi sonucu darbe destekçileri sokağa çıktı. Niamey'de Ulusal Meclis etrafında toplanan yüzlerce kişi "Fransa defol", "Yaşasın Nijer ordusu" sloganları attı. Dosso'da toplanan grup da Fransız askerlerinin ülkeden derhal ayrılmasını talep etti. Her iki gösteride de eylemcilerin Rus bayrakları taşıması dikkati çekti. Öte yandan Niamey'de toplanan göstericiler Bazoum'un partisi "Nijer Demokrasi ve Sosyalizm Partisi (PNDS-TARAYA)" genel merkezini ateşe verdi.

RUSYA: TARTIŞMALARI DİYALOGLA ÇÖZMEYE ÇAĞIRIYORUZ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Nijerdeki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirterek, ülkedeki sorunların barışçıl ve yapıcı diyalog ile çözülmesi çağrısında bulundu. Zaharova, "Çatışmanın taraflarını güç kullanmaktan kaçınmaya ve tartışmalı tüm sorunları barışçıl ve yapıcı diyalogla çözmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Nijer halkının yararına iç barışı yeniden tesis etmek adına bu iç siyasi krizin hızlı şekilde çözülmesini beklediklerini kaydeden Zaharova, "Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un askerler tarafından derhal serbest bırakılmasını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.