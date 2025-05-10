Pakistan'dan Hindistan'a çağrı: Onlar durursa biz de dururuz - Son Dakika
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Pakistan'dan Hindistan'a çağrı: Onlar durursa biz de dururuz

Pakistan\'dan Hindistan\'a çağrı: Onlar durursa biz de dururuz

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Hindistan çatışmalara son verirse Pakistan'ın da benzer adımı atacağına dair mesaj verdi. "Yıkım ve fonların boşa harcanmasını istemiyoruz" diyen Dar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede ABD'li bakana "topun artık Hindistan'ın kucağında olduğu" mesajını verdiğini kaydetti.

10.05.2025 11:42
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Hindistan'ın balistik füzelerle düzenlediği saldırıya karşı Pakistan hükümeti, 'Bunyan-un-Marsoos Operasyonu'nu başlattı. Çatışmalar sürerken Pakistan cephesinden sürpriz bir açıklama geldi.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Hindistan'ın çatışmalara son vermesi halinde ülkesinin de aynı adımı atmaya hazır olduğunu belirtti. Dar, "Onlar durursa biz de dururuz. Yıkım ve fonların boşa harcanmasını istemiyoruz. Hiçbir ülkenin hegemonyası olmadan barış istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TOP ARTIK HİNDİSTAN'IN KUCAĞINDA"

ABD ve Çin başta olmak üzere bazı ülkelerden Hindistan ile Pakistan arasındaki tansiyonun düşürülmesine yönelik çağrılara işaret eden Dar, bu çağrıların ardından Pakistan ile Hindistan gerilimin düşürülmesi için görüşebileceğine dair umutlarının arttığını belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bu sabah görüşen Dar, iki ülke arasında gerilimin düşürülmesine ilişkin ABD'li Bakan'a "topun artık Hindistan'ın kucağında olduğu" mesajını verdiğini kaydetti.

Pakistan'dan Hindistan'a şartlı çağrı: Onlar durursa biz de dururuz
Pakistan, Hindistan'a ait askeri unsurlara misilleme saldırısı düzenledi

PAKİSTAN-HİNDİSTAN GERİLİMİ

Pakistan hükümeti, 22 Nisan'da Hindistan'ın Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde meydana gelen terör saldırısının ardından 7 Mayıs gecesi Sindur Operasyonu'nu başlatarak Pakistan'ı hedef alan Hindistan'a karşı 'Bunyan un Marsoos' operasyonunu başlattığını duyurdu. Operasyon kapsamında Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırılarda kullandığı askeri üslerin hedef alındığı bildirildi. Siber saldırı yoluyla Hindistan'ın elektrik şebekesinin yüzde 70'inin işlevsiz hale getirildiği kaydedildi.

Pakistan'dan Hindistan'a şartlı çağrı: Onlar durursa biz de dururuz

HİNDİSTAN SAVUNMA BAKANLIĞI: 26 NOKTADA İHA VE SİHALAR TESPİT EDİLDİ

Hindistan Savunma Bakanlığı, Pakistan sınırına yakın 26 noktada insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insanız hava araçları (SİHA) tespit edildiğini açıkladı. Bakanlığın, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İHA ve SİHA'ların Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir ile Pencap ve Racastan eyaletlerinin bazı yerlerinde tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, İHA ve SİHA'ların tespit edildiği yerler arasında, Cammu Keşmir'in Srinagar ile Cammu şehirleri, Nagrota ve Baramulla bölgeleriyle Awantipora kasabası, Pencap'a bağlı Fazilka ile Pathankot kentleriyle Firozpur bölgesi ve Racastan'daki Jaisalmer ile Bhuj kentleriyle Lalgarh Jattan ve Barmer bölgelerinin bulunduğu bildirildi.

Pakistan'dan Hindistan'a şartlı çağrı: Onlar durursa biz de dururuz
Hindistan kontrolündek Cammu Keşmir'in sınır bölgesinde tedbir amaçlı tahliyeler gerçekleştirildi

ABD'DEN "GERGİNLİĞİ DÜŞÜRÜN" ÇAĞRISI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Syed Asim Munir ile yaptığı telefon görüşmesinde İslamabad ile Yeni Delhi arasındaki gerilimin düşürülmesi çağrısı yaptığı bildirildi.ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rubio ile Munir'in telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, Rubio'nun İslamabad ile Yeni Delhi arasındaki gerilimin düşürülmesi için her iki ülkeye çağrı yaptığı vurgulanan açıklamada, Rubio'nun Pakistan ile Hindistan arasında gelecekte yeni çatışmaların yaşanmaması için yapıcı görüşmelerin başlatılması konusunda ABD'nin yardımını ilettiği ifade edildi.Pakistan basınında görüşmeye ilişkin yer alan haberlerde, Munir'in Hindistan'ın saldırılarını durmaması halinde İslamabad'ın "daha sert yanıtlar vereceği" mesajını dile getirdiği aktarıldı.

Rubio ile Munir arasındaki telefon görüşmesinin, bu sabah Hindistan'ın Pakistan'daki 3 ayrı hava limanına füze saldırısı düzenlemesiyle artan gerilimin ardından gelmesi dikkat çekti.

Pakistan'dan Hindistan'a şartlı çağrı: Onlar durursa biz de dururuz
Pakistan'dan Hindistan'a şartlı çağrı: Onlar durursa biz de dururuz
Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Hindistan, Pakistan, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pakistan'dan Hindistan'a çağrı: Onlar durursa biz de dururuz - Son Dakika

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