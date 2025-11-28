Papa ile görüşmek isteyen Mehmet Ali Ağca, İznik\'ten kovuldu

Vatikan'da 1981 yılında Papa II. Jean Paul'e suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca, Papa 14'üncü Leo ile görüşmek üzere Bursa'nın İznik ilçesine geldi. Ağca, "Papa'ya hoş geldin diyorum. Umarım bugün, yarın, İznik'te, İstanbul'da oturup konuşuruz, 2 dakika, 3 dakika" dedi. Bir süre İznik'te kalan Ağca, arkadaşlarına ilçeden ayrılmasının uygun olacağı yönünde bir ricada bulunulduğunu ifade ederek İznik'ten ayrılarak İstanbul'a doğru yola çıktı.

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi'yi 1 Şubat 1979'da öldürdükten sonra tutuklu bulunduğu cezaevinden kaçarak, 13 Mayıs 1981'de yasa dışı yollarla gittiği Vatikan'da suikast girişiminde bulunduğu Papa II. Jean Paul tarafından affedilen Mehmet Ali Ağca, Katoliklerin yeni ruhani lideri Papa 14'üncü Leo ile görüşmek için Bursa'nın İznik ilçesine geldi. Ayasofya Camisi'ni ziyaretinin ardından konuşan Mehmet Ali Ağca, Tam 1700 yıl önce bugün İznik'te olağanüstü bir olay yaşandı. İncillerin bazıları reddedildi, bazıları kabul edildi. Ortaya bir hikaye çıktı. Papa'nın buraya gelecek olması da olağanüstü bir olay tabii ki. Ben Papa'ya 'Hoş geldin' diyorum. Bir misafir olarak kendisini karşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Vatikan'ın dünya barışına olan katkılarını da çok önemli buluyoruz diye konuştu.

"BEN, İLAHİ BİR PLANIN MERKEZİNDEYİM"

Kendisinin bugüne kadar hep yanlış anlaşıldığını söyleyen Ağca, Ben, ilahi bir planın merkezindeyim. Dünya bunu anlayamadı. Yanlış şeyler söyleniyor, yok teröristtir, şudur budur. Terörist Netanyahu. Netanyahu denilen satanist, Siyonist canavar. Teröristin ta kendisidir. Tabii Vatikan da benimle aynı görüşte. Bu açıdan biz yine Vatikan'la dostluğumuzu devam ettirmeliyiz dedi.

"KENDİ İNANCINI BURADA DÜNYAYA İLAN ETMEK İÇİN GELİYOR"

Papa 14'üncü Leo'nun, İznik'e gelişiyle ilgili çok sayıda komplo teorisi üretildiğini söyleyen Mehmet Ali Ağca, Bu arada çok cahil, ilkel komplo teorileri var. 'Papa buraya şunun için geliyor.' Hayır ya sadece kendi inancını burada dünyaya ilan etmek için geliyor. Biz de saygıyla karşılıyoruz. Senin dinin sana, benim dinim bana. Dinde zorlama yoktur. Biz din özgürlüklerine saygı duyuyoruz. Olay bu kadar basit diye konuştu.

"HEPSİNİ AŞTIK"

Yıllar boyunca kendisi hakkında da komplo teorileri üretildiğini iddia eden Ağca, şunları söyledi Bu teorilerin en önemlisi biliyorsunuz; Sovyetler hikayesi, Bulgaristan hikayesi. Bunu NATO üretti. NATO, Sovyetler'in Papa'yı vurduğunu falan iddia etti. Sovyet İmparatorluğu'nun yıkılmasında önemli bir rol oynadı bu hikayeler tabii ki. Bu olayların arasında ben bilerek yer aldım tabii ki, Sovyet İmparatorluğu'nun yıkılışı için. Bunlara pek önem vermemek lazım, hepsini aştık.

"BÜTÜN DÜNYA BİZİ DAHA İYİ ANLAYACAK"

Medyanın kendisine yönelik tutumuna ilişkin de konuşan Ağca, hayatıyla ilgili belgesel hazırlığında olduğunu söyleyerek, Ben anlayışla karşılıyorum medyanın da görünen hikayelere karşı bir ilgisi var, tepkisi var. Herkesin bir ideolojisi var. Farklı düşüncelere anlayışla bakmak lazım. Ben medyaya düşman falan değilim ama kendimizi daha iyi anlatma fırsatımız olacak tabii ki. Olağanüstü, muhteşem bir sinema, televizyon filmi, belgeseli yapmayı planlıyoruz. Bütün dünya bizi daha iyi anlayacak diye konuştu.

"VATİKAN'LA DOST OLMAMIZ GEREK"

Ağca, Açık ve net olarak söylüyorum. Papa'ya, 'Hoş geldin' diyoruz. Türkiye'nin de Papa'yı en güzel şekilde karşılamasını ve yolcu etmesini temenni ediyoruz. Dost olalım. Vatikan'la dost olmamız gerek, buna kesinlikle inanıyorum. Bugün milyarlarca insan dünyanın her tarafında gereksiz yere kavga ediyorlar, Afrika'da, Asya'da. Gereksiz kavgalar tabii bu, dini kavgalar değil. Vahşi kapitalizmin ürettiği, vahşi Siyonizmin ürettiği kavgalar bunlar. Bunun altını çiziyorum. Satanist, Siyonist çeteler, inançlı insanları birbirlerine kırdırıp, kendi iktidarlarını korumak istiyorlar. Biz bu tuzaklara asla düşmeyelim. Biz diyorum, milyarlarca insanı kastediyorum. Huzur içinde yaşayalım, dünyanın yeterince problemi var. Papa'ya da 'Hoş geldin' diyorum. Umarım bugün, yarın, İznik'te, İstanbul'da oturup konuşuruz, 2 dakika, 3 dakika dedi.

AĞÇA ŞEHİRDEN ÇIKARILDI

Öte yandan Papa 14. Leo ile görüşmek için İznik'e gelen Mehmet Ali Ağca ilçeden ayrıldı. Ağca'nın arkadaşlarına ilçeden ayrılmasının uygun olacağı yönünde bir ricada bulunulduğunu söylediği belirtildi. Bunun üzerine Ağca'nın İznik'ten ayrılarak İstanbul'a doğru yola çıktığı öğrenildi.