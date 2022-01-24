Üye Girişi
RTÜK'ten TELE1'e Sedef Kabaş, FOX TV'ye Selçuk Tepeli cezası - Son Dakika
BBC

RTÜK'ten TELE1'e Sedef Kabaş, FOX TV'ye Selçuk Tepeli cezası

24.01.2022 16:28
RTÜK'ten TELE1'e Sedef Kabaş, FOX TV'ye Selçuk Tepeli cezası

Gazeteci Sedef Kabaş'ın ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, RTÜK, Tele 1 ve FOX TV'ye üst sınırdan idari para cezası verdi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bugün olağanüstü toplanarak, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen sözleri nedeniyle TELE 1'e, Selçuk Tepeli'nin sunduğu ana haber bülteni nedeniyle de FOX TV'ye ceza verdi.

RTÜK, Sedef Kabaş'ın ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından TELE1'e, "toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle 5 kez program durdurma ve üst sınırdan yüzde 5 idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Aynı ihlalin tekrarları halinde kanalın lisansı iptal edilebilecek.

TELE 1, Uğur Dündar'ın sözleri nedeniyle de oy çokluğuyla yüzde 3 idari para cezası aldı. RTÜK kararı uyarınca TELE 1'de yayımlanan Demokrasi Arenası programı 5 kez durdurulacak. Bu süre boyunca Uğur Dündar da herhangi bir kanalda program yapamayacak.

RTÜK ayrıca FOX Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin de, "bilgi yoğun olmak" yerine "duygu yoğun habercilik" yaparak kişisel kanaatlerini ön plana çıkardığı gerekçesiyle, kanala üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı: Farklı düşünenleri, eleştirileri sindirme girişimi

BBC Türkçe'ye konuşan RTÜK üyesi İlhan Taşçı, TELE1'e verilen cezanın bir programa ve kanala verilebilecek en ağır ceza olduğuna dikkat çekti.

CHP kontenjanından Üst Kurul'a seçilen Taşçı, Demokrasi Arenası programının 1 aydan uzun süre yapılmayacağını, bunun programın karartılması anlamına geldiğini söyledi:

''İsteniyor ki iktidar ya da Saray gibi düşünmeyen kimse düşüncelerini ifade etmesin" diyen Taşçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Program ve kanal üzerinden iktidarla ayrışan, fikir birliği içinde olmayan herkese, ifade etme özgürlüğünün olmadığı anlatılmaya çalışıyor. Bu, farklı düşünenleri, eleştirileri sindirme girişimidir.''

İlhan Taşçı, RTÜK'ün her dönem siyasi iklimden etkilendiğini ama ''talimat ve emirlerle bu denli hareket ettiğinin görülmediğini'' söyledi.

Üst Kurul'un görevlerinin TV yayıncılığının olası sorunlarını ortadan kaldırmak ve özgür bir ortamda yayıncılığın yapılmasını sağlamak olduğunu hatırlatan Taşçı, "RTÜK, basın özgürlüğünün önündeki engele dönüştü" dedi.

Kabaş'ın avukatı tutuklama kararına itiraz etti

Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz da Twitter'dan paylaştığı açıklamada, müvekkili hakkındaki tutuklama kararına bugün itiraz ettiğini açıkladı.

Kabaş'ın tutukluluğu ve RTÜK'ün ceza kararı, Türkiye'de ve yurt dışında tepkilerle karşılandı.

Uluslararası Yazarlar Birliği PEN International'ın açıklamasında, ''Tanınmış gazeteci Sedef Kabaş, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklu. Serbest bırakılması için çağrıda bulunuyor ve Türkiye'yi tüm cezai karalama yasalarını yürürlükten kaldırmaya çağırıyoruz'' denildi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu da yazılı açıklama yaparak Kabaş'ın tutuklanmasına tepki göstermiş ve ifade özgürlüğüne vurgu yapmıştı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası da, Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına karar veren hakimin, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK)'nın kıdem şartını sağlamadığını belirten haberi nedeniyle tehdit edilmesine tepki gösterdi.

Ne olmuştu?

Gazeteci Sedef Kabaş, TELE 1'de katıldığı canlı yayında, " 'Taçlanan baş akıllanır' diye bir söz vardır ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır, onu söylemeyeyim, 'büyükbaş hayvan' diyeyim. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur" demişti.

RTÜK kararında, programın moderatörü Uğur Dündar'ın, "Bunu yazıyoruz bir kenara… Merak etmeyin. Biz de notlar alıyoruz. Gün gelir keser döner sap döner, hesap da döner. İşte o zaman onun hesabı sorulur" ve Merdan Yanardağ'ın "Bir gün devran değişecek…bu totaliter rejimin sorumluları yargı yönünde halkın önünde ve tarihin önünde hesap verecekler" ifadeleriyle, "ötekileştirilen kitleyi tehdit ettikleri" belirtildi.

Kabaş hakkında inceleme başlatıldığını RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından duyurmuştu.

Duyuru sonrası "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan Sedef Kabaş tutuklandı.

DHA'nın haberine göre Kabaş mahkemedeki ifadesinde, "Sözün orijinali bir atasözüdür. Hatta sözün orijinalini de değiştirerek sarf ettim. Bundan da anlaşılacağı üzere hakaret etme gibi bir kastım yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Kabaş'a tepki göstermişti.

Kabaş'ın tutuklanmasının ardından Twitter hesabından bir açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "anti demokratik ve faşizan" olarak nitelendirdiği sözleri kınamış, tutuklama kararıyla "bağımsız ve tarafsız yargı sürecinin başladığını" söylemişti.

YORUMLAR
500

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Selçuk Tepeli, Sedef Kabaş, Hakaret, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya RTÜK'ten TELE1'e Sedef Kabaş, FOX TV'ye Selçuk Tepeli cezası - Son Dakika Dünya

BBC

Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'nin iddiasına yanıt: Öyle bir konu yok! Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'nin iddiasına yanıt: Öyle bir konu yok!         
16:35
Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım         
16:16
Kalp Yarası dizisinde neler olacak? Sancakzade Konağı'ndaki yeni düzen neleri değiştirecek? Kalp Yarası dizisinde neler olacak? Sancakzade Konağı'ndaki yeni düzen neleri değiştirecek?         
15:51
Üç Kuruş dizisinde bugün neler olacak? Leyla, Efe'nin polisliği bırakmadığını öğrendi mi? Üç Kuruş dizisinde bugün neler olacak? Leyla, Efe'nin polisliği bırakmadığını öğrendi mi?         
15:23
Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor         
14:54
Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu         
14:19
Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda         
13:39
Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu         
12:19
Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti! Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti!         
11:59
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27

Son Dakika Haberleri
16:35 Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'nin iddiasına yanıt: Öyle bir konu yok!
16:26 Yasak Elma'da bugün neler olacak? Yıldız ve Doğan'ın planı işe yarayacak mı?
16:22 İstanbul Bahçeşehir'de durum vahim! Kar nedeniyle araçlar yollarda kaldı, belediye ekipleri ortada yok
16:15 Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım
16:10 Almanya'da konferansa silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralı, saldırgan öldürüldü
15:56 Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi
15:56 Sinan Akçıl, Müge Anlı fanı çıktı: Allah Türkiye'yi Müge Anlı'sız bırakmasın!
15:50 Kalp Yarası dizisinde neler olacak? Sancakzade Konağı'ndaki yeni düzen neleri değiştirecek?
15:42 Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis
15:42 AK Partili Yasin Aktay: Sezen Aksu bu kadar tepkiyi hak etmedi...
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 16:49:25. #1.12#
SON DAKİKA: RTÜK'ten TELE1'e Sedef Kabaş, FOX TV'ye Selçuk Tepeli cezası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement