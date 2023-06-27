Rus Wagner grubunun Suriye'deki akıbeti merak ediliyor

AHMET KARAAHMET/MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Suriye'nin farklı bölgelerinde konuşlanan yüzlerce paralı savaşçıyla askeri operasyonlar yürüten Rus Wagner grubunun ülkedeki akıbeti merak ediliyor.

Rusya'nın Ekim 2015'te Suriye'de askeri müdahale başlatmasıyla birlikte Wagner grubu Suriye'de görülmeye başladı.

Wagner, Humus ilinin orta bölgesinde yer alan Tedmur'da, Hama ilinin Mezar, Kasır Muvali bölgelerinde, ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinde, kuzeydeki Cerrah havaalanında, İdlib'in Han Şeyhun ilçesinde, Maasran, Marşorin bölgelerinde, Lazkiye ilinin Nabi Yunus Tepesinde ve Kamışlı'daki üsleri koruma görevinin yanı sıra Şam yönetiminin muhaliflere düzenlediği askeri operasyonlarda görev alıyor.

Wagner grubu, Suriye'de 25. Tümen özel birliklerle, 5. Kolordu, 4. Kolordu, 6. Tümen'e bağlı 76. tugay ve 875 numaralı bölükle farklı bölgelerde Suriye Ordusu ve İran destekli terörist gruplarla askeri operasyonlara katıldı.

Beşşar Esed yönetimine yoğun askeri destekte bulunan Wagner grubunun Rus yönetimiyle ters düşmesinin ardından Suriye'deki geleceği ise en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Yevgeniy Prigojin'in 24 Haziran'da, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "isyancı liderin" Belarus'a gideceğini bildirmişti.

Putin, 26 Haziran'da televizyon kanallarından halka sesleniş konuşmasında, "Bugün, Savunma Bakanlığı veya diğer kolluk kuvvetleriyle bir sözleşme yaparak Rusya'ya hizmet etmeye devam etme veya ailenize ve arkadaşlarınıza dönme fırsatına sahipsiniz. İsteyen Belarus'a gidebilir." ifadelerini kullanmıştı.