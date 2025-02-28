Rusya, Alexander Darchiyev'i ABD'ye büyükelçi olarak atadı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Rusya, Alexander Darchiyev'i ABD'ye büyükelçi olarak atadı

Geniş Video İzle

ABD ve Rusya arasında İstanbul'da yapılan görüşmeler ilk meyvesini verdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerde Rus heyetine başkanlık eden Alexander Darchiyev'in ABD büyükelçisi olarak atanması konusunda Washington'dan onay aldı.

28.02.2025 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere İstanbul'da masaya oturan ABD ve Rusya heyetlerinin görüşmesi sonrası önemli bir gelişme yaşandı.

Rusya, Alexander Darchiyev'i ABD'ye büyükelçi olarak atadı

RUSYA'DAN ABD'YE BÜYÜKELÇİ ATAMASI

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Alexander Darchiyev'in ABD Büyükelçisi olarak atanması konusunda Washington'dan onay alındı. Bakanlık, Darchiyev'in yakında ABD'ye gideceğini belirtti.

RUS HEYETİNE BAŞKANLIK ETMİŞTİ

Darchiyev, İstanbul'daki toplantıda Rus heyetine başkanlık etmişti. 2014-2021 yılları arasında Rusya'nın Ottawa Büyükelçisi olarak görev yapan Darchiev, Moskova Devlet Üniversitesi'nde tarih eğitimi aldı ve akıcı bir şekilde İngilizce ve Fransızca konuşuyor. Kariyerinin tamamını ABD ve Kuzey Amerika'ya odaklanarak geçirdi.

Rusya, Alexander Darchiyev'i ABD'ye büyükelçi olarak atadı
Alexander Darchiyev

NE OLMUŞTU?

Rusya ve ABD heyetleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında yaklaşık 6,5 saat süren görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmeden önce yaptığı açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Diplomatlarımız, eski yönetim döneminde biriken sistematik sorunları ele alacak. Bu sorunlar, büyükelçiliklerin çalışmasını engelleyen hususlarla ilgili. Böyle bir görüşme yarın İstanbul'da yapılacak." ifadesini kullanmıştı.

Rusya, Alexander Darchiyev'i ABD'ye büyükelçi olarak atadı

İL GÖRÜŞME SUUDİ ARABİSTAN'DA YAPILMIŞTI

İki ülke heyetleri arasındaki ilk görüşme, ikili ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırma amacıyla 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda "muhtemelen" Suudi Arabistan'da görüşeceğini açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus ve ABD heyetlerinin görüşmesinde "birçok rahatsızlığı çözmenin yollarının aranacağını" belirterek, "Bu toplantının, farklılıkların üstesinden gelmemize ve güven artırıcı önlemleri güçlendirmemize bizi daha da yaklaştıracak bir dizi uzman istişaresinin ilki olmasını bekliyoruz." mesajını paylaşmıştı.

Rusya, Alexander Darchiyev'i ABD'ye büyükelçi olarak atadı

RUSYA 2017 YILINDA KAPATMIŞTI

Rusya, 2017 yılında Amerikan istihbarat yetkililerinin Rusya'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki suçlamalarının ardından San Francisco'daki Rus konsolosluğunu ve New York ile Washington DC'deki iki diplomatik ek binayı kapatmıştı.

Rusya, Alexander Darchiyev\'i ABD\'ye büyükelçi olarak atadı

Dışişleri Bakanlığı, İstanbul, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya, Alexander Darchiyev'i ABD'ye büyükelçi olarak atadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:42 Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
17:36 İmralı’daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli’nin sağlık durumunu sormuş İmralı'daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli'nin sağlık durumunu sormuş
17:25 İzmir’de 4 büyüklüğünde deprem İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem
16:20 IBAN’a para transferi yapanlar dikkat Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
15:11 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısı sonrası ortaya atılan “pazarlık“ iddiasına yanıt AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan "pazarlık" iddiasına yanıt
02:55 ABD’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme
01:19 İstanbul’da DEAŞ operasyonu 46 kişi tutuklandı İstanbul'da DEAŞ operasyonu 46 kişi tutuklandı
01:17 Komşu Kavgasında Tüfekle Yaralama Komşu Kavgasında Tüfekle Yaralama
00:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iki yeni başdanışman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki yeni başdanışman
23:09 Pendik’te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı Pendik'te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı
22:59 Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu
22:54 Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 18:20:03. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya, Alexander Darchiyev'i ABD'ye büyükelçi olarak atadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.