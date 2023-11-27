Rusya'yı şiddetli fırtına vurdu! Olağanüstü hal ilan edildi, 1,9 milyon kişi elektriksiz kaldı

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Rusya'da etkili olan fırtına nedeniyle yerel saatle 10.00 itibariyle yaklaşık 1,9 milyon kişiye elektrik verilemezken, olağanüstü hal ilan edilen Kırım'da 1 kişi hayatını kaybetti.

KIRIM'DA OHAL İLAN EDİLDİ

Rusya ve Ukrayna'nın güneyini şiddetli fırtına vurdu. Kırım'da etkili olan fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Yollar sular altında kalırken, şiddetli rüzgar, ağaçları yerinden söktü. Son 16 yılda kaydedilen en güçlü fırtına olarak tanımlanan fırtınanın ardından Kırım Bölgesi'nde olağanüstü hal ilan edildi. Rüzgar hızının 144 kilometreye ulaştığı bölgede devlet daireleri kapatılırken eğitime ara verildi.

1,9 MİLYON KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Rusya'nın güneyindeki Kuban bölgesinde ise çok sayıda ev ve okul hasar gördü. Rusya Enerji Bakanlığı tarafından yayımlanan ve Rusya'nın Dağıstan, Krasnodar ve Rostov bölgelerinin yanı sıra Ukrayna'nın işgal altındaki Kırım, Donetsk, Lugansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin sıralandığı raporda, "Yerel saatle 10.00 itibarıyla yaklaşık 1,9 milyon kişi elverişsiz hava koşulları nedeniyle elektriksiz kaldı" denildi.

İşte bölgeden fotoğraflar: