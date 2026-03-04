Rusya'dan İsveç'e nükleer silah tehdidi: Bunun sonuçları olacak - Son Dakika
Rusya'dan İsveç'e nükleer silah tehdidi: Bunun sonuçları olacak

Rusya\'dan İsveç\'e nükleer silah tehdidi: Bunun sonuçları olacak
04.03.2026 18:45
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik eylemlerinin insani hukuku ihlal ettiğini ve Orta Doğu bölgesini kaotik uçuruma sürüklediğini belirterek, "İran ile ilgili krizin askeri çözümü yok" dedi. İsveç'in nükleer silah konuşlandırma yönündeki planlarına ilişkin ise Zaharova, "Bu, Avrupa'da stratejik istikrara hiçbir şekilde katkıda bulunmaz. Bunun İsveç için sonuçları olacak" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi.

"WASHİNGTON VE TEL AVİV, SORUMSUZCA VE PERVASIZCA EYLEMLERDE BULUNUYOR"

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinen Zaharova, yaşanan gerilimin giderek arttığını ve bunun endişe verici olduğunu belirtti. Zaharova, "Bu durum, ABD ve İsrail'in sebepsiz yere İran'a silahla saldırması sonucu oluştu. Washington ve Tel Aviv, sorumsuzca ve pervasızca eylemlerde bulunarak, uluslararası ve insani hukuk ilkelerini ağır şekilde ihlal ediyor, bölgeyi kaotik uçuruma sürüklüyor. Uluslararası toplum bu durumu objektif bir şekilde değerlendirmekle yükümlü." ifadelerini kullandı.

Rusya'dan İsveç'e nükleer silah tehdidi: Bunun sonuçları olacak

"HAMANEY 'ALÇAKÇA' ÖLDÜRÜLDÜ"

İran'a yönelik saldırıları kınadıklarını söyleyen Zaharova, ?İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve bazı üst düzey askeri siyasi yetkililerinin "alçakça" öldürüldüğünün altını çizdi. ABD'nin İran'da meşru yönetimi devirme niyetinde olduğuna işaret eden Zaharova, İran'a yönelik saldırganlığın, bölgesel ve küresel ekonomi ile bölgedeki ülkeler için ciddi sonuçlar doğuracağı görüşünü paylaştı. Mariya Zaharova, İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırıların da ciddi radyolojik riskler oluşturduğunu belirtti.

"TARAFLARIN SALDIRILARI DERHAL SONLANDIRMASI GEREKİYOR"

Arap ülkelerindeki unsurların da saldırılara maruz kaldığını dikkati çeken Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tarafların saldırıları derhal sonlandırması gerekiyor. Şiddetin durdurulması için elinden gelen yapılmalı. Bu, İran'da ve bölgedeki diğer tüm ülkelerde siviller arasındaki kayıpların artmasına yol açıyor. Mevcut sorunları çözmek için Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması çerçevesinde, bölgedeki tüm devletlerin meşru güvenlik çıkarlarının güvence altına alınması şartıyla siyasi diplomatik sürece dönülmesinden yanayız. İran ile ilgili krizin askeri çözümü yok."

"GÜVENLİK GARANTİSİ TALEP EDİYORUZ"

Sözcü Zaharova, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürdürme niyetinde olmasının endişe verici olduğunu söyledi. İran'daki Rus diplomatik misyon temsilciliklerinin çalışmaya devam ettiğini dile getiren Zaharova, "Uzmanlarımızın çalıştığı yurt dışındaki temsilciliklerimiz ve diğer sivil unsurlar için güvenlik garantisi talep ediyoruz. Washington ve Tel Aviv, uzmanlarımızın konumları konusunda resmen bilgilendirildi." görüşünü paylaştı.

"ABD, FRANSA VE İNGİLTERE NÜKLEER SİLAH YARIŞINI KIŞKIRTIYOR"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un nükleer cephaneliği büyütme ve Avrupa'nın nükleer caydırıcılığını güçlendirme kararını değerlendiren Zaharova, bunun son derece istikrarsızlaştırıcı bir karar olduğunu belirtti. Söz konusu kararın, Rusya'nın askeri planlamasında dikkate alınacağını söyleyen Zaharova, ABD, Fransa ve İngiltere'nin nükleer silah yarışını kışkırttığını vurguladı.

Rusya'dan İsveç'e nükleer silah tehdidi: Bunun sonuçları olacak

İSVEÇ'E GÖZDAĞI: BUNUN SONUÇLARI OLACAK

Zaharova, İsveç'in kendi topraklarında nükleer silah konuşlandırma yönündeki planlarına ilişkin ise "Bu, Avrupa'da stratejik istikrara hiçbir şekilde katkıda bulunmaz, uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme ve kontrol rejimini baltalar. Stokholm'un bu yöndeki planları gerçekleştirmesi durumunda, bu kaçınılmaz olarak Rusya'nın nükleer caydırıcılık stratejisinde düzenlemelerin yapılmasını gerektirecek ve bunun İsveç için sonuçları olacak." diye konuştu.

İNGİLTERE İLE FRANSA'NIN UKRAYNA'YA NÜKLEER BOMBA VERME PLANI

Rusya Dış İstihbarat Servisinin (SVR), daha önce, İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planladığı yönünde açıklama yaptığını anımsatan Zaharova, Londra ile Paris'in bunu reddettiğini kaydetti. Zaharova, "Londra ile Paris, resmi kanallar üzerinden bu bilgiye tepki gösterdi. Bu yöndeki bilgilerin doğruluğunun reddedilmesini kabul etmiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

