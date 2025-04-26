Rusya'dan Ukrayna'ya ağır darbe: Kursk bölgesi tamamen ele geçirildi - Son Dakika
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Dünya

Rusya'dan Ukrayna'ya ağır darbe: Kursk bölgesi tamamen ele geçirildi

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Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Kursk bölgesinin tamamen ele geçirildiğini bildirdi. Devlet Başkanı Putin, zafer kazanan askeri birlikleri tebrik ederek ''Kiev rejiminin macerası tamamen başarısızlıkla sonuçlandı'' dedi.

26.04.2025 20:13  Güncelleme: 21:04
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Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Kursk bölgesinin Ukrayna ordusundan tamamen kurtarıldığını bildirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Gerasimov, Putin'e Kursk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin tamamen yenilgiye uğratıldığı yönünde rapor verdi.

KURSK BÖLGESİ TAMAMEN ELE GEÇİRİLDİ

Bölgede Ukrayna ordusunun kontrolünde olan Gornal isimli son yerleşim biriminin kurtarıldığını bildiren Gerasimov, "Böylece Kursk bölgesini işgal eden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin birlikleri tamamen yenildi." ifadesini kullandı.

Gerasimov, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk bölgesinde yaklaşık 76 binden fazla asker ve 7 bin 700 askeri teçhizat kaybettiğini ileri sürdü.

Kursk bölgesindeki çatışmalarda Rus ordusu ile birlikte Kuzey Kore askerlerinin de yer aldığı bilgisini paylaşan Gerasimov, "Bu askerler, ülkelerimiz arasında sağlanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması doğrultusunda bölgeye giren Ukraynalı güçlerin yenilgisine önemli destek sağladı. Kuzey Koreli askerler, Rus askerleriyle birlikte yüksek seviye profesyonel olduklarını gösterdi." dedi.

Bölgede mayın temizleme çalışmalarının sürdüğünü aktaran Gerasimov, "Ukrayna'nın Sumi bölgesiyle sınır yerlerde güvenlik bölgesinin oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü, 4 yerleşim yerinin ele geçirildiğini, yaklaşık 90 kilometrekare alanın kontrol altında olduğunu" kaydetti.

Rusya'dan Ukrayna'ya ağır darbe: Kursk bölgesi tamamen ele geçirildi


PUTIN'DEN ASKERLERE TEBRİK

Devlet Başkanı Putin, zafer kazanan askeri birlikleri tebrik ederek "Kiev rejiminin macerası tamamen başarısızlıkla sonuçlandı." dedi.

Ukrayna ordusunun uğradığı kayıpların tüm muharebe temas hattına yansıyacağını belirten Putin, "Düşmanın Kursk sınır bölgesinde tamamen yenilgiye uğratılması, birliklerimizin cephenin diğer önemli bölgelerinde başarılı eylemler gerçekleştirmesinin koşullarını oluşturmakta ve Neonazi rejiminin yenilgisini daha da yakınlaştırmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna ordusu, geçen yıl 6 Ağustos'ta Rusya'nın güneyindeki Kursk bölgesine girerek savaşta yeni bir cephe açmıştı. Rus ordusuyla şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgede Ukrayna ordusu hızla ilerleyerek 1268 kilometrekarelik alanı kısa sürede kontrolü altına almıştı. Aradan geçen bir aylık süre sonunda Rus ordusu Ukrayna ordusunun kontrolündeki yerleşim yerlerini yavaş yavaş geri almaya başlamıştı. ???????

UKRAYNA: HAREKATIMIZ SÜRÜYOR

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un Kursk bölgesini Ukrayna ordusundan tamamen kurtarıldığına ilişkin açıklaması değerlendirildi.

Kursk bölgesindeki çatışmaların sona erdiğine yönelik Rusya'dan yapılan açıklamanın gerçeği yansıtmadığına işaret edilen açıklamada, "Ukrayna savunma kuvvetlerinin Kursk bölgesinin bazı ilçelerinde savunma harekatı devam ediyor." denildi.

Açıklamada, söz konusu bölgedeki durumun ağır olduğu vurgulanarak, Ukrayna birliklerinin Rus ordusuna karşı yoğun ateş açarak mevzilerini korumaya devam ettiği aktarıldı.

Ukrayna ordusunun bölgede kuşatılma tehlikesi olmadığının belirtildiği açıklamada, " Rusya Federasyonu'na bağlı Belgorod bölgesinin bazı ilçelerinde birliklerimizce yürütülen aktif operasyonlar da devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Rusya\'dan Ukrayna\'ya ağır darbe: Kursk bölgesi tamamen ele geçirildi
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Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Rusya'dan Ukrayna'ya ağır darbe: Kursk bölgesi tamamen ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • kuzeyli baba:
    Puding Erdoğan a dua etsin Türkiye büyük destek oldu Rusya ya bu savaşta. 3 9 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    aktroller gelmiş 2 8 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Palyaço komedyen şu anda Trump'tan yardım dileniyor 9 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    El âlemin S. gerdeğe girersen olacağı'da bu palyaço komedyen 8 0 Yanıtla
  • 24Erzincan:
    sarı kafa turp sayesinde putin topraklarini genişletti suriyeyide İsrail’e hediye ettiler. 0 0 Yanıtla
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