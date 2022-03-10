Rusya Dışişleri Bakanı: Ukrayna kameralara oynuyor, görüşmek için görüşüyor, çözüm odaklı değil! - Son Dakika

Rusya ve Ukraynalı Dışişleri Bakanlarını buluşturan Antalya'daki tarihi zirve sona erdi. Zirvenin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ayrı ayrı kamera karşısına geçti.

Lavrov konuşmasında Ukrayna tarafını şov yapmakla suçladı ve şunları söyledi:

"Ukrayna hükümeti, sırf buluşmak için buluşmak istiyor. Kameralara oynuyor. Kiev rejimi, o cumhuriyetleri tamamen abluka altına aldığında da buluşalım dedi. Biz o zaman, 2019'da, dedik ki, bütün projelerimizi Kiev'e ilettik ama ilerleme kaydedilmedi. Onların bu yaklaşımı, her türlü sorunu çeşitli dış etkilerle farklı bir şekilde göstermek üzerine kurulu. Çok fazla böyle girişimleri oldu. Bunların hepsinin amacı dış etki yaratmaktı. Putin'in Zelenskiy'le buluşma konusunda tereddütü olmadığını söyledik."

"İNSANİ KONULARI ELE ALDIK"

Kuleba'nın basın toplantısına başlamasının üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, genel olarak insani konuların ele alındığını belirterek, "Biz genel olarak Türk arkadaşlarımızın inisiyatifiyle insani konuları ele aldık. Askeri birliklerimizin sivillerin zarar görmemesi için ne tedbirler aldığını açıklamaya çalıştık. Sivilleri bölgesel savunma güçleri denilen gruplar tarafından kalkan olarak kullanılıyor. Rusya Savunma Bakanlığı günde bir kaç defa bildiriler sunuyor, biz aynı zamanda Rusya tarafının insani koridor açılması önerisini tekrarladık" dedi.

"MÜZAKERELER BEYANATTA KALMAMALI"

Asıl sonuçların müzakerelerden çıkacağını ifade eden Lavrov, "Güzergahlar aslında durumu kontrol edenler tarafından belirleniyor. Sivillerin tahliye olabilmesi amaçlanıyor. Meslektaşlarımıza şunu da hatırlatmak istedik, son müzakerede Rus tarafı kendi taleplerini detaylı şekilde sundu. Ukrayna tarafı da bu taleplere cevap verilebileceğini belirtti. Müzakerelerin sonuç vermesini ve beyanda kalmamasını istiyoruz. Bütün taraflarının çıkarları dikkate alarak çözüm olmasını istiyoruz" diye konuştu.

"UKRAYNA'NIN TARAFSIZ KALMASINI İSTİYORUZ"

Lavrov ayrıca zirve kararının Putin ile Erdoğan'ın görüşmesinde alındığını söyledi. Lavrov, "Bugünkü görüşmede şu anlaşıldı. Müzakerelerin yerini alacak hiçbir şey yok. Diğer ülkelere saldırmayacağız. Ukrayna'da Rusya'ya yönelik doğrudan bir tehdit ortaya çıktı. Uzun yıllar uyarıda bulunduk kimse bizi dinlemedi. Biz Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olmasını istiyoruz. NATO'nun genişlemesine karşı çıkarak hiçbir şekilde Ukrayna'nın güvenliğini sağlamasına karşı çıkmıyoruz" ifadelerini kullandı.

"PUTİN, ZELESKİ İLE GÖRÜŞMEKTEN KAÇINMIYOR"

Gazeteciler, Lavrov'a Putin ve Zelenski arasında bir görüşme olup olmayacağı ihtimalini de sordu. Bu soruya karşılık "Putin, Zelenski ile görüşmekten kaçınmıyor" diyen Lavrov, "Sadece bu temasların laf olsun diye gerçekleşmesini istemiyoruz. Bunu Kuleba ile görüştük" sözlerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN BİZE YAPTIRIM UYGULAMASINI İSTİYORLAR"

Ukrayna tarafının sürekli Rusya'ya yaptırım talep ettiğini aktaran Lavrov, "Türkiye, Mısır ve hatta Çin'in bile yaptırım uygulamasını istiyorlar. Bu medeniyetlere saygısızlıktır ABD bunu hep yapıyor ancak biz nezaketimizden dolayı böyle bir şey yapmayız" dedi.

"DOĞAL GAZI SİLAH OLARAK KULLANMADIK"

Lavrov, konuşmasını şöyle devam ettirdi: "Doğalgaz ve petrol konusunda burada bu mesela batılı meslektaşlarımızın vicdanına kalmış bir mesele. Biz bunları hiçbir zaman silah olarak kullanmadık ancak onlar hep bizim bununla tehdit ettiğimizi söylüyor.

"UKRAYNA TARAFI BİYOLOJİK SİLAHLAR YARATMAYA ÇALIŞIYOR"

Biyokimyasal silahlarla ilgili laboratuvarlar kuruluyor biz bu silahları kullanıp kullanmayacakları konusunda bilgi istedik bunların amacı biyolojik silahlar yaratmak istiyorlar bu şüphe götürmüyor.

"KİEV HİÇBİR TALEBİ YERİNE GETİRMEDİ"

Kiev'den beklenen hiçbir talep yerine getirilmedi. Çağrılarını tekrarlamaya başladılar. Barış kuralları uygulansın diyorlar, peki alınan kararlar uygulanmayacaksa neden görüşmeler yapılsın?

"EGEMEN ÜLKELERİ ZORLAYACAK HALİMİZ YOK"

Elçilerimiz özelinde pozisyonumuzu ilettik bu bilgiler gerçeklere dayalı oluyor. Bakanlarımız da bunu bulundukları ülkelerin liderlerine iletiyor. Ancak dünyanın dört bir yanında koşup egemen ülkelerini zorlayacak halimiz yok"

Lavrov'un açıklamalarından öne çıkanlar maddeler şöyle:

Bugünkü görüşmemiz sonucunda müzakerenin yerini alacak hiçbir şeyin olmadığı anlaşıldı.

Bu görüşme Türk tarafının teklifiyle yapıldı. Sayın Erdoğan'ın Putin ile yaptığı görüşme sonucunda bu karar alınmıştı.

Ukrayna krizinin çözümüne yönelik her girişimi destekleriz.

Bugünkü görüşmemiz sonucunda müzakerenin yerini alacak hiçbir şeyin olmadığı anlaşıldı İnsani konuları ele aldık.

Siviller gönüllü birlikler tarafından canlı kalkan olarak kullanılıyor. Bunlar biliniyor. İnsani koridor açılması planlanıyor.

Belarus'taki görüşmelerin çözüme ulaşmasını istiyoruz.

Ukrayna krizinin topluca, bütün tarafların çıkarlarını gözeterek çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Avrupa ülkelerinin görüşlerinin de dikkate alınarak sorunun çözüme kavuşturulmasını istiyoruz.

Ukraynalı meslektaşlarımız tarafından, ki bunu sürekli yapıyorlar, herhangi bir şekilde gerçek müzakere yolunun yanlış yerlere saptırmamalarını istiyoruz.

Biz Rusya tarafının günlük insani koridor açılması önerisini tekrarladık. En etkili ve en güvenli güzergahların seçilmesini amaçlıyoruz.















