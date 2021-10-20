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Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı - Son Dakika

Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı

20.10.2021 12:06
Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı

Çin'in hipersonik nükleer füze testinden sonra Batı'nın rüyalarını kaçıracak bir başka süper güç daha sahaya indi. Rusya onlarca savaş gemisi ve jetle Kırım'da gövde gösterisi yaptığı dev bir tatbikat düzenlerken Rusya Savunma Bakanlığı TV kanalı Zvezda da füze ateşleme, bombalama ve iniş denemelerine ilişkin görüntüleri canlı yayın olarak paylaştı.

Dünyanın süper güçleri yeni nesil nükleer silahlar için savaşırken Çin'in hipersonik silahlanma yarışında liderliği ele geçirmesi, dev ülkeler arasındaki tansiyonu iyice artıracak gibi görünüyor. Pekin'in dünya çapında nükleer yetenekli bir füze uçurduğuna dair haberler, ABD, Rusya ve Kuzey Kore de dahil olmak üzere hipersonik sistemleri kovalayan diğer uluslara bir tehdit oluşturuyor.

Rusya, Kırım'da onlarca gemi ve jetle gövde gösterisi yaptı! Resmi televizyon dev tatbikatı canlı olarak yayınladı

GÖRÜNTÜLER SAVUNMA BAKANLIĞI TV KANALINDAN YAYINLANDI

Rusya, Kırım'da 40'tan fazla savaş gemisi ve 30 jetin korkunç bir güç gösterisine katıldığı büyük tatbikatlar düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı TV kanalı Zvezda tarafından yayınlanan görüntüler füze ateşleme, bombalama ve iniş denemelerini içeriyordu. Bu, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından bu yıl duyurulan büyük askeri tatbikatların sonuncusu.

Rusya, Kırım'da onlarca gemi ve jetle gövde gösterisi yaptı! Resmi televizyon dev tatbikatı canlı olarak yayınladı

"KUVVETLER BİR SAVAŞ SİMÜLASYONU YÜRÜTÜYOR"

Bir Rus askeri sözcüsü, kuvvetlerin 'Silahlı grupların terörist saldırılar düzenlemek ve Güney Federal Bölgesi'nin diğer bölgelerindeki durumu istikrarsızlaştırmak amacıyla Kırım'a girdiğini' içeren bir 'savaşma simülasyonu' yürüttüğünü söyledi.

Rusya, Kırım'da onlarca gemi ve jetle gövde gösterisi yaptı! Resmi televizyon dev tatbikatı canlı olarak yayınladı

"BİRLİKLER, SALDIRI GRUPLARI VE DENİZ ÇIKARMA KUVVETLERİYLE SAVAŞTI"

Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamada, "Karadeniz Filosu'nun kıyı birlikleri, sahilin bir bölümünün sabotajlara karşı savunulmasını güvence altına almak için pratik eylemlerde bulundu. Birlikler, deniz saldırı grupları ve deniz çıkarma kuvvetleriyle savaştı" dedi. Tatbikata katılan gemiler arasında Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi Moskova da yer alırken, Kamov Ka-52 Timsah taarruz helikopterleri de gövde gösterisinde bulundu.

Rusya, Kırım'da onlarca gemi ve jetle gövde gösterisi yaptı! Resmi televizyon dev tatbikatı canlı olarak yayınladı

8 BİN ASKER, 500 ASKERİ ARAÇ

Bir Rus savunma kaynağı, "Militanlar, havadan taktik saldırı kuvvetlerinin desteğiyle, ordunun makineli tüfek birimleri tarafından engellendi" dedi. Haberlere göre tatbikatlarda yaklaşık 8 bin asker ve yaklaşık 500 askeri araç yer aldı. Tatbikatlarda askeri insansız hava araçları Forpost ve Orlan-10 konuşlandırıldı.

Güç gösterisi, Abhazya, Ermenistan ve Güney Osetya'da üslenen Rus birliklerinin yanı sıra Karadeniz Filosu ve Hazar Filosu da dahil olmak üzere büyük ölçekli Güney Askeri Bölge askeri operasyonlarının bir parçasıydı.

Rusya, Kırım'da onlarca gemi ve jetle gövde gösterisi yaptı! Resmi televizyon dev tatbikatı canlı olarak yayınladı

İKİ SÜPER GÜÇ SAHAYA İNDİ

Gemi helikopterleri, savaş uçakları, denizaltısavar savaş araçları. Pekin ve Moskova, Batı'da kurulan yeni ittifaklara karşı geri adım atmayacaklarını gösterdi. Çin'in 10 bin ton ağırlığındaki gelişmiş Tip 055 sınıfı büyük savaş gemisi ile ilk kez yabancı bir donanma ile bir tatbikata katılmasıyla, Çin ve Rusya Japonya Denizi'nde ortak bir deniz tatbikatı başlattı.

Bu tatbikat sadece iki tarafın yüksek düzeyde stratejik karşılıklı güvenini göstermekle kalmayacak, aynı zamanda Batılı ülkelerin Quad (Hindistan, Japonya, ABD Avustralya) ve AUKUS (İngiltere, Avustralya, ABD) gibi kurduğu yeni ittifaklara da gözdağı verecek.

Deniz Etkileşimi-2021 deniz askeri tatbikatı, Perşembe günü Rusya'nın Japonya Denizi'ndeki Büyük Körfez yakınlarındaki sularda, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) Tip 055 büyük muhrip Nanchang, Tip 052D muhrip Kunming de dahil olmak üzere gelişmiş savaş gemilerini göndermesiyle başladı.

Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı

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Son Dakika Dünya Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı - Son Dakika
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