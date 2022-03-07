Rusya- Ukrayna arasında üçüncü tur müzakere görüşmeleri başladı - Son Dakika
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Rusya- Ukrayna arasında üçüncü tur müzakere görüşmeleri başladı

07.03.2022 17:39

Rusya ile Ukrayna'nın 3. tur müzakere görüşmeleri saat 17'de başladı. İki ülkenin heyetleri Belarus sınırında 3. kez müzakere masasına oturdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle başlayan savaşta 12. güne girildi. Günlerdir birçok kent bombalandı, saldırılarda yüzlerce sivil ve asker hayatını kaybetti. İki ülke yetkilileri önceki gün gerçekleştirdikleri 2. müzakere kapsamında sivillerin tahliye edildiği bölgelerde barış koridoru oluşturulması için anlaşmaya vardı. Ancak ilan edilen geçici ateşkeslerle yapılacak sivil tahliyeleri, bombardıman devam ettiği için tam anlamıyla gerçekleştirilemedi.

ÜÇÜNCÜ KEZ MÜZAKERE MASASINA OTURDULAR

Önceki akşam ise heyetlerin üçüncü kez müzakere masasına oturması kararlaştırıldı. Tüm gözler bugün saat 17.00'de başlayan görüşmeden çıkacak sonuçlara çevrilmiş durumda.

İşte savaşın 12. gününde yaşanan önemli gelişmeler:

Ukrayna, Karadeniz'de bir Rus savaş gemisini etkisiz hale getirdiklerini iddia etti. Odessa Bölgesel Askeri İdaresi Basın Servisi Başkanı Sergey Bratçuk, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odessa'nın yakınında bir Rus savaş gemisinin vurulduğunu bildirdi. Bratçuk, "Bir düşman gemisi daha eksildi." ifadesini kullandı.

Son Dakika: Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turu Belarus sınırındaki Brest'te başladı

"SİLAHSIZ İNSANLARIN KURŞUNLANMASINI AFFETMEYECEĞİZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, dün gece Ukrayna halkına seslendi. Zelenski, "Yıkılan evlerimiz için affetmeyeceğiz. Topraklarımıza düşen 500 roketi affetmeyeceğiz. Silahsız insanların kurşunlanmasını affetmeyeceğiz. Yüzlerce mağduru, binlerce acıyı affetmeyeceğiz ve Tanrı bugün, yarın ve hiçbir zaman affetmeyecek! Affetmek yerine kıyamet kopacak. Bundan eminim. Saldırganın cüretkarlığı, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımların yeterli olmadığını, çünkü anlamadıklarını, hissetmediklerini, dünyanın gerçekten kararlı olduğunu, dünyanın gerçekten bu savaşı durdurmak istediğini görmediklerinin açık bir işaretidir" dedi.

Son Dakika: Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turu Belarus sınırındaki Brest'te başladı

YERLEŞİM YERİNİ VURDULAR

Bu sabah saatlerinde Rusya tarafından, Nikolaev'de bulunan toplu konut alanları vuruldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, vurulan sivil yerleşim alanlarının harabeye döndüğü görüldü. Ukrayna birlikleri, alev alan yapılarda söndürme çalışmaları gerçekleştirdi.

Son Dakika: Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turu Belarus sınırındaki Brest'te başladı

SİVİLLERİN TAHLİYE YOLLARI BOMBALANDI

Diğer yandan geçici ateşkes ilan edilmesine rağmen sivillerin bölgeden tahliye edilmesi engelleniyor. Saldırıların devam etmesi nedeniyle binlerce masum insan, yaşlı, kadın, çocuk, bebek demeden savaşın ortasından çıkabilmeyi umuyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dün şiddetin dozu arttı. Kiev'e 20 km uzaklıktaki Irpin'de binlerce sivilin tahliye yolları bombalandı. Kuşatma altındaki Mariupol'den sivillerin tahliyesi için hafta sonu iki kez girişimde bulunuldu. İki girişim de başarısızlıkla sonuçlandı.

Son Dakika: Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turu Belarus sınırındaki Brest'te başladı

YENİDEN ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Rusya bugün de saat 10.00'dan itibaren ateşkes ilan edeceğini duyurdu. Açıklamada Kiev, Harkov, Mariupol ve Sumi'den insani koridorlar açılacağı belirtildi.

11 BİNDEN FAZLA RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Luhanks yönünde kendi pozisyonlarını korumaya devam ettiği ve düşmana zarar verdiği kaydedilirken, silahlı kuvvetlerin yaptığı birkaç başarılı karşı saldırı sonucunda Rus ordusunun yaklaşık 40 asker ile 11 askeri aracını kaybettiği belirtildi.

Ukrayna makamları dün, Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat ila 6 Mart tarihleri arasındaki savaşta 11 binden fazla Rus askerin hayatını kaybettiğini, 44 uçak, 48 helikopter, 285 tank, 985 zırhlı araç, 109 topçu sistemi, 447 araç, 60 yakıt tankı ve 4 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

RUSYA, İKİ KASABAYI VURDU

Dün akşam Rus birliklerinin Ukrayna'nın Jitomir bölgesindeki iki kasabaya düzenlediği bombardımanda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, 25 evin bombardıman sonucu yıkıldığını duyurdu. Bombardıman sonucu enkazdan 5 çocuğun kurtarıldığı belirtildi.

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Son Dakika Dünya Rusya- Ukrayna arasında üçüncü tur müzakere görüşmeleri başladı - Son Dakika


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