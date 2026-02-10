Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaş, ülkenin günlük yaşamını derinden etkilerken, başkent Kiev'de görülen sosyal yaşam ve zengin kesimin davranışları küresel kamuoyunda yoğun tartışma yarattı. Bir dizi video ve rapor, savaşın ortasında bazı sosyal aktivitelerin ve lüks yaşam biçimlerinin sürdüğünü gözler önüne seriyor.

SOSYAL YAŞAM DEVAM EDİYOR

Sosyal medyada yayılan videolar, Kiev'de savaşın gölgesinde gece kulüpleri, barlar ve beach club'larda insanlar eğlenirken gösteriyor. Birçok kayıt, çeşitli mekanlarda kalabalık grupların müzik eşliğinde vakit geçirdiğini ortaya koyuyor. Bu videolar, savaşın devam ettiği bir ülkede normal bir sosyal yaşam sürüldüğünü düşündüren çarpıcı kareler olarak binlerce kez paylaşıldı.

GÖRÜNTÜLER SAVAŞ DEVAM EDERKEN ÇEKİLDİ

Doğrulama kuruluşlarından Snopes, bu videolarla ilgili değerlendirmelerde bulundu ve bazı görüntülerin savaş döneminde çekilmiş olabileceğini teyit etti. Forbes ve bağımsız medya analizleri, Ukrayna'nın en zengin iş insanları ve elit kesimlerin servetlerini korumaya veya artırmaya devam ettiğini gösteren ekonomik profillere yer veriyor. Bazı oligarklar ve iş insanları hâlen yüksek gelirlerle dikkat çekiyor ve ekonomik avantajları sürdürürken, ülke genelinde savaşın yarattığı yıkım ve insani kriz daha ciddi boyutlarda hissediliyor.

YOKSULLAR SAVAŞIN TÜM YÜKÜNÜ TAŞIYOR

Bu çelişkili manzara, nüfusun bazı kesimlerinin normal yaşama dair etkinliklere devam ederken, ülke genelindeki yoksul bölge ve ailelerin savaşın tüm yükünü taşımaya devam ettiğini ortaya koyuyor. Özellikle batı toplumlarında Ukrayna'ya verilen dış desteğin bu tür sosyal sahnelerle ilişkilendirilmesi, kamuoyunda ciddi tartışmalar yaratıyor.