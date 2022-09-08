İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth yaşamını yitirdi - Son Dakika
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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth yaşamını yitirdi

08.09.2022 20:37
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth yaşamını yitirdi

Buckingham Sarayı, 96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı. Kraliçe, yaşadığı sağlık soruları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, bugün rahatsızlığının kötüye gitmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, doktorların sabah saatlerinde 96 yaşındaki Elizabeth'in sağlığından endişe duyduklarını ve tıbbi gözetim altında tutulmasını tavsiye ettikleri söylenmişti.

HAYATINI KAYBETTİ

Ancak Kraliçe Elizabeth, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 96 yaşındaki Elizabeth'in ölümüyle ilgili resmi açıklama Buckingham Sarayı'ndan yapıldı. Ayrıca Elizabeth'in İngiltere saatiyle öğleden sonra öldüğü öğrenildi.

YENİ BAŞBAKAN SEYAHATİNİ İPTAL ETTİ

Diğer yandan İngiltere'de geçtiğimiz gün başbakanlık koltuğuna oturan Liz Truss da Kraliçe'nin sağlık durumunun kötüye gitmesinin ardından İskoçya'ya gerçekleştireceği ziyareti iptal etmişti.

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