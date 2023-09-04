Son Dakika! Soçi'deki Erdoğan-Putin zirvesi başladı - Son Dakika

Son Dakika! Soçi'deki Erdoğan-Putin zirvesi başladı

Son Dakika! Soçi\'deki Erdoğan-Putin zirvesi başladı
Son Güncelleme: 04.09.2023 13:32

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşme başladı. Dünyanın yakından takip ettiği zirvenin ana gündem maddesi ise uzun süredir çözüme kavuşması beklenen tahıl koridoru meselesi olacak.

Dünyanın beklediği tarihi görüşme başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Soçi'de bir araya geldi.

ANA GÜNDEM TAHIL KORİDORU MESELESİ

İki lider arasındaki görüşmesinin en önemli gündem maddesi, 17 Temmuz'da Rusya'nın çekildiği Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması olacak.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER DE MASAYA YATIRILACAK

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmelerin de ele alınacağı görüşmede, başta enerji, ticaret, ekonomi ve turizm olmak üzere, iki ülke arasındaki ilişkiler de masaya yatırılacak.

PUTİN: SEÇİMLERDEN SONRA İLK KEZ YÜZ YÜZE BİR ARAYA GELİYORUZ

Öte yandan iki lider, basına kapalı olarak gerçekleşecek görüşme öncesi bir arada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantı öncesi konuşan Rusya lideri Putin, "Türkiye'de yapılan genel seçimlerden sonra ilk kez yüz yüze bir araya geliyoruz. Sizin liderliğiniz ile Rusya Türkiye ilişkilerimizin gelişmesi devam ediyor. 62 milyar dolar seviyeye ulaşan ticaret hacmimiz pozitif bir şekilde gelişiyor. Biz önemli bir ilerleme yaptık. Türkiye'de doğalgaz dağıtım merkezi kurulması ile ilgili görüşmelerimizi nitelendireceğiz. Yakında doğalgaz ve diğer konularda adım atacağız. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: TAHIL KORİDORU KONUSUNDA VERİLECEK MESAJ ÖNEMLİ OLACAK

Putin'in ardından kameraların önünde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Türkiye Rusya arasındaki ilişkilerde özellikle şu andaki dış ticaret hacmimizin 62 milyar dolarda olması, 100 milyar dolar hedefine doğru yürüyor olması bizi çok mutlu ediyor. Bugün burada Merkez Bankası başkanlarımızın bir araya gelmesi, birbirleriyle görüşecek olmaları aramızdaki ikili ilişkilerde yerli para birimine adım atma noktasında da önemli olduğuna inanıyorum. Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ndeki gelişmeler gayet iyi bir şekilde devam ediyor. Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili de bir adım atmamız söz konusu olacak diye düşünüyorum. Tahıl koridoru ile ilgili ne çıkacağı merak ediliyor. Rusya'yla doğal gaz iş birliğimiz gelişerek devam edecek."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Son Dakika! Soçi'deki Erdoğan-Putin zirvesi başladı - Son Dakika


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