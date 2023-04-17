Sudan'da çatışmalar devam ediyor! Onlarca kaybın olduğu savaşta Ordu Komutanı Burhan, HDK'yi feshetti - Son Dakika
Üye Girişi

Sudan'da çatışmalar devam ediyor! Onlarca kaybın olduğu savaşta Ordu Komutanı Burhan, HDK'yi feshetti

17.04.2023 18:14

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında devam eden çatışmalar sonucunda, 97 sivil yaşamını yitirirken, askerlerin de dahil olduğu 942 kişi yaralandı. Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararını verdi.

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başladı. Böylece ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık başka bir boyuta taşındı. Çatışmalarda 97 sivil hayatını kaybetti, aralarında askerlerin de bulunduğu 942 kişi yaralandı.

DEVLET TELEVİZYONU YENİDEN YAYINA BAŞLADI

Ordunun kontrolüne geçen ve yeniden yayına başlayan Sudan devlet televizyonunda, HDK'nin başkent ve birçok eyaletteki karargahının ordunun eline geçtiği belirtildi. HDK'nin, devlet televizyonundaki yayına müdahale edemeyince kanalın altyapısını tahrip etmeye çalıştığı ifade edilen haberde, başkent ve eyaletlerdeki birçok HDK mensubunun ekipmanlarıyla orduya teslim olduğu aktarıldı.

"HDK FESHEDİLECEK"

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "15 Nisan 2023 Cumartesi günü başlayan talihsiz olayların, HDK'nin Sudan Silahlı Kuvvetleri'ne karşı başkentin bazı noktalarında ve farklı kentlerde isyan etmesinden kaynaklandığını kamuoyuna ve uluslararası topluma açıklamak istiyoruz" ifadesi kullanıldı.

Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan

ORGENERALİN KONUTUNA SALDIRI

HDK'nin, Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın konutuna saldırı düzenlediği ileri sürülen açıklamada, söz konusu saldırının Burhan ile yardımcısı ve HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu arasında yapılması planlanan görüşme ile aynı günde gerçekleştiği ve bunun HDK'nin kötü niyetini gösterdiği ileri sürüldü.

"SİLAHLI KUVVETLER SALDIRIYI PÜSKÜRTTÜ"

Açıklamada, "Buna göre Silahlı Kuvvetler, ülkede güvenlik ve istikrarı sağlama görevi gereği saldırıyı püskürttü ve HDK'yi, ele geçirmeye çalıştığı ordu genel karargahı ve eyaletlerdeki karargahlar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Uluslararası Hartum Havalimanı ve resmi devlet televizyonu gibi kurumlardan çıkarmak için karşılık verdi." değerlendirmesi yapıldı.

"ÇATIŞMALARIN SONA ERMESİ GECİKEBİLİR"

Devamında şu ifadelere yer verildi: "HDK'yi orduya entegre olmaya ikna etmeye çalışan ulusal, bölgesel ve uluslararası tüm arabuluculukların, HDK liderlerinin bu konuyu kabullenmekteki uzlaşmazlıkları nedeniyle başarısızlığa uğradığı belirtilmelidir. Silahlı Kuvvetler, feshedilen HDK kalıntılarıyla halen devam eden çatışmaların ortasında, siviller ile özel ve kamu malları arasındaki kayıpları en aza indirmeyi amaçlayan bir savaş stratejisi benimsiyor ancak bu, çatışmaların sona ermesini biraz geciktirebilir."

Dışişleri Bakanlığı, yetkili makamların Hartum'da akredite olan diplomatik misyonların tüm karargahlarını ve çalışanlarını korumak için gerekli önlemleri aldıklarını kaydetti.

"İÇ MESELE" VURGUSU

Arap ve Afrika ülkelerinin ve uluslararası toplumun ülkedeki durumu sakinleştirmeye yönelik çabalarının takdirle karşılandığı belirtilen açıklamada, "Bu konu, uluslararası müdahaleden uzak, Sudanlıların kendi aralarında çözeceği bir iç meseledir." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Sudan'daki çatışmalarda can kaybı 97'ye yükseldi Sudan'daki çatışmalarda can kaybı 97'ye yükseldi İç savaşa sürüklenen Sudan'da ordu komutanının açıklaması tansiyonu daha da yükseltecek: Harekete geçirmediğimiz askeri üslerimiz var İç savaşa sürüklenen Sudan'da ordu komutanının açıklaması tansiyonu daha da yükseltecek: Harekete geçirmediğimiz askeri üslerimiz var

Orgeneral, Hartum, Sudan, Ordu, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sudan'da çatışmalar devam ediyor! Onlarca kaybın olduğu savaşta Ordu Komutanı Burhan, HDK'yi feshetti - Son Dakika


Son Dakika
19:08 Rasim Ozan Kütahyalı cephesinden "Okşan" iddiaları hakkında ilk yorum
19:08 İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, günler sonra ortaya çıktı
18:43 Mostafa Mohamed'in hocası ortalığı birbirine kattı: Biz b..tan bir takımız
18:20 İlk maçında mağlubiyet alan Arda Turan'dan dikkat çeken paylaşım
18:08 Görüntülere tepki yağıyor! Evlenme teklifi için kız arkadaşını kaçırttı
18:02 Başıboş köpekler ahırdaki 19 kuzuyu telef etti
18:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbulluları heyecanlandıran sözler: Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak müjde vereceğiz
17:42 Altay'ın sakatlığından sonra kale ona emanet! İrfan Can'dan şampiyonluk için iddialı sözler
17:36 Son maçın senaryosunu yazdı! Kaleyi devralan İrfan Can'dan şampiyonluk sözleri
17:38 Fenerbahçe'yi kahreden haberler! Büyük yeteneklerinden mahrum kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2023 19:29:25. #1.12#
SON DAKİKA: Sudan'da çatışmalar devam ediyor! Onlarca kaybın olduğu savaşta Ordu Komutanı Burhan, HDK'yi feshetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement