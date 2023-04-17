Sudan'da çatışmalar devam ediyor! Onlarca kaybın olduğu savaşta Ordu Komutanı Burhan, HDK'yi feshetti

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başladı. Böylece ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık başka bir boyuta taşındı. Çatışmalarda 97 sivil hayatını kaybetti, aralarında askerlerin de bulunduğu 942 kişi yaralandı.

DEVLET TELEVİZYONU YENİDEN YAYINA BAŞLADI

Ordunun kontrolüne geçen ve yeniden yayına başlayan Sudan devlet televizyonunda, HDK'nin başkent ve birçok eyaletteki karargahının ordunun eline geçtiği belirtildi. HDK'nin, devlet televizyonundaki yayına müdahale edemeyince kanalın altyapısını tahrip etmeye çalıştığı ifade edilen haberde, başkent ve eyaletlerdeki birçok HDK mensubunun ekipmanlarıyla orduya teslim olduğu aktarıldı.

"HDK FESHEDİLECEK"

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "15 Nisan 2023 Cumartesi günü başlayan talihsiz olayların, HDK'nin Sudan Silahlı Kuvvetleri'ne karşı başkentin bazı noktalarında ve farklı kentlerde isyan etmesinden kaynaklandığını kamuoyuna ve uluslararası topluma açıklamak istiyoruz" ifadesi kullanıldı.

Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan

ORGENERALİN KONUTUNA SALDIRI

HDK'nin, Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın konutuna saldırı düzenlediği ileri sürülen açıklamada, söz konusu saldırının Burhan ile yardımcısı ve HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu arasında yapılması planlanan görüşme ile aynı günde gerçekleştiği ve bunun HDK'nin kötü niyetini gösterdiği ileri sürüldü.

"SİLAHLI KUVVETLER SALDIRIYI PÜSKÜRTTÜ"

Açıklamada, "Buna göre Silahlı Kuvvetler, ülkede güvenlik ve istikrarı sağlama görevi gereği saldırıyı püskürttü ve HDK'yi, ele geçirmeye çalıştığı ordu genel karargahı ve eyaletlerdeki karargahlar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Uluslararası Hartum Havalimanı ve resmi devlet televizyonu gibi kurumlardan çıkarmak için karşılık verdi." değerlendirmesi yapıldı.

"ÇATIŞMALARIN SONA ERMESİ GECİKEBİLİR"

Devamında şu ifadelere yer verildi: "HDK'yi orduya entegre olmaya ikna etmeye çalışan ulusal, bölgesel ve uluslararası tüm arabuluculukların, HDK liderlerinin bu konuyu kabullenmekteki uzlaşmazlıkları nedeniyle başarısızlığa uğradığı belirtilmelidir. Silahlı Kuvvetler, feshedilen HDK kalıntılarıyla halen devam eden çatışmaların ortasında, siviller ile özel ve kamu malları arasındaki kayıpları en aza indirmeyi amaçlayan bir savaş stratejisi benimsiyor ancak bu, çatışmaların sona ermesini biraz geciktirebilir."

Dışişleri Bakanlığı, yetkili makamların Hartum'da akredite olan diplomatik misyonların tüm karargahlarını ve çalışanlarını korumak için gerekli önlemleri aldıklarını kaydetti.

"İÇ MESELE" VURGUSU

Arap ve Afrika ülkelerinin ve uluslararası toplumun ülkedeki durumu sakinleştirmeye yönelik çabalarının takdirle karşılandığı belirtilen açıklamada, "Bu konu, uluslararası müdahaleden uzak, Sudanlıların kendi aralarında çözeceği bir iç meseledir." ifadesi yer aldı.