Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son görüntüleri ortaya çıktı
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son görüntüleri ortaya çıktı

Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi\'nin son görüntüleri ortaya çıktı
05.02.2026 14:47
Libya'da suikasta kurban giden, devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin son fotoğrafları ortaya çıktı. Yayınlanan görüntülerde Kaddafi'nin yer sofrasında yemek yediği anlar yer alıyor.

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, Libya'nın Zintan şehrindeki evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

BAĞIMSIZ SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Libya Haber Ajansı, Kaddafi'nin siyasi ekibinin 53 yaşındaki Kaddafi'nin evinde düzenlenen saldırı sonucunda öldüğünü doğruladığını bildirdi. Kaddafi'nin siyasi müttefikleri bağımsız bir soruşturma açılması çağrısında bulundu. Saldırının kimler tarafından yapıldığı bilinmiyor.

"KOMANDO BİRLİĞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ"

Kaddafi'nin avukatı AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, saldırıyı silahlı dört kişinin gerçekleştirdiğini söyledi. Avukat Marcel Ceccaldi, Kaddafi'nin Libya'nın batısındaki Zintan şehrindeki evinde "dört kişilik bir komando birliği tarafından öldürüldüğünü" belirtti. Fransız avukat, "Şu ana kadar bu silahlı kişilerin kimliğini bilmiyoruz" diye ekledi.

Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son görüntüleri ortaya çıktı

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Seyfülislam Kaddafi'nin ölümünden önce çekilen son fotoğrafları ortaya çıktı. Yayınlanan görüntülerde Kaddafi'nin yer sofrasında yemek yediği anlar yer alıyor.

Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son görüntüleri ortaya çıktı

EKONOMİK AÇILIM SÖYLEMLERİYLE DİKKAT ÇEKİYORDU

Libya'nın Sirte kentinde muhalif silahlı gruplar tarafından 2011'de öldürülen devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, resmi bir siyasi görev üstlenmemesine rağmen 2000'li yıllardan itibaren Libya'nın iç ve dış siyasetinde etkili roller oynadı. Özellikle Batı ile ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinde rejim adına müzakereci olarak öne çıkan Seyfülislam, reform ve ekonomik açılım söylemleriyle dikkati çekti.

LİBYA ORDUSUNDA BİNBAŞI RÜTBESİ ALDI

Seyfülislam Kaddafi, 25 Haziran 1972'de Trablus'ta, Muammer Kaddafi'nin ikinci eşi Safiye Firkaş'tan dünyaya geldi. Biri kız olmak üzere beş kardeşi bulunan Seyfülislam, 1994'te Trablus Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden mezun oldu, 1998'de Avusturya'daki IMC Üniversitesinde ekonomi eğitimi aldı. İngiltere'de doktorasını yaptı. Mezuniyetinin ardından Trablus'taki Sanayi Araştırmaları Merkezinde çalışan Seyfülislam, 1996'da özel bir danışmanlık ofisinde görev aldı. Askeri bir geçmişi bulunmamasına rağmen Libya ordusunda binbaşı rütbesi verildi, 1998'de kurulan Kaddafi Uluslararası Hayır Kurumunun başkanlığını üstlendi.

Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son görüntüleri ortaya çıktı

Seyfülislam Kaddafi, 2000 yılında Filipinler'de Alman rehineleri elinde tutan Ebu Seyyaf örgütüyle yürütülen müzakerelerde rol aldı. Rehinelerin 25 milyon dolar karşılığında serbest bırakılması sürecinde etkin olduğu belirtildi. Ayrıca 1988'de düşürülen Pan Am 103 (Lockerbie) uçağı dosyasının çözümünde rol oynadı; bu kapsamda Libya, mağdurlara 2,7 milyar dolar tazminat ödedi. Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, 2003'te ülkenin nükleer programını tasfiye edeceklerini açıkladı. 2004'te ABD ile ilişkilerin normalleşmesi sürecinde de etkili isimlerden biri oldu. 2007'de, AIDS virüsü bulaştırdıkları iddiasıyla idama mahkum edilen Bulgar hemşireler ve Filistinli doktorun serbest bırakılması sürecinde rol oynadı.

KADDAFİ'NİN HALEFİ OLARAK GÖSTERİLİYORDU

Libya'daki bazı çevreler tarafından Muammer Kaddafi'nin olası halefi olarak görülen Seyfülislam, reform söylemlerinin rejimi ayakta tutma ve Batı nezdinde meşrulaştırma amacı taşıdığı yönünde eleştirilere de maruz kaldı. 2011'de başlayan ve "17 Şubat Devrimi" olarak adlandırılan ayaklanma sırasında, Seyfülislam Kaddafi babasının yanında yer aldı. Ayaklanma, Muammer Kaddafi'nin Ekim 2011'de Sirte'de öldürülmesiyle ve rejimin yıkılmasıyla sonuçlandı.

Son Dakika Dünya Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

